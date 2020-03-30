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 Возле 240 больниц развернули палатки для санитарной сортировки пациентов с коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Возле 240 больниц для приема больных коронавирусом были развернуты палатки для санитарной сортировки пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"По моему распоряжению вчера возле больниц были развернуты палатки для санитарной сортировки. Силы службы ГСЧС сделали это. Эти палатки развернуты с одной целью недопущения всех в стационарное отделение в случае массового поступления больных. Именно в этих палатках будет сортировка. А в стационары, которые в дальнейшем будут становиться изолятором, будут запускать только больных на коронавирусную болезнь. Все остальные будут сортироваться в этих палатках за пределами стационара", - сказал Ляшко.

По его словам, палатки были установлены возле около 240 больниц первой волны.

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Напомним, ранее Минздрав призвал граждан сообщать на горячую линию, если им отказывают в тестировании на коронавирус.

Источник: https://censor.net.ua/n3185316
 
 
 Топ комментарии
 
Это им не удивительно. Испания вместе с Италией просто решают свои проблемы выдавая всех умерших за жертв ковида.
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Сортировка - прикольно. Желающие уже в очередь выстроились.
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В тих палатках на землі і помирати будуть.
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Это им не удивительно. Испания вместе с Италией просто решают свои проблемы выдавая всех умерших за жертв ковида.
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ага..а родичі оформляють померлих заради страхівки...Біля 240 лікарень розгорнуто намети для санітарного сортування пацієнтів із коронавірусом, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2143
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да причем тут родственники... и врачи не при чем... им выдали "фуфлотесты" и дальше они делают свою работу
и такие "тесты на коронавирус", положительно реагирующие на другие ОРВИ, разлетелись по всему миру
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В точку! Мало ко в этом Мире разбирается в разнице РНК одного вируса от другого. А тут тесты применяем ко всем трупам и стопроцентный результат!
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Кстати, рекомендую всем алармистам посмотреть это видео.
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Хворі у відділах, а не в прийомних покоях. Відділи переповнені. До речі там де хворі короновірусом цей тип відео не зможе попасти, бо вони ізольовані і його ніхто не пустить. На відео якісь понти не зовсім розумні....
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уж, кто кто, а ты знаешь, где больные))) только нам накануне рассказывали о разворачивании палаточных городков и о том, что больные буквально "выпадают из дверей, окон"
или заражаться уже перестали? новоприбывших пациентов нет?
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Мені в западло спілкуватись з Шариковими.
Якщо хочеш для власного розвитку,то можеш подивитись фото з іспанських лікарень де хворі лежать на підлозі лікарні.
В сети распространили жуткие кадры из больниц Испании, переполненных пациентами с коронавирусом или подозрением на эту болезнь.
На снимках запечатлены лежащие в коридорах люди, а рядом с некоторыми из них стоят кислородные баллоны. Фото опубликовало издание Daily Mail
https://antikor.com.ua/articles/367454-patsienty_s_koronavirusom_lehat_na_polu_i_kashljajut_hutkie_foto_iz_boljnits_ispanii_prosochilisj_v_setj
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Неплохо позируют, а самое главное соблюдена необходимая дистанция
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То есть вот это видео из Испании постановка? А ну прикинем масштабы такой постановки. Значит всех больных и все скорые от больницы убрать и удалить в другие, очистить (эвакуаторами!) место от машин на которых приехали заболевшие и родственники. И это все в условиях когда нет мест и люди умирают сотнями от ковидки! Сверхусилия нужно таки приложить просто для организации таких съёмок! А кто это сделал? Этот дядя с камерой? тут нужны усилия властей минимум регионального уровня. А как это сделать без шумихи и видео процесса эвакуации? Вы бредите наверное если считаете именно это видео постановочным..... А вот чтобы снять видео в корридоре никаких усилий вообщем не надо. В приемных покоях организовать очередь и кислород в корридорах раз плюнуть.
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Действительно, отмазка прикольная... А где больные? Они есть но вы их не увидите. А увидите колонны грузовиков и шикарные гробы в ряд на постановочном видео.
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В Киевской области введены до 24 апреля дополнительные ограничительные меры на территории пгт Козин Обуховского района и села Лесники Киево-Святошинского района с целью недопущения дальнейшего распространения коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации на своей странице в Facebook.
Въезд и выезд из этих населенных пунктов частным автотранспортом, а также легковыми автомобилями, осуществляющими перевозки пассажиров, может быть осуществлен только через контрольно-пропускные пункты.
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Сортировка - прикольно. Желающие уже в очередь выстроились.
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Прікольно..? Будуть сортувати кому надавати допомогу, а кого лише молитвою підтримають..Прикольного малувато..особливо для виконавців сортування..
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каждый переполненный трамвай харькова или тролдейбус обязательно в перспективе прийдется сортировать....
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В тих палатках на землі і помирати будуть.
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Посмотрите видео выше из Испании. Какие палатки? Ни одного больного.....
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цікаве відео дитячої лікарні матері та дитини
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Класно,тільки скільки доведеться в тій палатці чекати результатів аналізів?Трішки не та хвороба.
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яке має відношення щойно призначений прем"єр до смертей від інфекції ?
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Відповідальні СУпрун-гройсман(зокрема за знищення СЕС) і Скалецька за ЗЛОЧИНУ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ.
А Ємець з Радуцьким,Криклієм і Нєфьодовим-за мародерство
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