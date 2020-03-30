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 Политика Украины, Экономика
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Все про:банки (1682) дефолт (380) НБУ (4613) ОВГЗ (46)

 Еще один банкопад, эмиссия и отсутствие возможностей привлекать новые валютные средства, - исполнительный директор CASE Украина Боярчук о последствиях дефолта

У нас вырисовывается колоссальный дефицит бюджета - официально насчитали 200 млрд грн. Без валютных заимствований покрыть такой дефицит можно будет только эмиссионным путем.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук, передает Цензор.НЕТ.

"Поможет ли нам дефолт? Давайте посмотрим на цифры. Без пафосных речей и транспарантов. Внутренний долг. Если верить закону о бюджете, то в этом году мы должны выплатить 161 900 000 000 грн. Это без процентов. Кто держит наш внутренний долг? 40% ОВГЗ держит НБУ, еще 40% коммерческие банки. Нерезиденты держат только 15%. Мне не известно, какие банки имеют наибольшую долю портфеля ОВГЗ, но у нас 60% банковской системы государственных. Иными словами львиная доля ОВГЗ это долг государства перед государством. Те деньги ходят от одного государственного учреждения к другому по кругу. И, кстати, 40.7 млрд грн, которые заложены в бюджете 2020 как средства от НБУ, это в основном проценты, которые Минфин платит по обслуживанию ОВГЗ. Перед кем объявлять дефолт по ОВГЗ? Перед НБУ? В такой ситуации НБУ и сам мог бы предложить rollover. Может перед банками? Устроим еще один банкопад? Перед нерезидентами? А как мы отделим эту небольшую долю из общей массы ОВГЗ? Облигации в свободном обращении. Сегодня они у нерезидента, а завтра в портфеле государственного банка", - рассказал он.

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"Ранее Минфин просто садился за стол с внутренними bond holders и настойчиво предлагал вариант когда Минфин все платит (никакого дефолта), но после того сразу размещаются новые облигации и банки все деньги возвращаются обратно. Может не очень рыночный подход. Но лучше, чем  дефолт", - добавил он.

"Внешний долг. Около $ 1 млрд должны в этом году МВФ (половину уже заплатили), $ 1 млрд Евробонды под гарантиями правительства США (то есть если мы не платим, то долг ложится на США), и $ 1.3 млрд Евробонды в частных руках. Это тело кредита. Что из внешних не заплатить? МВФ? И сразу прийти по займ? Или "повесить" свой долг на Госдеп? Серьезно? Дефолтнуть по $ 1.3 млрд частных Евробондов? Но это только аж в сентябре - до сентября еще дожить надо - и тогда мы закроем себе доступ к финансированию в условиях мирового шторма. Потому что имея солидные валютные резервы и не обслуживать долги - нас не поймут. Это примерно так как кто-то у вас клянчит 10 грн на проезд, а вы точно знаете, что у него 100 грн в кармане. Отношение будет такое же", - акцентировал Боярчук.

"Что будет если все-таки объявить дефолт? Какие механизмы будут задействованы? Ключевой механизм - это отсутствие возможностей привлекать новые валютные средства. И такое положение будет надолго. Кто-то скажет "Ничего страшного. Нам не дают в долг, а мы им не платим". Но проблема в том, что у нас вырисовывается колоссальный дефицит бюджета (падают доходы, а расходы наоборот растут). Официально насчитали 200 млрд грн. Может быть больше. Без валютных заимствований покрыть такой дефицит можно будет только эмиссионным путем. Других вариантов просто не существует. Надеюсь, о последствиях эмиссионного финансирования бюджетного дефицита в размере 5% ВВП объяснять не нужно", - добавил он.

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"Наконец. После российского дефолта 98-го у жителей Печерских холмов выработался условный рефлекс на упоминания о дефолте. Опыт был настолько болезненным, что любое решение, которое могло привести к малейшему риску дефолта отвергалось как бросовое. Однако поколение чиновников уже изменилось. Рефлекс исчез. Слово "дефолт" уже не только не пугает, но и предлагается как вариант решения проблемы. Ну что же, если никто в высоких кабинетах не помнит что будет, если засунуть пальцы в розетку, то может пусть пробуют? Наглядная демонстрация всегда лучше, чем тысячи слов. Слышал о варианте "взять у России". Помириться и взять деньги. Вы цены на нефть видели? Москва сейчас думает как пропетлятьв новых условиях. "Шарово" выдавать деньги, которые потом никогда не увидишь (вспоминаем $ 3 млрд Януковича), сейчас никто не будет", - резюмировал Боярчук.

