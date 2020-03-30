 Массовое тестирование на коронавирус стартует во Львове. Первыми проверят водителей общественного транспорта, медиков и соцработников

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии.

По его словам, экспресс-тестами будут тестировать водителей общественного транспорта, медиков, а также социальных работников.

"Мы договорились на 5 наших швейных предприятиях, они шьют защитные костюмы, маски, очки у нас есть. Возможно, что-то еще придет по государственной линии", - сказал он.

"Мы сегодня начинаем экспресс-тестами тестировать наших водителей автобусов, троллейбусов и трамваев, тех, кто работает в Ночлежке (центре содержания бездомных граждан. - Ред.), социальных работников, которые ходят к людям, находящимся дома. Нам важно, чтобы система работала и те люди, которые обеспечивают обслуживание, были здоровыми.

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Конечно, тестирование должны проходить также медицинские работники, чтобы мы могли своевременно это выявлять. Потому что сегодня каждый врач и каждая медсестра - это наш золотой запас. Также те люди, которые обслуживают жизнь города - дворники, водители и тому подобное", - сказал Садовый.

В мэрии уточнили, что тестирование будут проводить с помощью экспресс-тестов, которые город закупил за средства благотворителей.

Сегодня будут тестировать водителей трамваев и троллейбусов, завтра - еще водителей АТП-1. Также сегодня будут тестировать работников социальных служб и медиков.

Как сообщалось ранее, во Львовской области зарегистрировано 6 случаев заболевания коронавирусом.