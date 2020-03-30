 Петиция о восстановлении Супрун в должности главы Минздрава набрала необходимое количество голосов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Во время, когда Украина стоит на пороге эпидемии COVID-19, мы как никогда, нуждаемся в должности министра здравоохранения специалиста своего дела. Такого уровня, как бывший министр - Ульяна Супрун. Наша медицина, безусловно, была бы в гораздо лучшем состоянии, если бы новое правительство не блокировал продолжение медицинской реформы, начатой ​​Супрун. Это время, к сожалению, упущено.

Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра", - говорится в документе.

Петиция была зарегистрирована 23 марта. По состоянию на утро понедельника, 30 марта, это предложение поддержали 26 тыс. 51 человек. Теперь на петицию должен ответить Зеленский.

Супрун возглавляла МОЗ с 1 августа 2016 по 29 августа 2019 года.

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