Еще один банкопад, эмиссия и отсутствие возможностей привлекать новые валютные средства, - исполнительный директор CASE Украина Боярчук о последствиях дефолта 01
Еще один банкопад, эмиссия и отсутствие возможностей привлекать новые валютные средства, - исполнительный директор CASE Украина Боярчук о последствиях дефолта 02
Еще один банкопад, эмиссия и отсутствие возможностей привлекать новые валютные средства, - исполнительный директор CASE Украина Боярчук о последствиях дефолта 03

Источник: https://censor.net.ua/n3185307
 
   
 Топ комментарии
 
По ходу надо срочно собирать старую гвардию: Яценюка, Гройсмана, Турчинова, Супрун и т. д.
Иначе нам с этими новыми и не очень лицами светит огромная жопа.
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Тебе от этого сразу полегчало,твои доходы резко увеличились,ты сразуполучил достойный уровень жизни и надежную без бедную старость?или ты просто поц гавкающий по любому шороху как бездомная бродячая псина
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1945 год, Югослав Джилас ,будучи в Киеве пишет:
«Это было необычно даже для нас, коммунистов, способных оправдать все, что способно
дискредитировать идеальный образ нас самих, что среди украинцев, нации, такой же
многочисленной, как французы.., не нашлось ни одного человека, способного быть премьером
правительства».
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Какой премьер в 45м при Сталине и СССР?
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По ходу надо срочно собирать старую гвардию: Яценюка, Гройсмана, Турчинова, Супрун и т. д.
Иначе нам с этими новыми и не очень лицами светит огромная жопа.
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Юрий Бутусов
1 год

Зеленский не смог убедить "Слуг народа" голосовать против Коломойского
Президент Владимир Зеленский утратил контроль над своей фракцией и впервые не смог добиться от большинства "слуг народа" голосования за необходимые ему законопроекты сегодня 30 марта. Накануне 29 марта президент Владимир Зеленский обратился к депутатам в специальном телевизионном обращении: "Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь - провал этих законов. Затем - упадок экономики и угроза дефолта...
Теперь - очередь за народными депутатами.
Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь":https://censor.net.ua/…/zelenskiyi_prizval_nardepov_prinyat…
И депутаты выбрали путь - в повестку дня Верховной Рады 30 марта не включены ключевые законопроекты - о рынке земли и о запрете возврата средств национализированных банков: https://censor.net.ua/…/rada_segodnya_rassmotrit_voprosy_bo…
Причина - отсутствие необходимого числа голосов, о чем писал Цензор.Нет еще 28 марта: https://censor.net.ua/…/zelenskomu_ne_hvataet_golosov_za_an… . Законопроекты Зеленского полностью поддержали его главные политические оппоненты - "Европейская солидарность" и "Голос". Но монофракция "слуг" не дала своему президенту требуемую ему поддержку.
По данным Цензор.Нет, президент смог заручиться гарантированной поддержкой около 170-180 голосов в своей фракции из 254 - и это несмотря на неделю интенсивных переговоров. Законопроект балансирует на грани, голосов может и не хватить. Другие фракции и группы могут дать примерно 45-50 голосов, для гарантии надо надежно собрать среди слуг хотя бы 190.
Налицо раскол фракции, и чтобы не рисковать и не делать раскол явным, ключевые законопроекты решили перенести - когда, думаю, сегодня станет ясно. Безусловно, ОП будет продолжать работу по сбору голосов. И вполне вероятно, Зеленскому удастся переломить ситуацию, во всяком случае, президент прилагает для этого все усилия.
Но после того, как один из ключевых переговорщиков Зеленского - глава Офиса президента Андрей Ермак, оказался под ударом обвинений в коррупции со стороны "слуги народа" Гео Лероса, деятельность президента в Раде будет еще более затруднена.
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Борцы и борцыцы в белых пальто - они такие да.
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Дефольт 1998 года поставил РАБссию на колени...но ******* Алкаша Ельцина при цене на нефть 9 баксов за бокал,поставила РАБссию в список крепких Мировых держав... Еще один банкопад, эмиссия и отсутствие возможностей привлекать новые валютные средства, - исполнительный директор CASE Украина Боярчук о последствиях дефолта - Цензор.НЕТ 6023 Еще один банкопад, эмиссия и отсутствие возможностей привлекать новые валютные средства, - исполнительный директор CASE Украина Боярчук о последствиях дефолта - Цензор.НЕТ 6023
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Одичалая отара 73%,вам, блд, говорили - "Думайте", вы же, блд, слышали "МажьТе", теперь, блд, "ЖриТе"
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У большинства из 73% нет органа которым можно думать, жрать, ср..ть и "Сваты" в зелевизоре по Г+Г. Больше им ничего не надо.
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Ох посмотрю я тогда на простой нарид с высоты полета финансового регулятора. :D

А ведь тупых жлобов, голосовавших за ЗЕ и СН, предупреждали, что зеленый банкет из своего кармана оплачивать будут именно они.

