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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Об отказах в тестировании на COVID-19 сообщайте на горячую линию Минздрава, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения призывает граждан, которые имеют основания для проведения тестирования, в случае отказа в проведении тестирования обращаться на горячую линию Минздрава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в министерство поступают сообщения о том, что людям отказывают в тестировании.

"Я хочу обратиться ко всем гражданам, которые имеют основания для проведения тестирования. О каждом отказе в тестировании, пожалуйста, сообщайте на горячую линию. Мы на национальном уровне и региональном со специалистами будем рассматривать каждое такое обращение, чтобы максимально обеспечить проведение тестирований всех, кто в этом нуждается", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин усиливает карантинные мероприятия из-за коронавируса, - Емец

Источник: https://censor.net.ua/n3185305
 
 
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хм....
кто что думает по этому поводу?

Borys Filatov
8 хв ·

Официально.
...
После того, как Громраде при мэрии Днепра и волонтерам удалось отбить у областных чиновников детскую онкологию, которую хотели перепрофилировать под лечение коронавируса, председателем оперативного штаба по предотвращению эпидемии в Днепре назначается Gennady Korban.

Соответствующее распоряжение городского головы будет опубликовано в ближайшее время на сайте горсовета.
...
Справился в 2014 году - справится и сейчас.
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Геннадию Корбану 45 лет, с 1999 года он соратник и партнер одного из самых богатых людей Центральной и Восточной Европы Игоря Коломойского. С 2008-го Корбан и сам регулярно входит в сотню самых состоятельных украинских бизнесменов. У него четверо сыновей. Его считают самым профессиональным рейдером страны. Про відмови в тестуванні на COVID-19 повідомляйте на гарячу лінію МОЗ, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8718 Проработав в критический для независимости Украины 2014-й год заместителем губернатора Днепропетровской области (а фактически осуществляя все оперативное управление) и получив после отставки семь уголовных дел, пошел в политику. Пытался стать нардепом на довыборах в Чернигове, возглавил партию "Українське об'єднання патріотів - УКРОП", сейчас баллотируется в мэры Киева.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/korban-ahmetov-reshil-potorgovatsya-s-kievom-chtoby-sohranit-vliyanie-na-donbasse-no-pereblefoval-i-seychas-stradaet-103299.html
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Звонок по телефону:
- Алло.
Ответ:
- И тебе алло, добрый человек.
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Цена нефти WTI упала ниже $20 за баррель впервые с 2002 года
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сауди дають знижку 10,5 в Європі)

Роснєфті,щоб її перебити,необхідно продавати Юралс по 12,27 )))
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Известный американский кантри-исполнитель Джо Диффи умер от коронавируса. Количество знаменитостей, которые заразились и умерли от COVID-19, увеличивается.\\\\\\\\\\\\\\\

б*же, ну помогай уже, кх-кх..(роняет микрофон и микробас)
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Женщина с косой, [30.03.20 10:53]

Очередные проколы Офиса Президента, который не успевает реагировать на вызовы «времени».
Советники президента неверно выставляют приоритеты, тем самым допуская один «зашквар» за другим.
Кейс с возвратом наших граждан и закрытием границы полностью провален.
Допущены ошибки:
- плохая коммуникация (никто детально не объяснял весь процесс, что и как будет)
- пустив в страну 2 млн. «заробитчан», мы решили в очередной раз сделать красивую картинку для отчета, что 150 «избранных» отправим в санаторий, где будем показывать всей стране «реалити шоу».

- Карантин-«лайт» не работает. Он не спасает от распространения коронавируса.


Заражение происходит со скоростью не 100% в день, а 30-40%. Это не решает проблему, а оттягивает день «Х», когда заболевших будет 10.000 - это будет наш рубикон.

Через две недели будет смешно выглядеть заявление о введения режима ЧП и полного запрета выходить на улицы без нужды
. Илья Емец (уже почти экс министр здравоохранения) может легко на всех экранах страны говорить, а я же говорил, что надо было ещё вчера это делать, но вы снова послушали «соросят» и Ульяну Супрун.


Без жестких мер, мы не остановим коронавирус, а надеяться, что наши люди послушают - это надо быть наивным глупцом. Мы боремся с народом, чтобы они мусор за собой убирали на природе, но понимает только от силы 20%, остальные же «быдло».
Так и в этом вопросе, 20% осознают, остальным «пох».




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Де ж зараз Олена Зеленська? Чим вона займається? Які благодійні проекти веде?

Це прямий обов'язок Першої Леді - у критичні часи показувати особистий приклад громадського служіння. То де вона? Шиє маски? Жертвує гроші на захисні костюми? Відвідує лікарні? Де вона???
Виявляється, ВОНА В ШВЕЦІЇ З ДІТЬМИ - ВІДВІЗ ТУДИ ЇХ ЗЕ...
Про відмови в тестуванні на COVID-19 повідомляйте на гарячу лінію МОЗ, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 713
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прихвостень ***** зеленский ,всегда ненавидел украинцев насмехался над Украиной ,Катя Ганзюк предупреждала…
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переложил своё невежество на нервы и здоровье врачей, теперь врач виноват, что не протестировал, главный враг это врач что не вылечил, не протестировал. А объснить жителям куда, когда,как - кишка тонка. А зеленый и пушистый не причем
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