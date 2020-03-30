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 Разумков подписал распоряжение о проведении 30 марта внеочередного заседания Рады. ДОКУМЕНТ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента сегодня, 30 марта.

Об этом сообщила пресс-служба парламента в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14 часов 30 марта 2020 года", - указывается в тексте документа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада завтра в 14.00 соберется на внеочередное заседание, - пресс-служба Аппарата ВР

Разумков подписал распоряжение о проведении 30 марта внеочередного заседания Рады 01

Как сообщалось, ВР 30 марта рассмотрит вопросы борьбы с коронавирусом, назначения в Кабмин и изменения в Госбюджет. Рынка земли и банковского законопроекта в повестке дня нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3185294
 
 
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Юрий Бутусов
31 хв ·

Зеленский не смог убедить "Слуг народа" голосовать против Коломойского
Президент Владимир Зеленский утратил контроль над своей фракцией и впервые не смог добиться от большинства "слуг народа" голосования за необходимые ему законопроекты сегодня 30 марта. Накануне 29 марта президент Владимир Зеленский обратился к депутатам в специальном телевизионном обращении: "Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь - провал этих законов. Затем - упадок экономики и угроза дефолта...
Теперь - очередь за народными депутатами.
Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь":https://censor.net.ua/…/zelenskiyi_prizval_nardepov_prinyat…

И депутаты выбрали путь - в повестку дня Верховной Рады 30 марта не включены ключевые законопроекты - о рынке земли и о запрете возврата средств национализированных банков: https://censor.net.ua/…/rada_segodnya_rassmotrit_voprosy_bo…
Причина - отсутствие необходимого числа голосов, о чем писал Цензор.Нет еще 28 марта: https://censor.net.ua/…/zelenskomu_ne_hvataet_golosov_za_an… . Законопроекты Зеленского полностью поддержали его главные политические оппоненты - "Европейская солидарность" и "Голос". Но монофракция "слуг" не дала своему президенту требуемую ему поддержку.
По данным Цензор.Нет, президент смог заручиться гарантированной поддержкой около 170-180 голосов в своей фракции из 254 - и это несмотря на неделю интенсивных переговоров. Законопроект балансирует на грани, голосов может и не хватить. Другие фракции и группы могут дать примерно 45-50 голосов, для гарантии надо надежно собрать среди слуг хотя бы 190.
Налицо раскол фракции, и чтобы не рисковать и не делать раскол явным, ключевые законопроекты решили перенести - когда, думаю, сегодня станет ясно. Безусловно, ОП будет продолжать работу по сбору голосов. И вполне вероятно, Зеленскому удастся переломить ситуацию, во всяком случае, президент прилагает для этого все усилия.
Но после того, как один из ключевых переговорщиков Зеленского - глава Офиса президента Андрей Ермак, оказался под ударом обвинений в коррупции со стороны "слуги народа" Гео Лероса, деятельность президента в Раде будет еще более затруднена.
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Раз в повестке нет закона о продаже земли, значит некоторые несознательные депутаты не захотели присоединится к земельной реформе Зеленского-Порошенко
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