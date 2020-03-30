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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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 Кабмин усиливает карантинные мероприятия из-за коронавируса, - Емец

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу министра здравоохранения Ильи Емца по усилению карантинных мероприятий из-за коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 29 марта.

"Мы должны защитить украинцев. Я всю жизнь спасаю жизни людей и сейчас сделаю все, чтобы как можно меньше наших сограждан пострадали от коронавируса. Действовать надо быстро и решительно", - заявил Илья Емец.

Принятое постановление предусматривает, что на лиц, имевших контакт с больным коронавирусной болезнью (COVID-19) или болеют коронавирусной болезнью (COVID-19) и не требуют госпитализации, возлагается обязанность соблюдать режим самоизоляции с целью предотвращения распространения болезни в Украине .

Лица, посещавшие страны/регионы с местной передачей вируса в обществе в соответствии с ситуационными отчетами ВОЗ, подлежат обсервации (изоляции) в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.

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Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки к ним лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.

Кроме того, постановление предусматривает, что с 5 апреля 2020 Министерство цифровой трансформации Украины должно разработать и внедрить Электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас власть договорилась с некоторыми отелями по обустройству там мест для обсервации возвращенных из других стран граждан.

Кроме того, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина.

Кабмин усиливает карантинные мероприятия из-за коронавируса, - Емец 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185292
 
 
 Топ комментарии
 
блін, вірус вже на повну катушку атакує, а в нас все тільки "должен", "обязан". "разработать".. Все в майбутньому часі.. Блін, а робити це все потрібно було ще вчора, а не масками барижити !!
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правильные слова... да только действия до этого дня были катастрофично безответственные, с теми ж новоприбывшими из очагов заразы... нельзя было доверять слову (даже бамажке) о добровольной самоизоляции... это такой капкан...в котором мы оказались все из-за непродуманных шараханий и панки внутри власти... ну Вы же, как медик, это понимаете???
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Очко сыграло - боится шо уголовное дело начнут ЗА САБОТАЖ
А ПОРА
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ему бояться нужно не ментов, а каштанов и фонарных столбов
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Вот скажите . Прилетел первый самолёт с масками и тестами из Китая
ПОЛНАЯ НЕРАЗБЕРИХА С КОЛИЧЕСТВОМ - короче растащили
Кто должен был потребовать открытие уголовного дела ? МИНИСТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ !!!!
Этого урода , всю жизнь прожившего на налоги украинцев, просто надо посадить
ВЛАСТЬ ПРОСТО ЗАИГРАЛАСЬ , а украинцы все терпят
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власть просто обосралась. точнее, обосралась страна. да здравствуют 73%
мне не охота размышлять над деталями. главное - у этой власти до сих пор нет стратегии. если стратегии нет, то при любом качестве исполнителей...
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- Молчи, несчастная старуха! - угрожающе перебил ее Емец. - Я кардиохирург. Ты не понимаешь, я - легенда! Сколько тебе лет вообще, галимая бабка?
- Все равно сдохнет, - пожал плечами Емец. - Но для этого мне нужна полнота полномочий. Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3184633
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Я это его высказывание "еще живы"(С) об украинцах никогда не забуду.
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- Смерть всем, - немедленно сказал Емец. - Быстрее бы все сдохли, твари, как я их ненавижу, этих гребаных людей, быдло, говно. Мне нужны все полномочия, чтоб на медицинские закупки сел мой человек, иначе хер вам, а не закупки, Авакову позвоню, пусть посадит, смерть, повсюду смерть! Всех сгною на карантине, я кардиохирург, вы не понимаете, я - легенда! Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3184633
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правильные слова... да только действия до этого дня были катастрофично безответственные, с теми ж новоприбывшими из очагов заразы... нельзя было доверять слову (даже бамажке) о добровольной самоизоляции... это такой капкан...в котором мы оказались все из-за непродуманных шараханий и панки внутри власти... ну Вы же, как медик, это понимаете???
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власть? вы считаете, у нас есть власть?
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ну они то думают что они - власть... и 73 процента им доверили порулить...
(а остальные - не доверили б им и собаку выгулять))))
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дык... они же за собакой не подберут а размажут по всей улице...
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Думаешь в таком концлагере вертухаем поработать за миску баланды?
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нет... просто думаю и анализирую...и стараюсь не портить себе ауру...
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А вот этот вот Емец, автор "еще живы"(с) про здоровых жителей Украины - он еще не в дурке?
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прикиньте! мало того, оно еще и министр, и нифига не в отставке!
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блін, вірус вже на повну катушку атакує, а в нас все тільки "должен", "обязан". "разработать".. Все в майбутньому часі.. Блін, а робити це все потрібно було ще вчора, а не масками барижити !!
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С одним « должен» я соглашусь -ЕМЕЦ ДОЛЖЕН УЖЕ СИДЕТЬ В СИЗО , а не в кресле министра
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які підстави вам потрібні? Порожні аптеки не підстава? Здорожчання ліків не підстава? Необорудовані як слід лікарні не підстава? До лікарів питань немає, ці люди зараз несуть на собі весь тягар надзвичайної ситуації, ризикують, без відповідного захисту працюють по декілька змін, а от до тих, хто сидячи в комфортних кабінетах, мав би підготуватись, мав для цього ресурси, повноваження і інформацію, - питань та претензій дуже багато.
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на жаль, це розуміють лише ті, хто не може купити собі засоби захисту, парацетамол та інші необхідні під час пандемії речі. А ще краще це розуміють ті, хто вже в лікарні, та не отримує всього того, що мав би, але так і не зробив свєчасно ємець та інша зелена гидота. Українці відчувають на собі всю необхідність та несвоєчасність заходів, на які неспромоглась зелена влада. І допомоги чекати незвідки, бо всі країни зараз боряться з короною, їм своїх громадян рятувати потрібно, а не тих, на кого начхала своя ж влада.
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чехарда... самое время перетасовкой заниматься...
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В принципе это концлагеря в чистом виде. Когда кого из кричавших "Ату их!!" будут тащить волоком оторвав от семьи и близких в крематорий при таком концлагере, то пусть покается хоть перед самим собой за проявленную сегодня тупость. Вот позволяют ли Законы Украины и Конституция без суда и следствия бросать граждан в тюрьмы или сажать под домашний арест. Ведь тут предлагается лишать людей всех прав только если кому покажется что у него ковидка.
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Дебил, а что такое Чрезвычайное положение не? Мозга дебила не хватает подумать? Когда тебя, дебила, просят дома сидеть и ты, дебил, прёшь за бугор, кто виноват что ты дебил и твое место или на кладбище или в концлагере, чтобы ты никого с собой на кладбище не потащил за собой.
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Смотри не обосрись перед смертью.... похоронят в мусорном пакете в выгребной яме....
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дідовик..
ти теж обісрешся...

звичайно не від страху..
а пристрелений на місці при спобі втечі з карантину.. свободолюбивий ти наш...
трупи вже не утримують фекалії
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Да в том то и дело что похоронят тысячи из-за таких дебилов как ты. Фу.
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только что прочитал новость с днепра! врач и зам мера обратился к населению дебильному с просьбой животным сидеть тупорылым овцам дома, а не разгуливать табунами по паркам . и жарить шашлыки,играть в бадминтон как будто ничего и нет. когда мол начнут вот болеть и умирать штабелями они и их родственники может тогда поймут! ну нахер мне и нормальным адекватным людям болеть и умирать из за этих уродов.и тех бабезян которых вчера эвакуировали с вьетнама в киев... им домой хочется и обмыть приезд наверное на родину, а другим на кладбище из за вас сук не хочется мрази проклятые, просто паковать армией нужно всех в наручники и вывозить скот куда то на стадион и обмотать колючей проволокой. животные ау.... дайте шанс другим людям не заразиться от вас и выжить...((
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У тебя истерика...... Успокойся. Вирус пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома. Через тебя тоже, кстати. Так что просто готовся и не жди смерти а действуй. Я с семьей переболел ковидкой с минимальными симптомами и все окей.
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не умничай .и вспомни испанию италию по 10 тысяч умерших каждый день! и никого не пронесло. так что ..... не всем так повезло как тебе. мне 62 у меня гипертония и сах. диабет и другое сердечное .так что не умничай. ((
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Я конечно приношу свои соболезнования, но я тут ни при чем! Новый вирус убьет часть популяции и это Закон Природы. Как избежать смерти? Смотри и выполняй рекомендации Комаровского по тегу пневмония.
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вот я и выполняю , и не только раскрученного комаровского терапевта а вирусологов.сижу дома. выходя одеваю маску и перчатки .делаю что нужно. тоесть ты готов смирится с тем что вирус убьет возможно твоих родственников... братьев. сестёр. бабушек и дедушек. кумовей и друзей и так далее. или ты ограничился только своей семьёй из трёх или сколько у тебя человек? а остальные пусть умирают...что мол сделаешь....популяция?! так думать так и пол планеты вымрит....* было бы всё так просто если бы не было так грустно, в благополучных богатых странах умерло вот уже по 11 тысяч человек... они наверное тоже так же думали.ах ...что будет то будет! популяция же идёт....((
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Еще раз говорю, у тебя истерика. Никакие маски, перчатки, противогазы не уберегут тебя от встречи с вирусом. Но организм уже будет истощен истерией и без боя сдаться перед этим вирусом. Успокойся.....
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мне ничего ненужно смотреть...я пенсионер и сутками время провожу в инете по всему инету и разные темы. особенно политика .это моё так сказать хобби. я всё вижу и читаю и слежу не вставая с кресла ... так что я (проффи в новостях...))
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В Киеве мамашы с детьми лобызают детские площадки, собирают и разносят вирус, полиция на вызов приезжает и уезжает ничего не предпринимая. Никаких протоколов и штрафов. Пока полиция и Президент будут беззубыми и безяйцевыми, трагедия Италии и Испании будет все ближе и ближе.
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нема поки що закону,щоб штрафувати тих,хто не підписався на самоізоляцію чи обсервацію.. (
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Дебилам только Закон нужен, своих мозгов нет. Ваши родители и дети помирать у вас на глазах будут, а вы будете скулить и ждать Закон.
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В Украине, как на всем постсавке существует 3 степени запрета:
1. Запрещено - для лохов.
2. Строго запрещено - для трусов.
3. Категорически запрещено - для всех жителей Украины, кроме представителей высшей власти и депутатов всех мастей.
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"кроме представителей высшей власти и депутатов всех мастей."

А також їх родичів, друзів, бізнес-партнерів, сватів, братів. шлюх, проституток, водів, прибиральників, шеф-поварів, охоронців, прислуга різного роду, і тп. 1 000 000 осіб набереться.
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Шахова сажать нужно было,любой вирусный теперь может показать на него пальцем и сказать - почему ему можно было не изолироваться,по приезду из Европы, а я обязан.
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Іллюшка, а ти що ще воняєш? Іди участок на цвинтарі вибирай - тобі менше року осталось.
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А где вы раньше были, две недели назад, три недели назад?

То, что сделала украинская власть в лице зеленского, емца и других, это преступление против Украины! Тотальная ложь и популизм которыми манипулировали зеленский и его команда, уверяя что украинские медики и медицина всем обеспечены, наплевательское отношение к гражданам Украины. Это не прощается.
За слова Емца, что в людей старше 65 лет в условиях экономического кризиса не стоит "вкладывать деньги", нужно судить, а господин зеленский должен уйти в лучшем случаи в отставку.
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В Пенсионном фонде Украины и так гигантская дырища, зачем им о пенсионерах заботиться. Это не выгодно.
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В Україні пенсіонери якраз скоріше виживуть ніж молоді, тому що пенси через стільки пройшли що мають в критичних ситуаціях залізну дисципліну та навички самовиживання - і так грошей немає то сидять тихо по домівках. а молодь - тупа і дуже нахабна. тому і хворіють частіше.
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Никакой Кабмин, никакие его "распоряжение" не может, не имеет законного права закрывать человека вне дома, и даже дома, без решения суда.
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Любой человек имеет право на самоубийство. Но только не нанося, при этом, вред окружающим.
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Что сделали:-
позапускали по 50000граждан в день через границу без обсервации.
создали условия для внутренней передачи вируса
закупили сомнительные тесты.
ввели ограничения для бактериальных инфекций
нет данных, какие последствия оставляет после себя вирус,как частоон возвращается
система диагностики опаздывает(вирус должен быть идентифицирован и дан ответ в течение 12-24 часов),не идентифицирует вирус в первые 7 дней до присоединения грибов и бактерий.
отсутствуют противовирусные препараты прямого действия на оболочку вируса
контроль за бригадами скорой помощи(врачей нужно тестировать каждые 7дней- 1 врач скорой помощи носитель вируса может за неделю перезаражать достаточно неадекватно настроенных граждан самодиагностировавших у себя вирус), связь обратная слабая с больницами, не все бригады отправляются на самоизоляцию
процент медиков согласных работать на предложенных условиях тает с каждым днем
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этот подонок еще разве в отставку не подал ?
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И одно из мероприятий - это отставка министра МОЗ ! И это правильно ! Ведь ему уже 64+ , а ,как он сам говорил, после 65 люди - трупы ! Вот он и перешел в эту категорию ДОСРОЧНО !С чем его и поздравляю !
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