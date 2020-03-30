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Все про:банки (1682) ВР (24690) Чернев (19)

 Рассмотрение банковского законопроекта в профильном комитете ВР заблокировано: нет кворума, - "слуга народа" Чернев

Заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пока не закрыли, а перенесли на 13.00.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Рассмотрение закона о банках в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заблокирован. Кворума нет.

Пока заседание не закрыли. Оно перенесено на 13.00

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Пока не пришли следующие депутаты:

Абрамович (ОПЗЖ)
Холодов (СН)
Палица (За будущее)
Николаенко А.И. (Родина)
Репина (СН)
Герега (За будущее)
Леонов (СН)
Устенко (СН)
Володина (СН)
Козак (ОПЗЖ)
Кулинич (Доверие)
Ляшенко (СН)
Солод (ОПЗЖ)
Южанина (ЕС)
Васильченко (Голос) (UPD: лежит в больнице)

Надеюсь, коллеги все же доедут и поддержат законопроект, который даст шанс Украине удержаться от дефолта.

Призываю вас, друзья, помочь найти без вести пропавших наших коллег и убедить их приехать на работу в Комитет", - рассказал Чернев.

Рассмотрение банковского законопроекта в профильном комитете ВР заблокировано: нет кворума, - слуга народа Чернев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185311
 
 
 Топ комментарии
 
Земрази, вижжите. Смешно было 9 месяцев назад голосоватьпо приколу? Убили страну, своими же руками!
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Красиво разводят лохов! И Беню не обидели и Бубочка не при делах.
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Дефолт, так дефолт! Готовьтесь зебилы что ваши зарплаты станут раз в 5-20 меньше в $Рассмотрение банковского законопроекта в профильном комитете ВР заблокировано: нет кворума, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9226
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у бени бабла явно побольше, чем у клоуна... Рассмотрение банковского законопроекта в профильном комитете ВР заблокировано: нет кворума, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 8835
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ничто не мешает отгружать ферросплавы на какое-нибудь другое своё предприятие
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Т.е. все-таки зеля не из бениной команды, я правильно понял?
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ишак оманский понял, что до границы не добежит. инстинкт самосохранения сработал.
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Расшифруй, не понял смысла, если честно...
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беня зелупу выкормил, и сделал президентом дураков.
но не просто так, а чтобы получить кучу бабла.
а получение кучи бабла требует принесения зелупы в жертву - и беня жертвует клоуном.

но клоун пытается выкрутиться, и наивно полагает, что у него получится.

но беня показывает, что у клоуна не получится ни хрена.
для возврата Привата беня идет на дефолт - и попытки клоуна избежать падения рейтинга и прочего бене до сраки.
клоун умрет.
ради возврата Привата беней.
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бене нужен дефолт
и бене нуже Приват.

и беня без колебаний жертвует своим домашним клоуном - на дефолте и возврате Привата беня поимеет куда больше, чем цена клоуна.
но клоун не хочет умирать! Розгляд банківського законопроєкту в профільному комітеті ВР заблоковано: немає кворуму, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 1679
клоун хочет выпетлять! - получить кредит МВФ и спастись!

а тут беня цап клоуна за шкирку - нееее, ни хера, родной я тебя кормил, чтоб зарезать, когда потребуется
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почему же, то был турборежим а щас застопорилось... значит зеля и заблокировал
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а українцям залишаться тільки стовпи, причому не телеграфні, а для освітлення вулиць Розгляд банківського законопроєкту в профільному комітеті ВР заблоковано: немає кворуму, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2713
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Дефолт, так дефолт! Готовьтесь зебилы что ваши зарплаты станут раз в 5-20 меньше в $Рассмотрение банковского законопроекта в профильном комитете ВР заблокировано: нет кворума, - "слуга народа" Чернев - Цензор.НЕТ 9226
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Земрази, вижжите. Смешно было 9 месяцев назад голосоватьпо приколу? Убили страну, своими же руками!
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порохомразь, напомни, как твоя свинья раздавала банкам олигархов рефинансирование для вывода валюты за бугор
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зебил,ты хошь дефолта,как в Аргентине?
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раздавали для рефинансирования, а не для вывода.

вывел только Беня, остальные рефинанс вернули.

Беня вывел втихаря, минуя НБУ
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Отсутствие мозга не лечится .Горбатого зебила исправит могила .
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Ты даже разницы между выводом и рефинансированием не понимаешь.. О чем с тобой говорить..
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почему же был профицит бюджета, раз "раздавали рефинансирование"?

наверно, не просто "раздавали", а потом возвращали с процентами, а?
или зеленый умишко того осягнуть не в состоянии?
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Ребятки из комитета гуляют за 60 000 $ от бородатой бабы Бени.Не придут.
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Я так зрозумів, що всенародно обрані слуги народу вирішили зробити дефолт під час пандемії і падінні економіки.
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Хто вас вчив назву партії, власне ім'я, на кацапську перекладати, панове патріоти?
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ну по сути оно так и есть )))

пропутинская Родина - она и в Африке Родина
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Интересно, почему же самый профессиональный прокуйор Юрий Луценко не открыл дело против пропутинской гадюки, как делал это бывший шеф нашего уважаемого Петра Алексеевича Янукович? Может потому, что в ней состояла его женщина третьего тысячелетия и славный отрок Петра Порошенко Алексей Петрович?
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Состоять-то они состояли, но тогда, когда руководила партией не путинская косатая консерва
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Николаенко А.И. (Родина)

Красиво Цензор стебанулся )))
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Красиво разводят лохов! И Беню не обидели и Бубочка не при делах.
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оптімісти вірять у допомогу МВФ, песімісти - у дефолт.
тим часом реалісти вивчають матчасть..
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вылезло мудило. хотел бы зеля - ночью бы проголосовали по смартфону в турборежиме
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А смысл сейчас обсуждать его на комитете , и вносить на голосование , если , пока что , в Раде нет голосов ..?? Зе должен уломать ещё , хоть пару десятков своих депутатов ..
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або застрілитись з "піаніно-автомата" Розгляд банківського законопроєкту в профільному комітеті ВР заблоковано: немає кворуму, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 6699
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зеля сам и зхаблокировал, у них же там строгая партийная дисциплина - что сказал зеля то и нажимают. делаем выводы
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гнида взявшая в заложники целую страну....

Розгляд банківського законопроєкту в профільному комітеті ВР заблоковано: немає кворуму, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7334
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