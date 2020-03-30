 Смысла в ПЦР-тестировании всех прибывших в Украину нет, единственное решение - обсервация, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в ходе брифинга.

"Почему не проводим тотальное тестирование? В этом нет смысла, ведь есть понятие "инкубационный период". Это не будет экономически и эпидемически обоснованно", - отметил Ляшко.

Замминистра также добавил, что единственным решением в этом случае будет направление всех прибывших в страну на обсервацию.

"Вчера правительство постановило обязать всех прибывших в Украину проходить обсервацию в местах, определенных облосадминистрациями. Кроме того, постановление обязывает самоизолироваться всех контактных. Если самоизоляцию нельзя обеспечить в домашних условиях, они будут отправлены на обсервацию", - добавил Ляшко.

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