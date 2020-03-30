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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Экономика, За рубежом
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 Цены на нефть упали до уровня 2002 года

В понедельник, 30 марта, баррель нефти марки WTI подешевел до 20 долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Издание отмечает, что на фоне пандемии коронавируса цена на нефть марки WTI обвалилась на 3,9 процента, фьючерсы марки Brent подешевели на 4,9 процента. Баррель WTI на азиатских биржах в понедельник торгуется за 20 долларов, баррель Brent - за 23 доллара. Так дешево нефть стоит впервые с 2002 года.

Читайте также: "Это очень опустошительно для России, вся их экономика основана на этом", - Трамп про цены на нефть

Напоминаем, после того, как Россия не согласилась на предложение ОПЕК увеличить ограничения на продажу нефти, Саудовская Аравия заявила об отказе от ограничений начиная с апреля. Это и падение спроса на нефть на фоне распространения эпидемии коронавируса подтолкнуло мировые цены на "черное золото" до самых низких уровней за почти двадцать лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3185308
 
   
 Топ комментарии
 
Песцам нельзя протолпиться через стаю обезумевших от радости енотов. Цены на нефть упали до уровня 2002 года - Цензор.НЕТ 7287
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Заносите ценную породу писца)
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Песцам нельзя протолпиться через стаю обезумевших от радости енотов. Цены на нефть упали до уровня 2002 года - Цензор.НЕТ 7287
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В мене складається таке враження що цей "короновірус" запущено щоб по тихому поділити Рашу, бо якщо воювати з нею то загинуло б більше народу. Тай війна 3 світова нікому не потрібна. А тут як "подарочок" і ціни на нафту впали. В раші буде карантин по федерокругах, якраз хороший момент до параду суверенітетів республік.
"В той час коли їїхні космічні кораблі бороздять всесвіт" і всі продукти "відправили в космос", почнуться розмови в раші хто кого годує. Ціни на нафту впали до рівня 2002 року - Цензор.НЕТ 2300
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Подякуйте, що не дорожчає через падіння гривні.
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гривня впала на 15%-20%, а нафта подешевшала в рази....
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1. Те, що впала ціна на нафту - на ціні бензину має відбиватися не зразу. Бензин вже зроблено з нафти, яку купували за старою ціною.
2. Доля вартості нафти в бензині складає не 100%, а зна-а-а-а-ачно менше. (Точно не пам'ятаю, але десь близько 30-40% лише).
3. Ну і хто ж буде відмовлятися від додаткового навару?
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1. Те, що впала ціна на нафту - на ціні бензину має відбиватися не зразу. Бензин вже зроблено з нафти, яку купували за старою ціною. ЦЕ КОЛИ ВПАЛА . Ціни на нафту впали до рівня 2002 року - Цензор.НЕТ 4382 А КОЛИ ПІДНЯЛАСЬ? ЯК ТІЛЬКИ ТАК І ЗРАЗУ
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все вірно, але нафта не сьогодні впала в ціні Ціни на нафту впали до рівня 2002 року - Цензор.НЕТ 5352 і, у випадку, росту ціни на нафту, ціни на бензин піднімаються на наступний день
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Дякую, дуже дякую. (Хриплявим голоском) Цены на нефть упали до уровня 2002 года - Цензор.НЕТ 3254
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І у кацапів всього за годину торгів бакс скакнув з 78 до 80 руплєй...
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У нас гривна скакнула от 24 до 30. Рубль в этом плане хорошо себя чувствует.
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На перше січня було 2,6 рубля за гривню, зараз 2,84.
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Но у них нефть упала, а у нас без причины.
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Як без причини, падіння економики 8 місяців поспіль.
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А гастеры, которые вернулись домой с долярами? Они должны были гривну опустить.
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Ну по перше, вони тільки повернулись, по друге якщо вони розумні, то не будуть одразу скидати валюту.
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Сейчас валюты из этого источника дооолго не будет...ну и не наличкой же основной поток денег идет
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28,5 бакс останні дні - це, по-перше, москалику.

