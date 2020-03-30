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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Если голосов не хватит, предложим заболевшим коллегам прийти и проголосовать в защитных костюмах, - Арахамия

Депутаты от "Слуги народа", которые болеют или находятся на самоизоляции, смогут принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта в защитных костюмах.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК".

По его словам, на внеочередном заседании не примут участие около 30 депутатов от фракции. Первый заместитель главы фракции Александр Корниенко также подтвердил, что на внеочередное не придет до 30 депутатов от "Слуги народа".

"У нас тоже есть люди, которые заболели не коронавирусом, но просто болеют. Есть люди, которые официально на карантине, люди на самоизоляции. По состоянию на данный момент, у нас есть где-то 215-220 человек (всего во фракции 248 депутатов. - Ред.)", - сказал Арахамия.

Он пояснил, что если не будет хватать голосов, во фракции "Слуга народа" предложат одеть отдельных депутатов в защитные костюмы для того, чтобы они могли прийти и принять участие в голосовании.

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Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. На нем депутаты рассмотрят пакет законопроектов для преодоления кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3185285
 
 
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Пригласите ахметовых которые ни разу не появлялись.
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Чомі і ні.
Костюм зеленого гандона дуже їм "личить, мої любі"
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Для любителів повернення Привату бєнє. Ви вже забули як за кредит в 6тис стягували 30тис, СМСки, дзвінки серед ночі з Привату і колєкторів, колєктори на роботі, в підїзді і під дверима, "подаренная" кредитка на 300грн котрі перетворювались на 3000грн. Солодко було в J2ському ярмі за 32% годових ? Забули, прав бєня що і кров героїв пролита за Україну забудеться а тут "какие та жалкие граши"
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А в Словакии 3-6 процентные годовые кредиты.
ВОТ В УКРАИНЕ точно средневековье - кредит под 32 !!!!! Процента
За это должны отвечать депутаты !
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Зебилоиды создали в стране тотальный ппц. Абсолютный. Идиоты тупые. Ведь наверняка хотели как лучше. А вышло, бл@ть, как всегда.
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хоть в космических скафандрах, хоть без трусов, а банк бене не отдавать
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а мертвых выкопаем и тоже предложим проголосовать...... долбо*б....
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а если хватит, то как бы ты **** не бежал к януковичу
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на кону миллиарды а не жалкие 20 млн рожи рыночного продавца цветов советских времён/ Арахамия оценил свое состояние в 20-25 млн долларов
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