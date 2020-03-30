 Трамп продлил карантин в США до 30 апреля

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Дональд Трамп в воскресенье анонсировал расширение общенационального карантина на следующие 30 дней из-за дальнейшего распространения коронавируса", - говорится в сообщении.
Срок действия 15-дневного карантина, объявленного Трампом две недели назад, истекает в понедельник. Но на прошлой неделе президент предположил, что надеется ослабить карантинные мере в некоторых штатах. Он даже объявил Пасху 12 апреля, как потенциальную дату, когда страна сможет вернуться к нормальной жизни.
Но в воскресенье он заявил, что решил продлить карантин до 30 апреля.
"Чем лучше вы справляетесь, тем быстрее закончится весь этот кошмар", - заявил Трамп 29 марта на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, прогноз показывает, что пик смертности, скорее всего, наступит через две недели.
По состоянию на утро 30 марта в США зафиксированы более 143 тыс. инфицированных коронавирусом, 2514 из них умерли.
"На открытии торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 80 рублей. Вскоре курс евро впервые с 19 марта поднялся выше 89 рублей."
"Цена нефти Brent впервые с ноября 2002 года опустилась ниже $23 за баррель. Речь идет о нефти с поставкой в мае - в более дальние сроки её цена выше, а в случае поставки в последние месяцы года составляет более 30 долларов."
Ну, а QR-код в смартфоны москвичам (бирка в ухо, как коровам) для разрешения выхода из дома - это как вишенка на торте.
Это вам за Иловайск и Волноваху, мышебратья.