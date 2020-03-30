 На Житомирщине обустроили 12 пунктов для временного приема инфицированных коронавирусом. ФОТО

Об этом сообщает Житомирская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Спасатели Житомирской области совместно с правоохранителями установили палатки для обустройства временных пунктов приема и сортировки больных на территории 12 учреждений здравоохранения первой волны, расположенных в районах области и г. Житомир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наполнением палаток необходимым оборудованием для пребывания больных занимаются руководители медицинских учреждений.

Правопорядок возле таких пунктов будут обеспечивать правоохранители.

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