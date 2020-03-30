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 Надели наручники, применили физическую силу и бросили одного с приступом эпилепсии: в аэропорту Лиссабона умер украинец

Председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха сообщил об убийстве в Лиссабоне гражданина Украины, который приехал в поисках работы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Инспекторам миграционной службы Португалии грозит до 25 лет лишения свободы за убийство гражданина Украины, который приехал в Португалию в поисках работы. В аэропорту Лиссабона, ему было отказано во въезде в Португалию по непонятным пока причинам. После его требований, объяснить ситуацию, ему надели наручники и против него была применена физическая сила. В таком состоянии (наручниках), его оставили одного в комнате, где с ним случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть.

Выражаем соболезнования семье погибшего и осуждаем преступные действия сотрудников службы миграции", - написал Садоха.

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Вместе с тем, посольство Украины в Португалии сообщило, что уже отреагировало на информацию, изложенную в сюжете TVI24 (https://bit.ly/39sVf9K) в отношении гражданина Украины и немедленно обратилось в Министерство иностранных дел Португалии вербальной нотой с просьбой содействовать проведению объективного, беспристрастного, независимого и справедливого расследования данного дела.

Надели наручники, применили физическую силу и бросили одного с приступом эпилепсии: в аэропорту Лиссабона умер украинец 01
Надели наручники, применили физическую силу и бросили одного с приступом эпилепсии: в аэропорту Лиссабона умер украинец 02
Надели наручники, применили физическую силу и бросили одного с приступом эпилепсии: в аэропорту Лиссабона умер украинец 03
Надели наручники, применили физическую силу и бросили одного с приступом эпилепсии: в аэропорту Лиссабона умер украинец 04

Источник: https://censor.net.ua/n3185310
 
 
 Топ комментарии
 
Это не в Украине кордоны прорывать. Надели наручники, применили физическую силу и бросили одного с приступом эпилепсии: в аэропорту Лиссабона умер украинец - Цензор.НЕТ 671
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С эпилепсией сел в самолет, полетел в Португалию...
Премию дарвина.
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Думаю было совсем не так. Чувак привык вести себя как на родине, но отхватив лещей, самовыпилился.
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Оно ж, для смирного была, лучше на форумах тявкать, чем свои права отстаивать
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"приехал в Португалию в поисках работы" - а что, разве в Португалии берут на работу украинцев?
Чувак приехал с целью нелегального трудоустройства, на границе его естественно не пропустили и были 100% правы. То что эпилепсия - ну, не повезло. Если есть такая болезнь, не надо по заграницам нелегалом ездить.
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Кроме того, это как же надо было быковать, что бы "против него была применена физическая сила".
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Якщо не будуть об'єктивно розслідувати,пропоную замісити так само одного португала,а краще двох.
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На Межигір'ї будівельниками точно шарились.Це небагата країна
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ты идиот. португальцы один из самых адекватных и доброжилательных народов в старой европе.
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Ідіот це ти,а українця вбили в аеропорту в Португалії,наділи кайданки,побили і він помер. І самі доброзичливі то хорвати,хоча і португальці також.
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Думаю было совсем не так. Чувак привык вести себя как на родине, но отхватив лещей, самовыпилился.
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С эпилепсией сел в самолет, полетел в Португалию...
Премию дарвина.
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прємію дарвіна португальським поліцаям у яких помер затриманий вони заробили свої двадцять пять років за гратами
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нота вєрбал? А шо це за звєрь? Вона ж на бумазі с подпіссю і пєчатью
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какая то херня просто так наручники не одевают там
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а как он ехал на заработки с такой болезнью ,и какую работу с такой болезнью в Португалии,или в другой стране можно найти?
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А как выяснили,что он в поисках работы вообще приехал,он успел рассказать?
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дійсно.. він так і сказав -на заробітки ?
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Вчерась такие людишки в Борисполе проламывали двери аэропорта и рассыпались по стране, разнося вирус. Ну а в Лиссабоне как-то не срослось
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Ваш сарказм неуместен. Или вы в смысле что на расее его облобызали бы?
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скажите пожалуйста ...в мире карантин. границы закрыты это одно. куда попёрся? откуда им знать что он прости ГОСПОДИ идиот попёрся в далёкую страну на заработки не зная языка. карантин, а главное зная что у него может быть в любой момент приступ эпилепсии....а он один. совершенно один в чужой стране! а если на стройке или где приступ нападёт на него так он столкнёт и других рабочих с высотки к примеру...(( тут с давлением иногда еду и в метро начинает становится не по себе и думаешь как бы не стошнило или ещё чего...с собой таблетки..и всё же ты дома....жаль конечно.... но рискнул поехал...((
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