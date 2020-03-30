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 Шмыгаль внес в Раду проекты постановлений об увольнении Емца и Уманского

В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений об увольнении министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского.

Документы об увольнении Емца и Уманского появились на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Инициатором проектов постановления является премьер-министр Денис Шмыгаль.

Постановления направлены на рассмотрение профильных комитетов.

В то же время зарегистрировали проекты постановлений о назначении министром здравоохранения Максима Степанова — бывшего главы Одесской облгосадминистрации, министром финансов Сергея Марченко и министром энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец.

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В повестке дня внеочередного заседания парламента указано, что депутаты должны рассмотреть изменения министра здравоохранения, министра финансов и министра энергетики.

Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. На нем депутаты рассмотрят пакет законопроектов для преодоления кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3185288
 
 
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ну емца только на увольнение, так как ему скоро 65, то пусть готовится становиться трупом
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