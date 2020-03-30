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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 РФ пытается сыграть в игру "мы тут мимо проходили", но она по-прежнему остается участником военного конфликта на Донбассе, - Резников

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Россия остается участников военного конфликта на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Резников сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, Россия признана резолюцией ПАСЕ от 30 января участником минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины.

"Россия и в этом случае пытается сыграть в игру "мы тут мимо проходили, случайно зашли, мы посредники". Но это не работает. Мы постоянно нашим соседям напоминаем, что они сторона конфликта. Сейчас в общении с ними мы используем резолюцию ПАСЕ от 30 января, где Россия в очередной раз признана участником минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины. Признана не наблюдателем, не приглашенной стороной. Именно участником", - сказал Резников.

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Министр отметил, что всего три участника: две стороны международного военного конфликта - Россия и Украина, и ОБСЕ, которая выступает в роли медиатора.

Источник: https://censor.net.ua/n3185280
 
   
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ты это скажи своему ватному Гандону и крысе ермаку!!!!
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Скоты, Вы живете за счёт налогов украинцев
И какой в вас толк ? Что вы сделали , прожирая налоги украинцев, для украинцев?????
Масок нет антисептиков нет
Гнать вас надо
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Никакого ССсра не было,как героической войны с гитлером.и всё это кремлевская туфта без постного масла...
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Ливия.
За последние 48 часов турецкие дроны уничтожили
более 100 хафтаровцев и членов банды Вагнера и
около 70 единиц военной техники.
Также уничтожен штаб русской банды Вагнера в р-не Каср-Бен-Гашир в 30 км от Триполи
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А тем временем:
Достойный сын пустыни Саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за 12,93 долл. баррель.
Да умножатся дни его и будут легки поступью его верблюды.(с)
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Що таке справжній "узкій мір" тепер уже знають і мешканці Африки. У ЦАР люди вимагають покарати найманців ПВК "Вагнера", котрі згвалтували місцевих школярок. Який же огидний цей народ-виродок, що усім несе смерть, біль, біду, страждання, сльози, розруху і т.і. !!!
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Питання про Консультативну раду можуть узгодити радники "нормандської четвірки",
У Кабміні жителям ОРДЛО обіцяють гумконвої для боротьби з коронавірусом - Резніков
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на росии сегодня будет ВАЛЮТНЫЙ ПРАЗДНИК )))))брент ТОРГУЕТСЯ 23 с небольшим ))))
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Резников это операция прикрытия Ермака . Обьяснения , что продали Украину не всю и не до конца , дымовая завеса ЗЕпредателей .
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