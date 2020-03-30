EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  3211  54
Материалы по теме:
Все про:Минэнергоугля (544) Вовк Дмитрий (109) Герус (119) НКРЭКУ (320) Роттердам+ (55) Кривенко Оксана (7)

 Кандидат на главу Минэнерго Буславец согласовывала формулу "Роттердам +". За нее проголосовать не смогу, - Герус

Кандидат на должность министра энергетики Ольга Буславец руководила профильным департаментом в Минэнерго, который согласовывал порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам +".

Об этом сообщил депутат ВР от "Слуги народа", глава энергетического комитета Андрей Герус в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Весной 2016 года в Украине ввели новый порядок расчета цены электроэнергии. В народе он получил название "Роттердам +". Этот порядок разрабатывало тогдашнее НКРЭКУ, а согласовало его министерство энергетики. В министерстве энергетики его сначала согласовывал профильный департамент. Возглавляла тогда этот профильный департамент сегодняшняя кандидат на министра энергетики Ольга Буславец, соответствующая подпись стоит на согласовании от 05.02.2016", - рассказал Герус.

Читайте также: От решения Кабмина о введении спецпошлин на электроэнергию и уголь из России проиграют 4 ТЭЦ и "Центрэнерго", а выиграет ДТЭК, - "слуга народа" Герус

Он уточнил, что сегодня не сможет нажать зеленую кнопку во время голосования по кандидатуре министра энергетики.

"Формулу "Роттердам +" критиковали юмористически в сериале "Слуга народа". Владимир Зеленский критиковал "Роттердам +" вполне серьезно на дебатах с Петром Порошенко. Критиковал эту формулу много и я. Как я смогу вам смотреть в глаза, если проголосую за человека, который согласовал эту формулу? Не смогу", - написал нардеп.

Кандидат на главу Минэнерго Буславец согласовывала формулу Роттердам +. За нее проголосовать не смогу, - Герус 01
Кандидат на главу Минэнерго Буславец согласовывала формулу Роттердам +. За нее проголосовать не смогу, - Герус 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185301
 
   
 Топ комментарии
 
Та ви вже визначтесь: той "Ротердам+" злочинний, чи навпаки - його відміна нанесла державі мільйонних збитків?
 показать весь комментарий
 
Малоросы, а что плохого было в формуле Роттердам + ?
 показать весь комментарий
 
"Формулу "Роттердам +" критиковали юмористически в сериале "Слуга народа".

Охренительно авторитетное мнение....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Діма - нах і в спам гнидо кацапська.
 показать весь комментарий
 
Високий до неба, а дурний як треба - Кандидат на главу Минэнерго Буславец согласовывала формулу "Роттердам +". За нее проголосовать не смогу, - Герус - Цензор.НЕТ 7429 Українське прислів'я Кандидат на главу Минэнерго Буславец согласовывала формулу "Роттердам +". За нее проголосовать не смогу, - Герус - Цензор.НЕТ 3796
 показать весь комментарий
 
 
Ой Герус, да пофигу кто там уже будет, хоть обезьяну посадите, ничего не зменится. Вме равно будет дефолт.
 показать весь комментарий
 
 
Малоросы, а что плохого было в формуле Роттердам + ?
 показать весь комментарий
 
 
Ее отмена, за это уже и уголовное дело заведено.
 показать весь комментарий
 
Та ви вже визначтесь: той "Ротердам+" злочинний, чи навпаки - його відміна нанесла державі мільйонних збитків?
 показать весь комментарий
 
 
При Порошенко "Ротердам+" злочинний
При Зеленском його відміна нанесла державі мільйонних збитків.
Пожалуйста, не благодари.
 показать весь комментарий
 
 
А за інших, які нічого не вміють він проголосує.
 показать весь комментарий
 
 
И правильно сделает: элементарную гигиену никто не отменял, если измазана - ей волчий билет.
 показать весь комментарий
 
Якщо це правильно, то отримаєш зниження життєвого рівня та втратиш роботу.
 показать весь комментарий
 
 
Вместе с избирателями парашенки, бойки, зеленского, - надо же как-то учить тупое быдло, раз оно школу при кучме прогуливало.
 показать весь комментарий
 
Раз тобі від цього легше. Але потім тебе до виборчої скриньки не треба допускати.
 показать весь комментарий
 
 
Да вышеназванные твари(они же и кучму с симоненкой и рыгами выбирали) просрали все перспективы страны. Еще чуточку - и не будет выборов, лаптем все накроется.
 показать весь комментарий
 
 
За формолую «ротердам» Україні електрика дешевше виходила, ніж за твоєю з бєней формулою й центренерго був прибутковим...
 показать весь комментарий
 
 
А прибуткі собі клав Ахметка і Ко !
 показать весь комментарий
 
 
А теперь Коломойский. Но ты за это платишь больше.

Ты так сильно болеешь за Коломойского.
 показать весь комментарий
 
 
Це акціонерна компанія й прибутки якось розподілялись, але не це є головним - ТЕЦ працювали, а не зупинялись, заради імпорту фєдєрашкіної електрики, використовувалось українське вугілля, а не завозилось вугілля з тої фєдєрашки за завищєною ціною й електрику бєня купляв за тою формулою, а не так, як зараз, зі знижками...
 показать весь комментарий
 
 
Ахметка і Ко Пе
Уроды уже и за ахметова спамят, вытащил.
 показать весь комментарий
 
а не хоче Хєрус пояснити - чому після відміни ротердаму електроенергія не подешевшала? Кандидат на главу Минэнерго Буславец согласовывала формулу "Роттердам +". За нее проголосовать не смогу, - Герус - Цензор.НЕТ 2245
 показать весь комментарий
 
 
Она бы подешевела, если бы формулу не отменили. Сейчас цена на уголь упала. Пока была высокая действовал Роттердам+, а как пошла вниз, так ее сразу же и отменили.
 показать весь комментарий
 
 
прийшли до влади неуки і дибіли, тому відмінили.... каломойському формула не подобалась
 показать весь комментарий
 
 
"Формулу "Роттердам +" критиковали юмористически в сериале "Слуга народа".

