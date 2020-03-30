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 Политика Украины
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Все про:банки (1682) ВР (24690) Зеленский (5042) Коломойский (1311) МВФ (2851) Приватбанк (606) Слуга народа (770)

 Зеленский не смог убедить "слуг народа" голосовать против Коломойского, - Бутусов

Налицо раскол фракции "Слуга народа", чтобы не делать раскол явным, ключевые законопроекты решили перенести.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Владимир Зеленский утратил контроль над своей фракцией и впервые не смог добиться от большинства "слуг народа" голосования за необходимые ему законопроекты сегодня 30 марта. Накануне 29 марта президент Владимир Зеленский обратился к депутатам в специальном телевизионном обращении: "Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь - провал этих законов. Затем - упадок экономики и угроза дефолта... Теперь - очередь за народными депутатами. Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь", - напомнил Бутусов.

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"И депутаты выбрали путь - в повестку дня Верховной Рады 30 марта не включены ключевые законопроекты - о рынке земли и о запрете возврата средств национализированных банков. Причина - отсутствие необходимого числа голосов, о чем писал Цензор.НЕТ еще 28 марта. Законопроекты Зеленского полностью поддержали его главные политические оппоненты - "Европейская Солидарность" и "Голос". Но монофракция "слуг" не дала своему президенту требуемую ему поддержку", - отметил журналист.

"По данным Цензор.НЕТ, президент смог заручиться гарантированной поддержкой около 170-180 голосов в своей фракции из 254 - и это несмотря на неделю интенсивных переговоров. Законопроект балансирует на грани, голосов может и не хватить. Другие фракции и группы могут дать примерно 45-50 голосов, для гарантии надо надежно собрать среди "слуг" хотя бы 190", - акцентировал Бутусов.

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"Налицо раскол фракции, и чтобы не рисковать и не делать раскол явным, ключевые законопроекты решили перенести - когда, думаю, сегодня станет ясно. Безусловно, ОП будет продолжать работу по сбору голосов. И вполне вероятно, Зеленскому удастся переломить ситуацию, во всяком случае, президент прилагает для этого все усилия. Но после того, как один из ключевых переговорщиков Зеленского - глава Офиса президента Андрей Ермак, оказался под ударом обвинений в коррупции со стороны "слуги народа" Гео Лероса, деятельность президента в Раде будет еще более затруднена", - резюмировал журналист.

Источник: https://censor.net.ua/n3185299
 
   
 Топ комментарии
 
Слугам коломойского какой-то клоун не указ
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А почему 73% малоросов считают что они могут решать за украинцев? Зеленский не смог убедить "слуг народа" голосовать против Коломойского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7449 Хер вам малоросы, Зеля будет сидеть вместо с Коломойским
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На фото испуганное, растерянное создание, которое не знает, что делать, куда бежать, на что и на кого опираться?
Сценарий, который написан самой жизнью, совсем не тот, который писали сценаристы про Голобородько...
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Зеленскому неоюходимо обратиться к Нации,
правда надо сначала создать её ...
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$470 ОТМЫТЫХ МИЛЛИАРДОВ, НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗАВОДЫ В США: СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА ПРИВАТБАНКА ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО
5 июня 2019
4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.
Об этом пишет "НВ" со ссылкой на аналитический центр Atlantic Council.
Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,
составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
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Ihor Kolomoisky, billionaire and governor of the Dnipropetrovsk region speaks during an interview in Dnipro May 24, 2014. REUTERS/Valentyn Ogirenko

