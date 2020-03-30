EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  8590  69
Материалы по теме:
Все про:карантин (1694) Минздрав (2412) COVID-19 (2472) коронавирус (1165)

 На утро 30 марта подтверждены 480 случаев COVID-19 в Украине, 11 человек умерли, 6 - выздоровели, за сутки поступило 298 подозрений, - Минздрав

В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 23 случая;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 8 случаев;
Донецкая область - 6 случаев;
Житомирская область - 5 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 11 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 случай;
Кировоградская область - 4 случая;
г. Киев - 102 случая;
Киевская область - 49 случаев;
Львовская область - 6 случаев;
Луганская область - 2 случая;
Одесская область - 8 случаев;
Полтавская область - 1 случай;
Ривненская область - 11 случаев;
Сумская область - 9 случаев;
Тернопольская область - 60 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 1 случай;
Хмельницкая область - 2 случая;
Черновицкая область - 75 случаев;
Черкасская область - 50 случаев;
Черниговская область - 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 марта 2020 в Центр поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщения о подозрении на COVID-19.

Читайте также: Кабмин усиливает карантинные мероприятия из-за коронавируса, - Емец

На утро 30 марта подтверждены 480 случаев COVID-19 в Украине, 11 человек умерли, 6 - выздоровели, за сутки поступило 298 подозрений, - Минздрав 01
На утро 30 марта подтверждены 480 случаев COVID-19 в Украине, 11 человек умерли, 6 - выздоровели, за сутки поступило 298 подозрений, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185297
 
 
 Топ комментарии
 
Поки що не все так жахливо, сидимо вдома.
 показать весь комментарий
 
їдемо на риболовлю На утро 30 марта подтверждены 480 случаев COVID-19 в Украине, 11 человек умерли, 6 - выздоровели, за сутки поступило 298 подозрений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9505 сонце, чисте повітря і жодних вірусів
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Поки що не все так жахливо, сидимо вдома.
 показать весь комментарий
 
 
їдемо на риболовлю На утро 30 марта подтверждены 480 случаев COVID-19 в Украине, 11 человек умерли, 6 - выздоровели, за сутки поступило 298 подозрений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9505 сонце, чисте повітря і жодних вірусів
 показать весь комментарий
 
 
нерестова заборона не діє на приватних водоймах
 показать весь комментарий
 
 
Дивлячись в яких видів, для коропа ще рано.
 показать весь комментарий
 
На Днепре с 21го числа запрет) только с берега, а с берега, в моем районе, не берет)))
 показать весь комментарий
 
А що у вас там зараз нереститься, завжди думав що нерест це травень-червень.
 показать весь комментарий
 
Плотва, лещ, стабильно с 20х чисел марта по начало июня, в этом году вроде до 5-го)
 показать весь комментарий
 
Эпидемия шизофрении ...... ну а где цифры по тубику? А может просто писать сколько умерло в эти сутки?
 показать весь комментарий
 
 
Еще рано, вот вернутся все с Польши, Испании и Вьетнама, тогда можно будет уже.
 показать весь комментарий
 
Да , кстати. Где обещанный п.....? Я уже переболел ковидкой ( с семьей естественно) и не могу понять смысла нагнетания истерии от которой люди со слабой психикой будут умирать.
 показать весь комментарий
 
Очень прикольные симптомы были в семье перед острой фазой. Потом эти симптомы ( я не шучу!) были внесены центором по контролю над заболеваниями США в список симптоматики.
 показать весь комментарий
 
 
як банально влада просрала повернення заробітчан з Італії
 показать весь комментарий
 
 
Ещё пару часов назад за вчера было 19 случаев, терь 62. Правда цікаво? На утро 30 марта подтверждены 480 случаев COVID-19 в Украине, 11 человек умерли, 6 - выздоровели, за сутки поступило 298 подозрений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8306
 показать весь комментарий
 
Показатель меняется по количеству выданных на больницы тестов)
 показать весь комментарий
 
 
Було на вечір 475 взагалі, на ранок 480.
 показать весь комментарий
 
Это из добровольно зафиксированных. Значит смело цифру можно умножать на 10. Если не на 50... На утро 30 марта подтверждены 480 случаев COVID-19 в Украине, 11 человек умерли, 6 - выздоровели, за сутки поступило 298 подозрений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6272
 показать весь комментарий
 
Множ на млн, нащо обмежувати себе у фантазіях.
 показать весь комментарий
 
Многие болеют бессимптомно, либо не болеют вообще, но являются носителем коронавируса. На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7197
 показать весь комментарий
 
