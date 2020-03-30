 Цены на нефть упали до уровня 2002 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Издание отмечает, что на фоне пандемии коронавируса цена на нефть марки WTI обвалилась на 3,9 процента, фьючерсы марки Brent подешевели на 4,9 процента. Баррель WTI на азиатских биржах в понедельник торгуется за 20 долларов, баррель Brent - за 23 доллара. Так дешево нефть стоит впервые с 2002 года.
Напоминаем, после того, как Россия не согласилась на предложение ОПЕК увеличить ограничения на продажу нефти, Саудовская Аравия заявила об отказе от ограничений начиная с апреля. Это и падение спроса на нефть на фоне распространения эпидемии коронавируса подтолкнуло мировые цены на "черное золото" до самых низких уровней за почти двадцать лет.
"В той час коли їїхні космічні кораблі бороздять всесвіт" і всі продукти "відправили в космос", почнуться розмови в раші хто кого годує.
2. Доля вартості нафти в бензині складає не 100%, а зна-а-а-а-ачно менше. (Точно не пам'ятаю, але десь близько 30-40% лише).
3. Ну і хто ж буде відмовлятися від додаткового навару?
По-друге, темпи падіння рубля набагато більші і саме тому рубль падає і по відношенню до бакса, і по відношенню до гривні! В обмінниках за гривню 3,1 рубля зараз дають!
Жив би ти в Україні - бачив би...
І так, російська економіка однозначно сильніша за нашу, а падіння більше...
Пояснюю: чим більше у них впаде рубль і економіка, тим менше бажання і можливостей у них буде лізти на Донбас і втручатися в наші справи. Ферштейн??
этого гуталинаэтой нефти - завались! У меня дядя на гуталиновой фабрикенефтяной скважине работает...