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 Трамп продлил карантин в США до 30 апреля

Из-за распространения коронавируса президент США Дональд Трамп заявил о продлении периода карантина в стране до 30 апреля.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Дональд Трамп в воскресенье анонсировал расширение общенационального карантина на следующие 30 дней из-за дальнейшего распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Срок действия 15-дневного карантина, объявленного Трампом две недели назад, истекает в понедельник. Но на прошлой неделе президент предположил, что надеется ослабить карантинные мере в некоторых штатах. Он даже объявил Пасху 12 апреля, как потенциальную дату, когда страна сможет вернуться к нормальной жизни.

Но в воскресенье он заявил, что решил продлить карантин до 30 апреля.

"Чем лучше вы справляетесь, тем быстрее закончится весь этот кошмар", - заявил Трамп 29 марта на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, прогноз показывает, что пик смертности, скорее всего, наступит через две недели.

По состоянию на утро 30 марта в США зафиксированы более 143 тыс. инфицированных коронавирусом, 2514 из них умерли.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185313
 
 
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Российские СМИ сегодня:

"На открытии торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 80 рублей. Вскоре курс евро впервые с 19 марта поднялся выше 89 рублей."

"Цена нефти Brent впервые с ноября 2002 года опустилась ниже $23 за баррель. Речь идет о нефти с поставкой в мае - в более дальние сроки её цена выше, а в случае поставки в последние месяцы года составляет более 30 долларов."

Ну, а QR-код в смартфоны москвичам (бирка в ухо, как коровам) для разрешения выхода из дома - это как вишенка на торте.
Это вам за Иловайск и Волноваху, мышебратья.
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