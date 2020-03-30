 Рада сократит зарплаты чиновникам до 10 минимальных зарплат, - Разумков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Будет правительственный законопроект, связанный с изменениями в бюджет. Много дельных предложений было и о сокращении зарплат для чиновников. Я понимаю, что все хотят получать достойную зарплату, но сегодня такие вызовы перед государством, что наверное надо немного умерить аппетиты", - подчеркнул спикер парламента.
По словам Разумкова, это будет касаться всех, в том числе и членов наблюдательных советов.
"Это будет касаться всех. В том числе наблюдательные советы. Мы предложили именно такую позицию Кабинета министров Украины. И народные депутаты, и министры, все. Ограничение будет на уровне 10-ти минимальных заработных плат", - заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год.
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только - поки жирний схудне - худий сдохне!
К примеру ,Радуцкого .
Есть список , кто экспортировал маски за рубеж - КТО ИЗ НИХ ВЕРНУЛ ВАЛЮТУ В УКРАИНУ И СКОЛЬКО ????
Что это за Рада , КОГДА ДВА ПОЛУГРАМОТНЫХ ПАЦАНА ( Зе и ермак) правят Украиной.
Вы вообще сдурели?
Маски продали, зерно продают, А ВЫ МОЛЧИТЕ !
Главное вам ещё и землю продать ?????
Вас всех ПРОКЛЯНУТ украинцы .