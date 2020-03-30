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 Политика Украины
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 Некоторые из нардепов уже вылечились от коронавируса, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что некоторые из народных депутатов уже вылечились от коронавируса.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам в воскресенье поздно вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос относительно ситуации в стране с коронавирусом и того, что некоторые депутаты оказались в больнице с этой болезнью, Разумков сказал: "Есть даже те, которые уже вылечились, с чем я их поздравляю и Верховная Рада".

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В то же время, Разумов не уточнил, о ком именно идет речь.

Напомним, 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Позже COVID-19 обнаружили еще у двух депутатов: член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко. У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного лабораторный тест не подтвердил наличие коронавируса, но заболел его сын. 24 марта стало известно, что коронавирусом инфицирован также внефракционный депутат Сергей Рудик. 28 марта народный депутат, которую исключили из фракции "Слуга народа", Анна Скороход заявила, что у нее обнаружили COVID-19. 29 марта заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сообщила, что народный депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас заболел COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3185283
 
 
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Лекарств в мире нет от короны,а они вылечились....Фейкометы задрали уже... Некоторые из нардепов уже вылечились от коронавируса, - Разумков - Цензор.НЕТ 5081
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Ну как нет там же назвали 4 которые помогают.
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Разумков, НАУЧИСЬ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ СЛОВА
Кто именно вылечился?
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Дожились , ГОЛОВА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ несёт дурню с экранов .
Спасибо зебобики 😎😎😎
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Після зникнення симптомів людина ще має коронавірус до 8-10 днів. Йелський університет провів досліди.
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Косить бабло на фейке от короны никто не запрещает....маски комбинезоны и прочий хлам...Ничего личного,только бизнес...
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Надо офшорный счёт Разумкова проверить
Думаю, что они все под колпаком у раши
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Сенатора обдурить больше одного раза еще никому не удалось...
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от вируса Барыга излечиться сложнее.Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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