On May 21, the nationalized Ukrainian PrivatBank filed a remarkable civil case against its prior owners Ihor Kolomoisky and Gennady ********** in the state court of Delawa
к сожалению там нет страницы 78
почему иск не подан был ранее ?
про эти суммы более года назад писали
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когда принимали Корбана за отжатый у кацапья госпиталь, то все язык в жопу засунули,
как и промолчали, когда мусора расстреляли Музычко, теперь будем жрать говно вёдрами
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Коломойский и Боголюбов управляют огромным конгломератом, что обычно называют группой Приват, хотя юридически такой группы не существует.
Это множество анонимных оффшорных компаний, которые в основном базируются на Кипре.
Коломойский и Боголюбов занимаются чуть ли не всеми видами бизнеса - у них есть интересы в авиаперевозках, нефтегазовой промышленности, металлургии и недвижимости. Коломойский - публичное лицо, а Боголюбов редко появляется на публике.
В последние годы они жили в Женеве, но в конце 2018 года переехали в Израиль. Недавно оба вернулись в Украину. Как сообщается в иске, оба являются гражданами Украины, Кипра и Израиля.
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В иске говорится о том, КАК РАБОТАЛА СХЕМА.
Конечные бенефициары "использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка", в конечном итоге воруя миллиарды долларов из ПриватБанка и используя организации в Соединенных Штатах для отмывания сотен миллионов долларов или незаконного присвоения кредитов ПриватБанка в Соединенных Штатах, чтобы обогатить себя и своих партнеров - заговорщиков". (с. 3).
Схема очень проста. Банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре. На Кипре экс-владельцы пользовались услугами двух местных юридических фирм, утверждается в иске.
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Как миленько - Янелох теперь под крышей Пороха...
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Помню был у нас Президент, который выбивал из рады нужные для евроинтеграции законы пачками... Со стороны казалось так легко...
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73% голосовали за иолігархів, за "своїх погоничів",це табун овець ,яким все рівно.зто буде на них ярмо одівати. Але де ж "наша борцюна " з олігархами продажна брехлива баба юля---яка перед кожними виборами найбільше кричить .що вона бореться з олігархами--***** продажна. Біда втому,що через цих тупих баранів потерпає весь народ України. "Молода обдарована команда" прийшла тільки красти і красти--це прослойка для якої немає держави Україна,а є територія для свого збагатчення, Вони знищують історію,мову,культури, старше покоління--це та прослойка,для яких достатки для себе це головне.Брехня,піар, корупція-вже перевершила всіх ПОПЕРЕДНИКІВ,а продажність, боягузство, зрада--все це іде від президента.--таке його і оточення.
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Схоже слуги не розуміють що граются з вогнем ,доведете країну до дефолту будете тікати з України разом з Бенею.
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Олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" розповів, що постійно спілкується з Міністром МВС Арсеном Аваковим. За словами Коломойського спільний інтерес у них - "вболівати" проти Порошенка.

 "Ми постійно у спілкуванні.
Ми вважаємо, що це (перемога Зеленського - ред.) - спільна перемога," - відповів олігарх на питання, чи вітав його міністр внутрішніх справ з перемогою Володимира Зеленського на президентських виборах.
Також він додав, що так само з Аваковим підтримував Тимошенко. "Ми вболіваємо за Зеленського. У нас фан-клуб Зеленського. Ну звичайно. Ми за Юлю вболівали разом. Ми вболіваємо проти Петі".
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население Украины на своей шкуре почувствует плоды голосования за сброд
типа «слугинарода»
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От вам зебіли реальний доказ того хто реальний хазяїн слуг і хто керує країною.А клоун він просто клоун
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Откуда взялась дыра в 150 миллиардов
Приватбанк - классический банк-пылесос. Он активно привлекал депозиты населения и, под видом кредитов (актив), выдавал эти деньги предприятиям, которые объединены в неформальную группу "Приват".
https://biz.censor.net.ua/r3017506
ПРИВАТНАЯ ИМПЕРИЯ: ЧТО В УКРАИНЕ ПРИНАЛДЕЖИТ ОЛИГАРХУ КОЛОМОЙСКОМУ Система YouControl связывает с его бизнес-группой «Приват»
ОКОЛО 975 КОМПАНИЙ и 37 ключевых лиц.

И хотя ПриватБанк к ней уже не принадлежит, группа до сих пор носит это название. Официально она не зарегистрирована, поэтому де-юре такой группы не существует. Но де-факто она есть. Также структура объединяет ряд активов, которые записаны вовсе не на Коломойского.
Больше всего активов «Привата» - в нефтегазовом секторе.
Коломойскому и его партнерам принадлежит треть акций JKX Oil&Gas и часть акций «Укрнефтебурения
Кременчугский НПЗ, который принадлежит компании «Укртатнафта»
Реализуют этот бензин, в частности, через сеть АЗС, которые работают под брендами Авиас, Sentoza, ANP.
Кроме того, у Коломойского также несколько нефтебаз, в частности, «Нефтехимик Прикарпатье», бывший Надворнянский НПЗ. Однако один из самых ценных активов Коломойского - крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине «Укрнафта».

