 Шмыгаль внес в Раду проекты постановлений об увольнении Емца и Уманского

Документы об увольнении Емца и Уманского появились на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Инициатором проектов постановления является премьер-министр Денис Шмыгаль.
Постановления направлены на рассмотрение профильных комитетов.
В то же время зарегистрировали проекты постановлений о назначении министром здравоохранения Максима Степанова — бывшего главы Одесской облгосадминистрации, министром финансов Сергея Марченко и министром энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец.
В повестке дня внеочередного заседания парламента указано, что депутаты должны рассмотреть изменения министра здравоохранения, министра финансов и министра энергетики.
Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. На нем депутаты рассмотрят пакет законопроектов для преодоления кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
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