 Рассмотрение банковского законопроекта в профильном комитете ВР заблокировано: нет кворума, - "слуга народа" Чернев

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Рассмотрение закона о банках в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заблокирован. Кворума нет.

Пока заседание не закрыли. Оно перенесено на 13.00

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский не смог убедить "слуг народа" голосовать против Коломойского, - Бутусов

Пока не пришли следующие депутаты:

Абрамович (ОПЗЖ)

Холодов (СН)

Палица (За будущее)

Николаенко А.И. (Родина)

Репина (СН)

Герега (За будущее)

Леонов (СН)

Устенко (СН)

Володина (СН)

Козак (ОПЗЖ)

Кулинич (Доверие)

Ляшенко (СН)

Солод (ОПЗЖ)

Южанина (ЕС)

Васильченко (Голос) (UPD: лежит в больнице)

Надеюсь, коллеги все же доедут и поддержат законопроект, который даст шанс Украине удержаться от дефолта.

Призываю вас, друзья, помочь найти без вести пропавших наших коллег и убедить их приехать на работу в Комитет", - рассказал Чернев.