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Хуже не будет-казали зебіли на виборах.Що ж ви будете казати під час дефолту?
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Юрий, я даже не знаю что лучше сейчас:
1. голосование законов по земле и банкам, но НЕ такое как все ожидают, а после которого всю с/х землю в кризис скупят навсегда и за копейки коломойский, вадатурски, а возможно вообще росияне....
2. не проголосуют законы, не получим денег МВФ=полный упадок и изгнание зекоманды пинками через народный гнев из их кабинетов. Да, возможно этим воспользуется москва и пойдёт в военное вторжение...а может, и не решится из-за нефтяного кризиса и проблем с короновирусом у себя на територии....
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Второе хуже. Дефолт плюс война. А закон о земле переживём.
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«Привату» в Украине принадлежит вся производственная цепочка от добычи руды (Орджоникидзевскийи Марганецкий ГОК) до производства собственно самих сплавов - Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы.

Партнером Коломойского и Боголюбова по ферросплавному бизнесу является Виктор Пинчук

 Коломойский контролирует еще несколько активов в других отраслях.
«Днепроазот» - один из «большой шестерки» заводов химической промышленности в Украине
В 2009 году группа «Приват» начала скупку активов в отрасли авиаперевозок. В августе того года
Фонд государственного имущества Украины продал 94,5% акций «Днеправиа», которые выкупила компания Коломойского «Галтера».
В том же году близкие к группе «Приват» фирмы выкупили 25% акций в авиакомпании «АэроСвит», которая впоследствии, в 2013-м, обанкротилась в пользу «Привата»
В сентябре 2010-го Коломойский приобрел чартерную авиакомпанию «Роза Ветров».
Летом 2015 года олигарх признался, что является мажоритарным владельцем авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Также Коломойский и Боголюбов являются владельцами крупных миноритарных долей в облэнерго Полтавы, Чернигова, Сум и Хмельницкого, и владеют малыми пакетами в Днепрооблэнерго и Запорожьеоблэнерго.
Немалым является и портовый бизнес «приватовцев»: они управляют зерноперерабатывающим комплексом «Бориваж» и Одесским комплексом по переработке нефтепродуктов, а также по меньшей мере тремя компаниями Стивидор, плюс Ильичевским топливным терминалом.

В сельскохозяйственной и пищевой сфере у «Привата» тоже есть активы. З
а сельхозсектор отвечает Приват-АгроХолдинг с земельным банком в 100 000 гектаров. ТМ «Щедро» представляет сегмент питания - сюда входят Львовский, Харьковский,Запорожский масложировые комбинаты, а также ТМ «Биола»,которая выпускает соки, воды и другие газированные напитки.
В легкой промышленности олигарх контролирует Жидачевский и Измаильский целлюлозно-картонные комбинаты и Днепропласт, что производит «полуфабрикаты» для изготовления пластиковых бутылок.


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Коломойский является владельцем «1+1 медиа» - большого телевизионного холдинга, в который входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Ukraine Today.
Кроме того, в медиа-активы Коломойского входят женский журнал Bigudi и информационное агентство УНИАН.Интернет-издание The Бабель,
по информации рыночных источников Громадского, тоже финансируют структуры «Привата».

Значительные потери понес Коломойский и группа «Приват» от аннексии Крыма.
Свои потери в Крыму олигарх оценивает в два миллиарда долларов.
Однако у Коломойского на «материке» остался немалый туристический актив - горнолыжный курорт «Буковель».

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Бизнес-империя Коломойского:
СМИ раскрыли перечень офшорных компаний и партнеров олигарха (ИНФОГРАФИКА)
15 мая 2019
Схему украинских и офшорных активов, входящих в группу «Приват», которые сейчас частично арестованы, а также бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского раскрыли журналисты в рамках расследования Trusted persons. https://racurs.ua/n121938-biznes-imperiya-kolomoyskogo-smi-raskryli-perechen-ofshornyh-kompaniy-i-partnerov-oligarha.html
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як жеж вони укусять руку, яка їх годує !!
І хтось з зелепупіків ще буде мене переконувати в тому, що "прішлі новиє ліца"???
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Вова слился 4 марта, а сейчас последствия того. Ничего он бене зделать не может. А всех нужных людей беня уже поставил. Разве что Сытника не успел. Но бенядиктова его просто пустит в игнор. Ну че Вова, помог тебе твой беня?
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Ей гарант як це ти неможеш заставити голосувати проти коломойші?,а де автомати де слово пацана,що за херня, якесь там збіговисько на хоче працювати на державу та розстрілляти нахер,тільки після голосування.
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