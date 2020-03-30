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 Рада сократит зарплаты чиновникам до 10 минимальных зарплат, - Разумков

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, сокращение зарплат будет касаться всех. В том числе наблюдательные советы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Будет правительственный законопроект, связанный с изменениями в бюджет. Много дельных предложений было и о сокращении зарплат для чиновников. Я понимаю, что все хотят получать достойную зарплату, но сегодня такие вызовы перед государством, что наверное надо немного умерить аппетиты", - подчеркнул спикер парламента.

По словам Разумкова, это будет касаться всех, в том числе и членов наблюдательных советов.

"Это будет касаться всех. В том числе наблюдательные советы. Мы предложили именно такую позицию Кабинета министров Украины. И народные депутаты, и министры, все. Ограничение будет на уровне 10-ти минимальных заработных плат", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин погасил долги по зарплате шахтерам за 2019 и за февраль 2020

Источник: https://censor.net.ua/n3185279
 
 
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зеленский и его шобла пытаются наплужить лохов
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сколько они себе на оздоровления и прочее отваливают
...
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Теперь министров будут назначать ни на 2 недели, а на одну
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отлично...
только - поки жирний схудне - худий сдохне!
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Цирк для дебилов, по факту копейки сократили. Нужно было от прожиточного минимума отталкиваться
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НАБУ могло бы тряхнуть из офшорные счета
К примеру ,Радуцкого .
Есть список , кто экспортировал маски за рубеж - КТО ИЗ НИХ ВЕРНУЛ ВАЛЮТУ В УКРАИНУ И СКОЛЬКО ????
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МРОТ х 10 = 47.230 грн. Неслабо сократили свою з/п.
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Разумков, вас всех пересадят
Что это за Рада , КОГДА ДВА ПОЛУГРАМОТНЫХ ПАЦАНА ( Зе и ермак) правят Украиной.
Вы вообще сдурели?
Маски продали, зерно продают, А ВЫ МОЛЧИТЕ !
Главное вам ещё и землю продать ?????
Вас всех ПРОКЛЯНУТ украинцы .
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Я понимаю, что все хотят получать достойную зарплату, но сегодня такие вызовы перед государством, что наверное надо немного умерить аппетиты", - подчеркнул спикер парламентаИсточник: https://censor.net.ua/n3185279... Алё гараж 10!!!!! минималок, для них НЕ достойная зарплата?!?!???? А чё так? Значит медсестра может и должна вам за ОДНУ минималку пахать и жизнью рисковать, спасая ваши задницы, а вам ДЕСЯТЬ мало, не достойно ваших держиморд?)))) Спуститесь на землю, в гробу карманов нет!!!!
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а чего в случае эксперимента не пожить депутатам на минималку ? вы же ее приняли так попробуйбе ***
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