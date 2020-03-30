 Кандидат на главу Минэнерго Буславец согласовывала формулу "Роттердам +". За нее проголосовать не смогу, - Герус

Об этом сообщил депутат ВР от "Слуги народа", глава энергетического комитета Андрей Герус в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Весной 2016 года в Украине ввели новый порядок расчета цены электроэнергии. В народе он получил название "Роттердам +". Этот порядок разрабатывало тогдашнее НКРЭКУ, а согласовало его министерство энергетики. В министерстве энергетики его сначала согласовывал профильный департамент. Возглавляла тогда этот профильный департамент сегодняшняя кандидат на министра энергетики Ольга Буславец, соответствующая подпись стоит на согласовании от 05.02.2016", - рассказал Герус.
Он уточнил, что сегодня не сможет нажать зеленую кнопку во время голосования по кандидатуре министра энергетики.
"Формулу "Роттердам +" критиковали юмористически в сериале "Слуга народа". Владимир Зеленский критиковал "Роттердам +" вполне серьезно на дебатах с Петром Порошенко. Критиковал эту формулу много и я. Как я смогу вам смотреть в глаза, если проголосую за человека, который согласовал эту формулу? Не смогу", - написал нардеп.
При Зеленском його відміна нанесла державі мільйонних збитків.
Пожалуйста, не благодари.
Ты так сильно болеешь за Коломойского.
КоПе
Уроды уже и за ахметова спамят, вытащил.
Охренительно авторитетное мнение....
адовый Ад....
без коментариев....
да и вообще какая раЗеница
"Не верится, что Зеленский не знает о восстановлении коррупционных схем "Центрэнерго" и близость к ним бизнес-среды Коломойского. И уголь российский для "Центрэнерго" продает компания "Нефть Форс" с орбиты олигарха, и председатель комитета Герус защищает поставки такого угля, и электроэнергию по льготной цене получат ферросплавные заводы Коломойского. А история с импортом электроэнергии из России, прозванной уже "формулой Геруса"? Там также активно работает компания "Юнайтед энерджи", которая ранее продавала газ для "Днепроазота" и входит также в группу Коломойского", - написал Корольчук.
И денюжка теперь идет, помимо Ахметова, еще и прокладкам Коломойского, которые закупают уголь в России.
И после этого Герус еще что-то вякает против Роттердам+ ???!!!
Как в украинском анекдоте.
- Хто в хаті всрався?
- Невістка!
- Так вона ж на полі пшеницю жне..
- А звідти вітер дме.
Оказывается, какой плохой Коломойский. У него и все шахты, и все ТЭС. А Ахметов тут ни при чем. Даже в дефолт ушел с суперприбылями.