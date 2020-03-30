 Об отказах в тестировании на COVID-19 сообщайте на горячую линию Минздрава, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, в министерство поступают сообщения о том, что людям отказывают в тестировании.
"Я хочу обратиться ко всем гражданам, которые имеют основания для проведения тестирования. О каждом отказе в тестировании, пожалуйста, сообщайте на горячую линию. Мы на национальном уровне и региональном со специалистами будем рассматривать каждое такое обращение, чтобы максимально обеспечить проведение тестирований всех, кто в этом нуждается", - подчеркнул он.
кто что думает по этому поводу?
Borys Filatov
8 хв ·
Официально.
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После того, как Громраде при мэрии Днепра и волонтерам удалось отбить у областных чиновников детскую онкологию, которую хотели перепрофилировать под лечение коронавируса, председателем оперативного штаба по предотвращению эпидемии в Днепре назначается Gennady Korban.
Соответствующее распоряжение городского головы будет опубликовано в ближайшее время на сайте горсовета.
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Справился в 2014 году - справится и сейчас.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/korban-ahmetov-reshil-potorgovatsya-s-kievom-chtoby-sohranit-vliyanie-na-donbasse-no-pereblefoval-i-seychas-stradaet-103299.html
- Алло.
Ответ:
- И тебе алло, добрый человек.
Роснєфті,щоб її перебити,необхідно продавати Юралс по 12,27 )))
б*же, ну помогай уже, кх-кх..(роняет микрофон и микробас)
Очередные проколы Офиса Президента, который не успевает реагировать на вызовы «времени».
Советники президента неверно выставляют приоритеты, тем самым допуская один «зашквар» за другим.
Кейс с возвратом наших граждан и закрытием границы полностью провален.
Допущены ошибки:
- плохая коммуникация (никто детально не объяснял весь процесс, что и как будет)
- пустив в страну 2 млн. «заробитчан», мы решили в очередной раз сделать красивую картинку для отчета, что 150 «избранных» отправим в санаторий, где будем показывать всей стране «реалити шоу».
- Карантин-«лайт» не работает. Он не спасает от распространения коронавируса.
Заражение происходит со скоростью не 100% в день, а 30-40%. Это не решает проблему, а оттягивает день «Х», когда заболевших будет 10.000 - это будет наш рубикон.
Через две недели будет смешно выглядеть заявление о введения режима ЧП и полного запрета выходить на улицы без нужды
. Илья Емец (уже почти экс министр здравоохранения) может легко на всех экранах страны говорить, а я же говорил, что надо было ещё вчера это делать, но вы снова послушали «соросят» и Ульяну Супрун.
Без жестких мер, мы не остановим коронавирус, а надеяться, что наши люди послушают - это надо быть наивным глупцом. Мы боремся с народом, чтобы они мусор за собой убирали на природе, но понимает только от силы 20%, остальные же «быдло».
Так и в этом вопросе, 20% осознают, остальным «пох».
Це прямий обов'язок Першої Леді - у критичні часи показувати особистий приклад громадського служіння. То де вона? Шиє маски? Жертвує гроші на захисні костюми? Відвідує лікарні? Де вона???
Виявляється, ВОНА В ШВЕЦІЇ З ДІТЬМИ - ВІДВІЗ ТУДИ ЇХ ЗЕ...