 
я считаю наиболее адекватным на данный момент метод одного профессора: количество умерших умножаем на 800
 показать весь комментарий
 
почему же на свалку! большинство инфицированных не болеет или болеет легко...
там, где за недоказанное "преступление" дают оЧЧень много и при этом больше, чем просит прокурор, стоит надеяться на адекватность властей? да? да она там насквозь прогнила и через эту гниль проросли гифы плесени рюцького мира!
 показать весь комментарий
 
Так я тільки померлих 10 000 помножив на 800. На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4761
 показать весь комментарий
 
8 млн. инфицированных. что с чем не сходится?
 показать весь комментарий
 
кому как. мне - чтоб оценить вероятность заразиться. Вам - не знаю.
 показать весь комментарий
 
Сделай экспресс на антитела, возможно, уже переболел в прошлые месяцы. Но в случае положительного результата, будешь еще одной цифрой в статистике, независимо от того, есть ли симптомы какого-нибудь ОРВИ или нет.
 показать весь комментарий
 
Отож, во всей этой мути, которую мы наблюдаем, смысла нет совершенно.
 показать весь комментарий
 
умерших на 800 множ и будет цифра зараженных
 показать весь комментарий
 
Лапті мають показати 240, вони тупо беруть наші цифри і множать на 4.
 показать весь комментарий
 
 
Россияне массово требуют от Путина отправить врачей не в Италию, а в регионы
 показать весь комментарий
 
Так він в Італію відправив військових...Вони те_ ж хочуть?
 показать весь комментарий
 
480 - это просто смешно,нужно высчитать тех кто болеет,но не имеет возможность пройти тест,вас мразей за утаивание информации нужно будет обязательно пересажать.
 показать весь комментарий
 
не паникуйте , заболеют и умрут иммуно дефицитные , те кто пачками ел дорогие антибиотики
 показать весь комментарий
 
 
У нас лікарі дуже рідко виписують антибіотики, хіба що самолікуванці.
 показать весь комментарий
 
Я говорю про богатеньких коррумпированных
 показать весь комментарий
 
 
Зато всякие иммуномодуляторы - пожалуйста. Каким боком это вылезет, никто еще толком не знает.
 показать весь комментарий
 
Это сами бельгийцы прогонозируют.
Кто здесь на форуме самый умный?
Вопрос: "Когда Belgium реанимационные будут на 100% забиты и новым критическим пациентам будет отказано в приеме, как в Италии и Испании сейчас?"

На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 959На ранок 30 березня підтверджено 480 випадків COVID-19 в Україні, 11 осіб померли, 6 - одужали, за добу надійшло 298 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5814
 показать весь комментарий
 
 
В Бельгії почалось з початку лютого, в них зараз і кількість одужавших піде догори.
 показать весь комментарий
 
В Бельгии эпидемия оффицильно с 14го Марта, когда в школах карантин начался.

Ну и "Когда реанимационные будут на 100% забиты в Бельгии?"
В графике все есть!
 показать весь комментарий
 
Николаевская обл. не попала в статистику?
 показать весь комментарий
 
Я обычно в Аптеке беру Цитрамон , это у меня от всех болезней и удивлялся как люди тащили лекарства мешками , теперь за это поплатятся
 показать весь комментарий
 
Только в Украине пока умерло в два раза больше чем выздоровело.Мы переплюнули всех
 показать весь комментарий
 
В Данії померло в 72 рази більше, ніж вилікувалось. Бідна Данія.
 показать весь комментарий
 
 
В Нідерландах померло в 5 разів більше ніж вилікувалось. Шкода Нідерланди.
 показать весь комментарий
 
 
У Великобританії померло в 9 разів більше ніж виліквалось, але Україна всіх переплюнула, бо 2 більше ніж 9.
 показать весь комментарий
 
 
Насправді хворих значно більше. Інфікованих теж. Масове тестування не проводиться. Багато з нас протягом останніх двох місяців вже перехворів на ГРВІ, ангіну, бронхіт, навіть на запалення легенів. Навіть були госпіталізовані з високою температурою, а члени їхніх сімей теж перехворіли. Хто може стверджувати, що це були вище перераховані хвороби? Жодних тестів! Висновок: здорових немає, є недообстежені (с).
 показать весь комментарий
 
 
не сци, перехворіють не меньше 70% і у всіх буде імунитет. Так влаштована природа.
 показать весь комментарий
 
"особенности национального подсчёта" (С)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх