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 С сегодняшнего дня в Москве вводят жесткие карантинные меры

В Москве, по распоряжению мэра Сергея Собянина, вводятся чрезвычайные меры – "домашний режим самоизоляции" – для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщает Радио "Свобода".

Покидать жилище разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан ходить на работу; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от своего дома или места пребывания; при необходимости вынести бытовой мусор.

В ближайшие дни – после проведения технических и организационных мероприятий – выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы.

В течение ближайшей недели будет развернута система контроля за соблюдением домашнего режима изоляции и новых правил перемещения граждан.

"Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", – отмечается в обращении Собянина к москвичам.

Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах, граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция). Исключение – только поездки на такси.

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

Мэр Москвы также ​продлил на 9 дней срок действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 28 марта по 5 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России не включили умершую москвичку с коронавирусом в статистику болезни

Собянин также отметил, что в нынешней ситуации многие москвичи потеряют работу. Для помощи им будут разработаны меры поддержки.

В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц.

Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.

Аналогичные меры приняты и в Московской области.

Напомним, количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в России выросло до 1530. Восемь человек умерли.

Источник: https://censor.net.ua/n3185277
 
 
 Топ комментарии
 
Я бы напалм попробовал - говорят, хорошо помогает.
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Я бы напалм попробовал - говорят, хорошо помогает.
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Я б взагалі не згадував про ту московію.
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При офіційних данних в 1000 хворих? А де тушканчик в американському ОЗК? Героїчно стрибнув в кущі?
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Зачем?
То все ОРВИ, от насморка умирает больше, и это очень полезно для скрепного иммунитета)
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Дидов на палках роздадут на майские, будут ими вирус пугать)
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Вот оно - сейчас посмотрим как будут нарушать права и вывозить неифицированных а неугодных властям
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похер!
что с сегодняшнего дня с обсервацией наших дорогих и долгожданных вернувшихся из-за кордону? кто поможет им провериться (да просто кто их установит, на всякий случай? или заражение одной тетей 3 сел вас не напрягло? не подсказало суть проблемы???))
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Через четыре года или 9 лет латинфундисты полностью поставят своего президента и свой парламент. Зеленского скорее всего расстреляют под видом украинцев, такой больной придурок им нахер не всрался.
Поставят везде колючку, у всех всякими ******** отожмут земли, если будут сильно воровать урожаи, то вас начнут отстреливать, примут соответствующие законы. Если вирус продолжиться везде будет голод, и скупленные земли у народа.Цены на жрачку как ойфоны позадирают до предела. СБу будет ручное свое латинфундерское, всу будет управляться и кормиться латинфундерами. И все.Не факт что им будет выгодно держать украину унитарной страной.
ТАк что продажа земли это большой риск для украины.
Нужно будет проклясть этого пиtара вместе с его говнодетьми, чтобы из него все .. через пару лет.
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Рашасми уже переключились смаковать ситуацию в Штатах. Тема такая - в Штатах все плохо, а вот на нарассее все подконтролем, путенпабедилпандемию.
Тем не менее, малому бизнесу помощи нет, вводится налог какой-то на второй миллион в банке.
Про Украину говорят, что мы 'находимся на кануне свержения власти'. Теперь стало понятно и очевидно, какую цель преследуют здесь тролли, денно и нощно обгаживающие Зеленского. Одной пандемии вам мало? Нужно на радость мордору завалить государство , распространяя фейки про Зеленского? Я просто уверена, что ни у вас, ни у путлера ничего не выйдет.
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Налог не на сам вклад, а на проценты с него.
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Дивно, "сверхдержава" копіює Україну.
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Вы всему миру показываете, как надо бороться. Вот и они пытаются примазаться.
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Возможно. Но путлеру перед голосованием за его обнуление нужно засыпать всех показательно выплатами, а денег нет, и держаться не за что, так как братья Саудиты произвели обнуление без всяких конституций до того.
Малому бизнесу нет поддержки. А на прошлой неделе путлер типа 'свой пацан' объявил неделю выходных- ведь у них якобы нет никакого вируса, все это в Италии ( которой, только путлер памагает') , в плохих Штатах и у нас, но мы 'недообследованы'( как будто они дообследоваы ) . Все так и восприняли это, вывалились гулять и бухать. Теперь вот, вводят карантин. Там Лещенко, которому оказывается уже почти 80, валяется с отеком легких в больнице, весь бомонд и тусня самоизолировались - скрывать дальше, что рассеюшка тоже заражена нет возможности.
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а які фейки про зєльонского тут поширюють? як можна лайно видавати за цукерку? Від сьогодні в Москві запроваджують жорсткі карантинні заходи - Цензор.НЕТ 180
