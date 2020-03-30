 РФ пытается сыграть в игру "мы тут мимо проходили", но она по-прежнему остается участником военного конфликта на Донбассе, - Резников

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Резников сообщил в интервью РБК-Украина.
По его словам, Россия признана резолюцией ПАСЕ от 30 января участником минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины.
"Россия и в этом случае пытается сыграть в игру "мы тут мимо проходили, случайно зашли, мы посредники". Но это не работает. Мы постоянно нашим соседям напоминаем, что они сторона конфликта. Сейчас в общении с ними мы используем резолюцию ПАСЕ от 30 января, где Россия в очередной раз признана участником минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины. Признана не наблюдателем, не приглашенной стороной. Именно участником", - сказал Резников.
Министр отметил, что всего три участника: две стороны международного военного конфликта - Россия и Украина, и ОБСЕ, которая выступает в роли медиатора.
И какой в вас толк ? Что вы сделали , прожирая налоги украинцев, для украинцев?????
Масок нет антисептиков нет
Гнать вас надо
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Да умножатся дни его и будут легки поступью его верблюды.(с)
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