Охренительно авторитетное мнение....
 показать весь комментарий
 
 
тоже заметил...?
адовый Ад....
без коментариев....
 показать весь комментарий
 
 
а ЗеНарод ведется
да и вообще какая раЗеница
 показать весь комментарий
 
 
Меньше года ЗЕ Вова при власти, а до полного пздеца довел... Что же будет через два года? Через три?
 показать весь комментарий
 
 
Герус! Вже повернув "рядового Єрмака" в стойло?
 показать весь комментарий
 
 
А пояснити, що було поганого в формулі "Ротердам +" воно зможе? "Формула "Роттердам плюс" обеспечивает самую низкую цену угля. Об этом со ссылкой на данные, озвученные 19 августа на совещании в Офисе президента с участием главы государства Владимира Зеленского" Хіба що, вона була не зручна для ігорьвалерьевіча.
"Не верится, что Зеленский не знает о восстановлении коррупционных схем "Центрэнерго" и близость к ним бизнес-среды Коломойского. И уголь российский для "Центрэнерго" продает компания "Нефть Форс" с орбиты олигарха, и председатель комитета Герус защищает поставки такого угля, и электроэнергию по льготной цене получат ферросплавные заводы Коломойского. А история с импортом электроэнергии из России, прозванной уже "формулой Геруса"? Там также активно работает компания "Юнайтед энерджи", которая ранее продавала газ для "Днепроазота" и входит также в группу Коломойского", - написал Корольчук.
 показать весь комментарий
 
 
йому не дозволить того зробити серце русскага патріота!
 показать весь комментарий
 
 
не смогу, - Герус./ Герус смог:Открыв импорт электроэнергии из РФ, Герус отдал последний козырь Украины в переговорах с "Газпромом", - Кучеренко / Андрій Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії - Скороход
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас цена уголька больше, чем в Роттердам+.
И денюжка теперь идет, помимо Ахметова, еще и прокладкам Коломойского, которые закупают уголь в России.

И после этого Герус еще что-то вякает против Роттердам+ ???!!!
 показать весь комментарий
 
 
Даже не сомневайтесь)выйдет и возглавит... начнется снова достойная жизнь - Армiя, Мова, Вiра
 показать весь комментарий
 
 
Фокус в том что если бы они выполняли эти ротердамы амстердамы то газ был бы по 95$ а не по 215% в данный момент. Их надо всех гнать. У них одна формула содрать шкуру с баранов.
 показать весь комментарий
 
 
Єдиний ,кому заважав "Ротердам"-Коломойський!
 показать весь комментарий
 
 
ЗеДятлы, скажите, ……. впрочем вопрос риторический. Вас спрашивать, всё равно, что общаться с шизофреником у которого форма заболевания относится по МБК-10 к пунктам a, b, c, d. Ну и по Шнайдеру естественно.
 показать весь комментарий
 
 
У нас не политика а кино, интересней любого сериала.
 показать весь комментарий
 
Та уже всем накласть на тот Роттердам, разве что замшелым пенсам со склерозом это интересно.
 показать весь комментарий
 
Да какая уже разница - вРоттердам + или - ? Га газ и вообще за коммуналку уже сейчас почти никто не платит и платить неизвестно когда начнут, и начнут ли ? Этой системе кирдык. Жадность и наглость зажравшихся чиновников и олигархов к этому привели
 показать весь комментарий
 
 
Читаю коменты - прикольно.
Как в украинском анекдоте.
- Хто в хаті всрався?
- Невістка!
- Так вона ж на полі пшеницю жне..
- А звідти вітер дме.

Оказывается, какой плохой Коломойский. У него и все шахты, и все ТЭС. А Ахметов тут ни при чем. Даже в дефолт ушел с суперприбылями.
 показать весь комментарий
 
 
у нас народ любит приклониться к сиське. какого то олигарха . Стокгольмский синдром . Не понимая .что беда вообще в олигархате .
 показать весь комментарий
 
ну так .а что вы хотите от тети Гудка ? Рыжий своих расставляет , что-бы теперь купить самый дорогой дом в США . ( квартира в Лондоне самая дорогая у него 250млн , теперь замок во Франции , осталось покорять США )
 показать весь комментарий
 
Хуже тупорылого - есть тупорылый и упертый
 показать весь комментарий
 
"Формулу "Роттердам +" критиковали юмористически в сериале "Слуга народа"-этих дебилов надо только истреблять Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу "Роттердам+". За неї проголосувати не зможу, - Герус - Цензор.НЕТ 8590
 показать весь комментарий
 
 
а у некоторых зебилов бывает эволюция за год Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу "Роттердам+". За неї проголосувати не зможу, - Герус - Цензор.НЕТ 1566
Кандидатка на главу Міненерго Буславець погоджувала формулу "Роттердам+". За неї проголосувати не зможу, - Герус - Цензор.НЕТ 2776
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх