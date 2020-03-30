 Возле 240 больниц развернули палатки для санитарной сортировки пациентов с коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"По моему распоряжению вчера возле больниц были развернуты палатки для санитарной сортировки. Силы службы ГСЧС сделали это. Эти палатки развернуты с одной целью недопущения всех в стационарное отделение в случае массового поступления больных. Именно в этих палатках будет сортировка. А в стационары, которые в дальнейшем будут становиться изолятором, будут запускать только больных на коронавирусную болезнь. Все остальные будут сортироваться в этих палатках за пределами стационара", - сказал Ляшко.
По его словам, палатки были установлены возле около 240 больниц первой волны.
Напомним, ранее Минздрав призвал граждан сообщать на горячую линию, если им отказывают в тестировании на коронавирус.
https://www.youtube.com/watch?v=0pvR6tN4SOY
и такие "тесты на коронавирус", положительно реагирующие на другие ОРВИ, разлетелись по всему миру
или заражаться уже перестали? новоприбывших пациентов нет?
Якщо хочеш для власного розвитку,то можеш подивитись фото з іспанських лікарень де хворі лежать на підлозі лікарні.
В сети распространили жуткие кадры из больниц Испании, переполненных пациентами с коронавирусом или подозрением на эту болезнь.
На снимках запечатлены лежащие в коридорах люди, а рядом с некоторыми из них стоят кислородные баллоны. Фото опубликовало издание Daily Mail
https://antikor.com.ua/articles/367454-patsienty_s_koronavirusom_lehat_na_polu_i_kashljajut_hutkie_foto_iz_boljnits_ispanii_prosochilisj_v_setj
Въезд и выезд из этих населенных пунктов частным автотранспортом, а также легковыми автомобилями, осуществляющими перевозки пассажиров, может быть осуществлен только через контрольно-пропускные пункты.
А Ємець з Радуцьким,Криклієм і Нєфьодовим-за мародерство