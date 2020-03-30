 Подписав протокол в Минске 11 марта, нынешняя власть не пошла дальше предыдущей, - вице-премьер Резников

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
По его словам, наличие подписей под протоколом Трехсторонней контактной группы представителей "Л/ДНР" не предоставляет им юридическую субъектность.
"Если мы подтвердили полномочия Захарченко и Плотницкому в 2014 году, позволив им подписаться под Минскими соглашениями наряду с полномочными представителями Украины, России и ОБСЕ, то ничего более мы не сделали и сейчас. Украинская сторона в минском процессе сейчас не пошла дальше, чем украинская сторона в 2014 году - субъектность непризнанных республик не появляется от этого", - сообщил Резников.
Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан в частности и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.
а в 2020-м они в тексте прописаны.
https://espreso.tv/news/2020/03/28/zelenskyy_osobysto_davav_zgodu_na_quotkonsultaciynu_raduquot_z_quotldnrquot_borys_babin
Ай-я-яй, ну как так то, это ж предательство и преступление! Верно, соевые?
У СПАМ!
Весь вопрос не в санкциях 9продолжат или нет).а вопрос в существовании самого этого "минско-нормандского формата" как переговорного процесса.санкции могут снять только после признания России непричастной к агрессии.СтОит напомнить.что Крым.за оккупацию которого и ввели обязательства санкций,так и остался оккупированным.Более уязвимые санкции против России ввели за вмешательства в выборы в США и сбитый "Боинг"..
Огромная ложь власти в том,что пытается напугать украинцев-мол,выйдем из "минска" и с РФ снимут санкции.Не снимут.Снимут только по согласованию между собой-имеет ли Россия статус агресссора или нет.А это коснётся и результатов суда по Сирии,сбитому "Боингу".поведение российских полулегальных военных в Лат. Америке и в оставлении попыток влезать в чужие выборы и попыток шантажа НАТО в Прибалтике.
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!