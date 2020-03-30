 Еще один банкопад, эмиссия и отсутствие возможностей привлекать новые валютные средства, - исполнительный директор CASE Украина Боярчук о последствиях дефолта

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук, передает Цензор.НЕТ.
"Поможет ли нам дефолт? Давайте посмотрим на цифры. Без пафосных речей и транспарантов. Внутренний долг. Если верить закону о бюджете, то в этом году мы должны выплатить 161 900 000 000 грн. Это без процентов. Кто держит наш внутренний долг? 40% ОВГЗ держит НБУ, еще 40% коммерческие банки. Нерезиденты держат только 15%. Мне не известно, какие банки имеют наибольшую долю портфеля ОВГЗ, но у нас 60% банковской системы государственных. Иными словами львиная доля ОВГЗ это долг государства перед государством. Те деньги ходят от одного государственного учреждения к другому по кругу. И, кстати, 40.7 млрд грн, которые заложены в бюджете 2020 как средства от НБУ, это в основном проценты, которые Минфин платит по обслуживанию ОВГЗ. Перед кем объявлять дефолт по ОВГЗ? Перед НБУ? В такой ситуации НБУ и сам мог бы предложить rollover. Может перед банками? Устроим еще один банкопад? Перед нерезидентами? А как мы отделим эту небольшую долю из общей массы ОВГЗ? Облигации в свободном обращении. Сегодня они у нерезидента, а завтра в портфеле государственного банка", - рассказал он.
"Ранее Минфин просто садился за стол с внутренними bond holders и настойчиво предлагал вариант когда Минфин все платит (никакого дефолта), но после того сразу размещаются новые облигации и банки все деньги возвращаются обратно. Может не очень рыночный подход. Но лучше, чем дефолт", - добавил он.
"Внешний долг. Около $ 1 млрд должны в этом году МВФ (половину уже заплатили), $ 1 млрд Евробонды под гарантиями правительства США (то есть если мы не платим, то долг ложится на США), и $ 1.3 млрд Евробонды в частных руках. Это тело кредита. Что из внешних не заплатить? МВФ? И сразу прийти по займ? Или "повесить" свой долг на Госдеп? Серьезно? Дефолтнуть по $ 1.3 млрд частных Евробондов? Но это только аж в сентябре - до сентября еще дожить надо - и тогда мы закроем себе доступ к финансированию в условиях мирового шторма. Потому что имея солидные валютные резервы и не обслуживать долги - нас не поймут. Это примерно так как кто-то у вас клянчит 10 грн на проезд, а вы точно знаете, что у него 100 грн в кармане. Отношение будет такое же", - акцентировал Боярчук.
"Что будет если все-таки объявить дефолт? Какие механизмы будут задействованы? Ключевой механизм - это отсутствие возможностей привлекать новые валютные средства. И такое положение будет надолго. Кто-то скажет "Ничего страшного. Нам не дают в долг, а мы им не платим". Но проблема в том, что у нас вырисовывается колоссальный дефицит бюджета (падают доходы, а расходы наоборот растут). Официально насчитали 200 млрд грн. Может быть больше. Без валютных заимствований покрыть такой дефицит можно будет только эмиссионным путем. Других вариантов просто не существует. Надеюсь, о последствиях эмиссионного финансирования бюджетного дефицита в размере 5% ВВП объяснять не нужно", - добавил он.
"Наконец. После российского дефолта 98-го у жителей Печерских холмов выработался условный рефлекс на упоминания о дефолте. Опыт был настолько болезненным, что любое решение, которое могло привести к малейшему риску дефолта отвергалось как бросовое. Однако поколение чиновников уже изменилось. Рефлекс исчез. Слово "дефолт" уже не только не пугает, но и предлагается как вариант решения проблемы. Ну что же, если никто в высоких кабинетах не помнит что будет, если засунуть пальцы в розетку, то может пусть пробуют? Наглядная демонстрация всегда лучше, чем тысячи слов. Слышал о варианте "взять у России". Помириться и взять деньги. Вы цены на нефть видели? Москва сейчас думает как пропетлятьв новых условиях. "Шарово" выдавать деньги, которые потом никогда не увидишь (вспоминаем $ 3 млрд Януковича), сейчас никто не будет", - резюмировал Боярчук.
«Это было необычно даже для нас, коммунистов, способных оправдать все, что способно
дискредитировать идеальный образ нас самих, что среди украинцев, нации, такой же
многочисленной, как французы.., не нашлось ни одного человека, способного быть премьером
правительства».
Иначе нам с этими новыми и не очень лицами светит огромная жопа.
1 год
Зеленский не смог убедить "Слуг народа" голосовать против Коломойского
Президент Владимир Зеленский утратил контроль над своей фракцией и впервые не смог добиться от большинства "слуг народа" голосования за необходимые ему законопроекты сегодня 30 марта. Накануне 29 марта президент Владимир Зеленский обратился к депутатам в специальном телевизионном обращении: "Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь - провал этих законов. Затем - упадок экономики и угроза дефолта...
Теперь - очередь за народными депутатами.
Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь":https://censor.net.ua/…/zelenskiyi_prizval_nardepov_prinyat…
И депутаты выбрали путь - в повестку дня Верховной Рады 30 марта не включены ключевые законопроекты - о рынке земли и о запрете возврата средств национализированных банков: https://censor.net.ua/…/rada_segodnya_rassmotrit_voprosy_bo…
Причина - отсутствие необходимого числа голосов, о чем писал Цензор.Нет еще 28 марта: https://censor.net.ua/…/zelenskomu_ne_hvataet_golosov_za_an… . Законопроекты Зеленского полностью поддержали его главные политические оппоненты - "Европейская солидарность" и "Голос". Но монофракция "слуг" не дала своему президенту требуемую ему поддержку.
По данным Цензор.Нет, президент смог заручиться гарантированной поддержкой около 170-180 голосов в своей фракции из 254 - и это несмотря на неделю интенсивных переговоров. Законопроект балансирует на грани, голосов может и не хватить. Другие фракции и группы могут дать примерно 45-50 голосов, для гарантии надо надежно собрать среди слуг хотя бы 190.
Налицо раскол фракции, и чтобы не рисковать и не делать раскол явным, ключевые законопроекты решили перенести - когда, думаю, сегодня станет ясно. Безусловно, ОП будет продолжать работу по сбору голосов. И вполне вероятно, Зеленскому удастся переломить ситуацию, во всяком случае, президент прилагает для этого все усилия.
Но после того, как один из ключевых переговорщиков Зеленского - глава Офиса президента Андрей Ермак, оказался под ударом обвинений в коррупции со стороны "слуги народа" Гео Лероса, деятельность президента в Раде будет еще более затруднена.
А ведь тупых жлобов, голосовавших за ЗЕ и СН, предупреждали, что зеленый банкет из своего кармана оплачивать будут именно они.
Через годик оставшиеся в живых зебилы будут завидовать мертвым.
2)ПУ зараз точно не до "рятування рядового Бєні"
Томас Шефер, министр финансов Федеральной земли Гессен в Германии, покончил жизнь самоубийством, будучи глубоко обеспокоенным экономическими последствиями Covid-19.
Ни на что не намекаю.
бо відчувається вас шизофренія у питанні дефолту...