По-друге, темпи падіння рубля набагато більші і саме тому рубль падає і по відношенню до бакса, і по відношенню до гривні! В обмінниках за гривню 3,1 рубля зараз дають!

Жив би ти в Україні - бачив би...
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Я просто не понимаю чему ты радуешься, когда наша валюта ушла в пике.
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Я не радуюсь, я констатую факт... Лише факти і цифри!

І так, російська економіка однозначно сильніша за нашу, а падіння більше...

Пояснюю: чим більше у них впаде рубль і економіка, тим менше бажання і можливостей у них буде лізти на Донбас і втручатися в наші справи. Ферштейн??
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за неделю кацапье спалило 30 млрдов баксов резервов осталось еще 520
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Африкан Свиридович, ви ж, наче, освічена людена, а слово фублей з помилками пишите
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У Украины была прекрасная возможность закончить войну и отвоевать назад территорию, но выбрали клоуна.
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Петя много отвоевал. Но такой благоприятной возможности как сейчас у него не было.
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Достаточно посмотреть на карту захваченной территории в начале и в конце каденции Порошенка. Единственная причина почему не отвоевал больше это цивильное население Донецка и Луганска. Чтобы их захватить нужна многомесячная осада с окружением.
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Нам такі липові головнокомандувачі не потрібні. Народ не обдуриш.
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А Януковича кто выбрал? Мудрый нарид.
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И что же это за благоприятная возможность?
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Головне щоб ця ціна протрималась на такому рівні хоча б рік.
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Все таки фуйло назбирав чудових менеджерів, філолог- голова Роснафти це сила.
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Нарасеянам следует привыкать к основному деликатесу на ближайших пару десятилетий.
Цены на нефть упали до уровня 2002 года - Цензор.НЕТ 5767
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Это был потрясающий шанс Украины, но.... Клоун.... Цены на нефть упали до уровня 2002 года - Цензор.НЕТ 941 Цены на нефть упали до уровня 2002 года - Цензор.НЕТ 2929
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на кацапской улице праздник..... нужно еще полезных санкций добавить.....
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Собственно, в Москве сменилась власть. ГРУ эвакуировалось в Италию, КГБ - в Лондон (вывезли больше 4-х тонн золота). Нефть у Сечина забрал Собянин, который теперь и является новым Царём.
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теперь они там сидят и думают, что с этим пугалом делать.....
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Ничего страшного; получат каждый свою бирку в ухо. Человек ко всему привыкает.
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а если учесть, что московит, это не человек...., то адаптация пройдет быстрее.....
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Там есть люди; но их и правда мало. Не все смогли уехать.
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Операторы американских нефтехранилищ разослали письма нефтяным компаниям с предупреждением о том, что места для хранения нефти скоро не будет. Советуют экспортировать. Например, в Европу.
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а кто то распинался здесь. что доллар больше 28 гр не будет .будет ой еще как буде
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мокшанский ЗВР закончится к августу, если нефть продержится - лебединое озеро начнется в июле
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да, забыл про короновирус - скорее всего к первомаю
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У меня этого гуталина этой нефти - завались! У меня дядя на гуталиновой фабрике нефтяной скважине работает...
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как говорил, один величайших *****-экономист: "мировая экономика не выдержит цен на нефть по 80 долларов". интерестно, а мировая экономика знает, что сейчас цена 20 баксов?!
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Хочется пожелать королю Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Алью хорошего здоровья, всего самого лучшего, новых успехов и чтобы цена на нефть была как можно низкой до полного распада России. Весть мир будет его благодарить, особенно Украина
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Венесуэлла Цены на бензин, 23-март-2020 Литр 0.001$, Галлон 0.004$
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на расии праздник... расия показала силу, хлопнув дверьми перед носом Саудовской Аравии... интересно, сколько еще кацапстан продержится... хочется, чтобы кошмар с названием расия скорее бы закончился...
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