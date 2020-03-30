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 В Раде появился текст законопроекта об изменениях в Госбюджет-2020 в связи с пандемией COVID-19. ДОКУМЕНТ

В парламенте появился текст законопроекта, предложенного Кабинетом Министров Украины, об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

"Доходы Государственного бюджета Украины на 2020 год предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн, в том числе: по общему фонду на 121,77 млрд грн", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Законопроектом предполагается создать в составе государственного бюджета Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями в объеме 97,1 млрд грн, с целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий на территории Украины этой болезни.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185314
 
 
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"Хуже не будет"
Ню! Ню! Не долго ждать пришлось окончания эпохи бедности. В Раде появился текст законопроекта об изменениях в Госбюджет-2020 в связи с пандемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 507
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Всю госслужбу переводите на минималку,всем пенсионерам равные пенсии,остальное врачам и на лекарство.
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"Хуже не будет"
Ню! Ню! Не долго ждать пришлось окончания эпохи бедности.
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зрозуміло: от якби не цій клятий коронавірус, то ми б показали, як країною керувати: і зростання економіки на 40% забезпечили б, і іневеторам няню дали б.
А так - просто всралися
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
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вариант "б" который должен замутить голосование нужноеУкраине для сотрудничества с МВФ
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свыням вирус не помеха,
когда людям не до смеха
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То есть фактически остановившему свою деятельность малому бизнесу освобождения от уплаты налогов не будет! Срочно надо всем закрываться? Кто переживет эпидемию - увидит зеленую пустыню на месте Украины? Та может мы того и заслужили...
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