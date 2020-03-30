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 Смысла в ПЦР-тестировании всех прибывших в Украину нет, единственное решение - обсервация, - главный санврач Ляшко

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что тотальное ПЦР-тестирование всех вернувшихся из-за границы - это экономически необоснованно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в ходе брифинга.

"Почему не проводим тотальное тестирование? В этом нет смысла, ведь есть понятие "инкубационный период". Это не будет экономически и эпидемически обоснованно", - отметил Ляшко.

Замминистра также добавил, что единственным решением в этом случае будет направление всех прибывших в страну на обсервацию.

"Вчера правительство постановило обязать всех прибывших в Украину проходить обсервацию в местах, определенных облосадминистрациями. Кроме того, постановление обязывает самоизолироваться всех контактных. Если самоизоляцию нельзя обеспечить в домашних условиях, они будут отправлены на обсервацию", - добавил Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185309
 
 
 Топ комментарии
 
Санврач должен быть откровенен - денег, для всех прибывающих в Украину, на тестирование и обсервацию у правительства нет. Собственно скорее всего и правительства то нет как такого - одни приходят другие уходят...
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Мы к себе в дом сами позвали беду, выбрав обосраного по жизни неудачника Янелоха Оманского.
А беда, как говорится, одна не ходит.
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дааа???? ну, и сколько же из 100 тысяч ранее прибывших уже обсервировали?
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А для террористов -повстанцев тесты и маски есть ! Проклятые МАРОДЕРЫ 🤡🤢🎪-🧹🧹🧹🚫❌
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так они ж братья по разуму.... а Украинцы это так, шлак.... "трупы".....
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Так за их счет проводите ПЦР. Еще ж нагреетесь.
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А чем думали эти горе туристы когда ехали на Бали во время пандемии. И в срок не возвратились? Для них нужно за их же счет
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думайте головой прежде чем плакаты провокационные ставить
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Мы к себе в дом сами позвали беду, выбрав обосраного по жизни неудачника Янелоха Оманского.
А беда, как говорится, одна не ходит.
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ага, де не появиця - за ним як не пожар, то потоп... ота пандемія із-за Зє!льоной плєсєні
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смисла нєт, бо тестів жалко - воно ж грошей стоє
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Для тебя написано, что без инкубационного периода ни один тест не работает. И точность теста не имеет значения.
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Да неужели, дебил.?! В Германии есть, а у нас нет? Может все-таки проще изолировать именно носителей, а не всех подряд?
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Санврач должен быть откровенен - денег, для всех прибывающих в Украину, на тестирование и обсервацию у правительства нет. Собственно скорее всего и правительства то нет как такого - одни приходят другие уходят...
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ЗЛИДНІ: на всіх - мало, а мені прібарахліцца; і внукам хватіт
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Я офигеваюююю.......Может Гимлер тоже по совместительству врачом каким был? Что оно несет? По какому праву граждан Украины загоняют в концлагеря?
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Гиммлер вроде имел медицинское образование...
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Счас почитаю. А так вообще один в один с этим врачом.
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Вроде агроном....почти ветеринар наверное.
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Ага, їхня "обсирація" обернеться для України через тиждень - два, "Італією" або ще гірше. Бо ті, хто вже повернулися, тепер в соцмережах вихваляються, як різними засобами "збивали" собі температуру перед "температурним" контролем митників...
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пусть их ловит киберполиция за сокрытие симптомов
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А вот австрийские врачи не согласны с господином Ляшко и считают, что всех нужно тестировать.
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В Австрии на всех ПЦР-тестов хватает...у нас даже на всех депутатов недостаточно, что уж говорить про нормальных людей.
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Тест не работает без инкубационого периода. Зачем два раза тестировать.Сейчас запустить, а потом у части заехавших появятся симптомы и заразят кучу народу.
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Скільки завезли тестів і скільки заїхало "прибульців" в Україну?
Якщо нема тестів для проведення обстеження навіть за рахунок пацієнтів, то може проблема в їхній відсутності, а не в "нераціональності"? Що, знов, як з масками?
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У ляшка логика распространить вирус в Киеве масок нет халатов нет а если кто заболеет отправить домой с легкой формой.
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При таком относительно небольшом количестве заболевших 11 скончавшихся - это трагедия! Или больных на деле больше в разы или больницы не способны лечить !!!
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Обсерация полнейшая...хаос и распад. Цели россияшек и возможности зекраинцев наконец-то совпали.
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Тестировать на коронавирус нужно было сразу
первый раз в день прилета
второй привыходе из обсервации
Большая часть вины лежит на руководстве, а не на вирусе
Професионализм руководства ниже ватерлинии
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Первый раз можна, только за твой счет.
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Ну да, во всём Мире есть смысл, а в Украине не имеет смысла. Ясен пень что закрыть людей как скот, дешевле, и пофик на то, что если хоть один из них окажется заряженным, то заразит всех остальных. Пофик, на здоровье, жизни, лишь бы свои задницы защитить, причём без затрат. Устроить концлагеря для "простых людей", как любят они нас называть- это всё на что способна наша власть! Просто позор!
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Есть смысл, только когда нет обсервации. Будет экономия тестов и тест не пропустит заряженного после инкубационного периода. Зачем два раза, если в конце всех еще раз протестируют.
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