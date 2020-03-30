 Кабмин усиливает карантинные мероприятия из-за коронавируса, - Емец

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.
Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 29 марта.
"Мы должны защитить украинцев. Я всю жизнь спасаю жизни людей и сейчас сделаю все, чтобы как можно меньше наших сограждан пострадали от коронавируса. Действовать надо быстро и решительно", - заявил Илья Емец.
Принятое постановление предусматривает, что на лиц, имевших контакт с больным коронавирусной болезнью (COVID-19) или болеют коронавирусной болезнью (COVID-19) и не требуют госпитализации, возлагается обязанность соблюдать режим самоизоляции с целью предотвращения распространения болезни в Украине .
Лица, посещавшие страны/регионы с местной передачей вируса в обществе в соответствии с ситуационными отчетами ВОЗ, подлежат обсервации (изоляции) в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.
Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки к ним лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.
Кроме того, постановление предусматривает, что с 5 апреля 2020 Министерство цифровой трансформации Украины должно разработать и внедрить Электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас власть договорилась с некоторыми отелями по обустройству там мест для обсервации возвращенных из других стран граждан.
Кроме того, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина.
А ПОРА
ПОЛНАЯ НЕРАЗБЕРИХА С КОЛИЧЕСТВОМ - короче растащили
Кто должен был потребовать открытие уголовного дела ? МИНИСТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ !!!!
Этого урода , всю жизнь прожившего на налоги украинцев, просто надо посадить
ВЛАСТЬ ПРОСТО ЗАИГРАЛАСЬ , а украинцы все терпят
мне не охота размышлять над деталями. главное - у этой власти до сих пор нет стратегии. если стратегии нет, то при любом качестве исполнителей...
- Все равно сдохнет, - пожал плечами Емец. - Но для этого мне нужна полнота полномочий. Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3184633
(а остальные - не доверили б им и собаку выгулять))))
ти теж обісрешся...
звичайно не від страху..
а пристрелений на місці при спобі втечі з карантину.. свободолюбивий ти наш...
трупи вже не утримують фекалії
https://www.youtube.com/watch?v=0pvR6tN4SOY
1. Запрещено - для лохов.
2. Строго запрещено - для трусов.
3. Категорически запрещено - для всех жителей Украины, кроме представителей высшей власти и депутатов всех мастей.
А також їх родичів, друзів, бізнес-партнерів, сватів, братів. шлюх, проституток, водів, прибиральників, шеф-поварів, охоронців, прислуга різного роду, і тп. 1 000 000 осіб набереться.
То, что сделала украинская власть в лице зеленского, емца и других, это преступление против Украины! Тотальная ложь и популизм которыми манипулировали зеленский и его команда, уверяя что украинские медики и медицина всем обеспечены, наплевательское отношение к гражданам Украины. Это не прощается.
За слова Емца, что в людей старше 65 лет в условиях экономического кризиса не стоит "вкладывать деньги", нужно судить, а господин зеленский должен уйти в лучшем случаи в отставку.
позапускали по 50000граждан в день через границу без обсервации.
создали условия для внутренней передачи вируса
закупили сомнительные тесты.
ввели ограничения для бактериальных инфекций
нет данных, какие последствия оставляет после себя вирус,как частоон возвращается
система диагностики опаздывает(вирус должен быть идентифицирован и дан ответ в течение 12-24 часов),не идентифицирует вирус в первые 7 дней до присоединения грибов и бактерий.
отсутствуют противовирусные препараты прямого действия на оболочку вируса
контроль за бригадами скорой помощи(врачей нужно тестировать каждые 7дней- 1 врач скорой помощи носитель вируса может за неделю перезаражать достаточно неадекватно настроенных граждан самодиагностировавших у себя вирус), связь обратная слабая с больницами, не все бригады отправляются на самоизоляцию
процент медиков согласных работать на предложенных условиях тает с каждым днем