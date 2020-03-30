 Смысла в ПЦР-тестировании всех прибывших в Украину нет, единственное решение - обсервация, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в ходе брифинга.
"Почему не проводим тотальное тестирование? В этом нет смысла, ведь есть понятие "инкубационный период". Это не будет экономически и эпидемически обоснованно", - отметил Ляшко.
Замминистра также добавил, что единственным решением в этом случае будет направление всех прибывших в страну на обсервацию.
"Вчера правительство постановило обязать всех прибывших в Украину проходить обсервацию в местах, определенных облосадминистрациями. Кроме того, постановление обязывает самоизолироваться всех контактных. Если самоизоляцию нельзя обеспечить в домашних условиях, они будут отправлены на обсервацию", - добавил Ляшко.
А беда, как говорится, одна не ходит.
Якщо нема тестів для проведення обстеження навіть за рахунок пацієнтів, то може проблема в їхній відсутності, а не в "нераціональності"? Що, знов, як з масками?
первый раз в день прилета
второй привыходе из обсервации
Большая часть вины лежит на руководстве, а не на вирусе
Професионализм руководства ниже ватерлинии