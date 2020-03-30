 Рассмотрение банковского законопроекта в профильном комитете ВР заблокировано: нет кворума, - "слуга народа" Чернев

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.
"Рассмотрение закона о банках в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заблокирован. Кворума нет.
Пока заседание не закрыли. Оно перенесено на 13.00
Пока не пришли следующие депутаты:
Абрамович (ОПЗЖ)
Холодов (СН)
Палица (За будущее)
Николаенко А.И. (Родина)
Репина (СН)
Герега (За будущее)
Леонов (СН)
Устенко (СН)
Володина (СН)
Козак (ОПЗЖ)
Кулинич (Доверие)
Ляшенко (СН)
Солод (ОПЗЖ)
Южанина (ЕС)
Васильченко (Голос) (UPD: лежит в больнице)
Надеюсь, коллеги все же доедут и поддержат законопроект, который даст шанс Украине удержаться от дефолта.
Призываю вас, друзья, помочь найти без вести пропавших наших коллег и убедить их приехать на работу в Комитет", - рассказал Чернев.
но не просто так, а чтобы получить кучу бабла.
а получение кучи бабла требует принесения зелупы в жертву - и беня жертвует клоуном.
но клоун пытается выкрутиться, и наивно полагает, что у него получится.
но беня показывает, что у клоуна не получится ни хрена.
для возврата Привата беня идет на дефолт - и попытки клоуна избежать падения рейтинга и прочего бене до сраки.
клоун умрет.
ради возврата Привата беней.
и бене нуже Приват.
и беня без колебаний жертвует своим домашним клоуном - на дефолте и возврате Привата беня поимеет куда больше, чем цена клоуна.
но клоун не хочет умирать!
клоун хочет выпетлять! - получить кредит МВФ и спастись!
а тут беня цап клоуна за шкирку - нееее, ни хера, родной я тебя кормил, чтоб зарезать, когда потребуется
вывел только Беня, остальные рефинанс вернули.
Беня вывел втихаря, минуя НБУ
наверно, не просто "раздавали", а потом возвращали с процентами, а?
или зеленый умишко того осягнуть не в состоянии?
пропутинская Родина - она и в Африке Родина
Красиво Цензор стебанулся )))
тим часом реалісти вивчають матчасть..