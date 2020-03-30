 Если голосов не хватит, предложим заболевшим коллегам прийти и проголосовать в защитных костюмах, - Арахамия

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК".

По его словам, на внеочередном заседании не примут участие около 30 депутатов от фракции. Первый заместитель главы фракции Александр Корниенко также подтвердил, что на внеочередное не придет до 30 депутатов от "Слуги народа".

"У нас тоже есть люди, которые заболели не коронавирусом, но просто болеют. Есть люди, которые официально на карантине, люди на самоизоляции. По состоянию на данный момент, у нас есть где-то 215-220 человек (всего во фракции 248 депутатов. - Ред.)", - сказал Арахамия.

Он пояснил, что если не будет хватать голосов, во фракции "Слуга народа" предложат одеть отдельных депутатов в защитные костюмы для того, чтобы они могли прийти и принять участие в голосовании.

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Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. На нем депутаты рассмотрят пакет законопроектов для преодоления кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.