Через годик оставшиеся в живых зебилы будут завидовать мертвым.
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Найгірше те, що доведеться розплачуватися всім - і тим, хто за зелені шмарклі не голосував також.
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Счета Коломойши арестовал высокий Суд Лондона,а это значит Беня не у дел...,единственный сегодня его союзник сегодня Плешивый КГБист....Андрей Панин...,ой ,извините Путлер Капут...
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1)Бєня ніколи з Пу не ділився,тому не союзник,на відміну від Медведчука чи Тимошенко...
2)ПУ зараз точно не до "рятування рядового Бєні"
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Все іде до того, що Україна просто зіл"є справи проти Бєні в лондонському суді, як уже позливали в найсправедливіших українських судах. Фінал: Бєні і Зеля в білих пальто в Ізраїлі, а ми всі в гівні сидимо рівненько на сраці.
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Де та жаба юля зі своїм зубАжінням, пів вареничком та небажанням голосувати за антиколомойські закони?
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несите в банки свои сбережения ....и будет вам счастье )))
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После дефолта страна будет учиться жить по средствам,а сейчас идиоты с казнокрадскими наклонностями расчитывают только на кредиты и формируют бюджет только из расчета возможности оплачивать проценты по долгам не заботясь о обогащении нации и свободе предпринимательства.
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что сейчас мешает учиться жить по средствам?
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Dubinsky.pro, [30.03.20 10:36]
Томас Шефер, министр финансов Федеральной земли Гессен в Германии, покончил жизнь самоубийством, будучи глубоко обеспокоенным экономическими последствиями Covid-19.
Ни на что не намекаю.
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Дефолта не будет,как бы ни старалась Кремлевская камарилья....
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Я так розумію, що рішення по дефолту вже прийнято. Наразі тестують реакцію населення. Мабуть українці гідні того, яку владу собі вибирають.
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порохоботи... ви вже визначіться нарешті -ЗЕ зробить дефолт чи ні Ще один банкопад, емісія і відсутність можливостей залучати нові валютні кошти, - виконавчий директор CASE Україна Боярчук про наслідки дефолту - Цензор.НЕТ 652

бо відчувається вас шизофренія у питанні дефолту...
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когда долпайоп читает Таблицу Пифагора.это для него КАТОРГА...
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Фейк про Коронавирус засуньте Путлеру в Дупло,господа Сечины Миллеры и прочие Хмыри...,вам до распада сраной РАБссии остались дни...
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Принц Саудитов Салман принял решение...РАБссия ДЕРЬМО...,его поддержали Эмираты и остальные Арабы...готовтесь Крысы кремлевские...
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На Форекс нефть Брэнд уже 22 бака за стопарь..онлайн..следим внимательно... Ще один банкопад, емісія і відсутність можливостей залучати нові валютні кошти, - виконавчий директор CASE Україна Боярчук про наслідки дефолту - Цензор.НЕТ 9229
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Слугі урода влаштують *********..ць всій Україні, зроблять всім ручкою, як колись Януковощ. "Дякуємо за працю, ви мудрий нарід. Всі вільні. Прощавайте". Тільки не на Ростов, а на Тель-Авів
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Хорошая новость из Уошингтона,президент США Дональд Трамп заставил водителя троллейбуса Венесуэлы Николаса Мадуро продавать нефть по 5 долларов за рюмку вина... Ще один банкопад, емісія і відсутність можливостей залучати нові валютні кошти, - виконавчий директор CASE Україна Боярчук про наслідки дефолту - Цензор.НЕТ 6483Рюсские бараны... дайте МАДУРКЕ еще 50 ярдов долларов...бараны пля Ще один банкопад, емісія і відсутність можливостей залучати нові валютні кошти, - виконавчий директор CASE Україна Боярчук про наслідки дефолту - Цензор.НЕТ 6483
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Инфляция в Венесуэле сегодня 800 тысяч процентов..Зеля повтори подвиг Мадуро.... Ще один банкопад, емісія і відсутність можливостей залучати нові валютні кошти, - виконавчий директор CASE Україна Боярчук про наслідки дефолту - Цензор.НЕТ 8431
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