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Все про:Минздрав (2412) петиция (152) Супрун Ульяна (617)

 Петиция о восстановлении Супрун в должности главы Минздрава набрала необходимое количество голосов

Петиция на сайте Президента Владимира Зеленского о восстановлении Уляны Супрун в должности главы Министерства здравоохранения набрала необходимое количество подписей - 25 тысяч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Во время, когда Украина стоит на пороге эпидемии COVID-19, мы как никогда, нуждаемся в должности министра здравоохранения специалиста своего дела. Такого уровня, как бывший министр - Ульяна Супрун. Наша медицина, безусловно, была бы в гораздо лучшем состоянии, если бы новое правительство не блокировал продолжение медицинской реформы, начатой ​​Супрун. Это время, к сожалению, упущено.

Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра", - говорится в документе.

Петиция была зарегистрирована 23 марта. По состоянию на утро понедельника, 30 марта, это предложение поддержали 26 тыс. 51 человек. Теперь на петицию должен ответить Зеленский.

Супрун возглавляла МОЗ с 1 августа 2016 по 29 августа 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185284
 
   
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толку з тих петицій - зечмо їх не читає.... ще є купа безробітних кандидатів-євреїв на цю посаду
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Это показатель. А я ,после того как Порох не отправил Люлю послом в Гондурас, тоже больше не верю в петиции))))
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супрун может заработать на рекламе- осторожно смерть с ее фоткой
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Мова про лікаря, а не порнозірку.
Кєргуду, школьнєґ?
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Там уже твой емец работает и фоткой, и спичами...
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это тоже мвф требует?
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Коли ЗЕчмо навезло зарази сюди, тепер подавай Супруншу. Треба було думати раніше.
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Хорошая попытка, Супрун, но все видят в каких больницах сейчас лечатся заболевшие коронавирусом и как в этом "помогает" потужная рехворма семейных врачей.
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а что опытные продюссеры за прошедшие 10 месяцев ничего не пожелали изменить ? или они только сценарии писать горазды ?
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Нормально допомагає.
Мій сімейний лікар, завжди на зв'язку.
А якщо, в тебе не вистачило розуму укласти угоду, то, таварісчь, твої лічниє когнітівниє проблєми.
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Та она тоже поехавшая.
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З ким їй там працювати-з відбірними дебілами в уряді?! Чи з виродком Зеленським?!
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интересно сколько братец Ермака заломит с нее за должность министра ?
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Неужели вы думаете что она согласится на это?Зеленский назначает не специалистов,а лично ему обязанных за должность.Зеленский - выходец из совково-пролетарского региона,с таким же менталитетом.Он не поймет в принципе Супрун с ее американским мышлением.
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Супрун сказала, что вернется только с Порошенко.
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Бро, ото зараз зєбобіки обрищуться тут від такої перспективи !

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Для любителів повернення Привату бєнє. Ви вже забули як за кредит в 6тис стягували 30тис, СМСки, дзвінки серед ночі з Привату і колєкторів, колєктори на роботі, в підїзді і під дверима, "подаренная" кредитка на 300грн котрі перетворювались на 3000грн. Солодко було в J2ському ярмі за 32% годових ? Забули, прав бєня що і кров героїв пролита за Україну забудеться а тут "какие та жалкие граши"
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Написание тупых петиций - новая народная забава. Петиція про поновлення Супрун на посаді голови МОЗ набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 7069
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