так, як обісрався і забрехався цей малорос, то ще віктор фйодорович "позаздрить"
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Може Таня має на увазі про Єрмака, в того ж дійсно брата вбили на Донбасі. Єрмак сам сказав. Так що то не брат.
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а може, то Порох вбив брата єрмака, а не свого власного?
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Только вы сами и распространяете этот глупый фейк рашасми. Никто в это не верил , и все бы уже давно забыли, если бы вы не вытаскивали регулярно этот тупой бред на свет.
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"тупой бред на свет" витягнули 73% на виборах Від сьогодні в Москві запроваджують жорсткі карантинні заходи - Цензор.НЕТ 8522
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Татьяна, тут есть часть ботов, которые целенаправленно мутят воду, рассчитывая на поддержку полезных идиотов.
Дело не в Зеле, цели другие.
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Зелена жаба... таких вірус жере першими...
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а как же праздник победобесия? никак нельзя отменить такую важнейшую демонстрацию вяличия и скрепности. ***** же говорил, что "матч состоится в любую погоду"!
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Парад победобесия состоится при любой погоде, а вирусы кацапские вояки подавят танками.
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А що, цілюще слово секти гундяєва вже не діє ?
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Почему кургинян и другие армяшки так с пеной у рта трясутся за парашку. Потому что после уничтожения парашки, армении ****** от турции.
Для армении турция, это парашка для украины. Нельзя на 100% доверять союзникам, у которых общая граница, это потенциальные враги при смене власти.А тем более таким больным кацапам, которых нет границ и при наступлении они начинают свою древнюю мантру о братстве. Если говорят "брат", то собираются нападать, а если говорят "очень близкий брат", значит нападать их еще больше до невмоготы хочется.
ДЛя украины сша это парашка для армении. Сша может быть стратегическим союзником, потому у нее нет общей границы с украиной.
После уничтожения метастазы земли парашки, нужно иметь ракеты на 2.5 ткм, чтобы защищать епучих армяшек.
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В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц.
Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.Источник: https://censor.net.ua/n3185277 Від сьогодні в Москві запроваджують жорсткі карантинні заходи - Цензор.НЕТ 1004 Від сьогодні в Москві запроваджують жорсткі карантинні заходи - Цензор.НЕТ 1004
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надзвичайну ситуацію потрібно було ще раніше впроваджувати. ситуація вражає з кожним днем. карантин це наший вихід і самоізоляція. дезинфікуйте обовязково руки. антисептик для своєї родини купувала тут. український виробник і ціна актуальна https://freelife.uaprom.net/p1137014389-dezinfitsiruyuschie-sredstvo-dlya.html
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"..и вот эти миши, пардон, крисы..." також вводять карантин !
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У россиян давняя традиция, при опасности драпать, кинув раненных, больных. В 1941 году началась паника, и они драпали из Москвы. Теперь снова из Москвы за сутки выехало около миллиона авто, население паникует и готовится к худшему. Путин тоже сбежал, бросив москвичей на произвол судьбы. Осталось только поджечь Москву как в 8012г.
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Год назад ватная мыслительная машина работала над придумывание лжи как уничтожить петю, саакашвилли. Теперь когда топмясники человества Бортников, патрушев, иванов, силуанов поняли, что не только петя на их пути, но и народ.
Они развернули заказы на мыслительную машину всех стратегических ********-институтов по придумыванию инструментария как запугать все население украины и получить над ним контроль.
Придумываются и обкатываются все идеи схем и лжи от самых банальных до самых из теориизаговора наработок, которые смешны в теории, но рабочие на практике.ЗАпугиваются и отключаются все.Вы должны к этому относится как "че то не особо страшно, запугай ка больше и посылаете накуй и проклинаете карандашников и их законщиков на чем свет стоит, так что дохли и они их дети и внуки за то что хотят вас в рабы пошить тотальным контролем" и работайте над снижением вашей карандашности, максимально поднимая цену слежение и траты на это огромных средств, так что вата скукожилась нахер к чертям как севкорея-2 от числа сотрудников и постоянного вкладывания в новые через устаревание старых.
Миллионы проклятий должны как-нибудь дойти до адресатов, который захватили власть и хотят всех пошить в рабы.
Сейчас пик время ватсхем "КАК ******* ХАХЛОВ".
Сейчас над уничтожением украины привели к работе двух лучших ********а-схематозника хпп по теме КАК ******* ХАХЛОВ по придумыванию ****** парашки суркова и козака, чтобы найти такие виды лжи чтобы ******* хахлов. Сейчас время запредельных видов лжи, подстав, провокаций, запугиваний в фейцпуке и прочие ватшугалки со звонками на лопатку. Будет штормить. Кацы ща всю свою мощь лжи будут и цап горошки откладывать и срать кирпичами, особенно после 9 мая, когда граница должна быть закрыта наглухо. Всем приготовиться и крепко держаться чтобы не смыло, держать ухо остро и глаза в оба.Зеленского сейчас так будут пытаться *******, что аж дым его ушами будет валить столбом.
Если где-то будут изменения не в сторону проукраины, значит там кацы ******* прорвали оборону. Латаем дыры и ухоостро-глазавоба дальше наблюдаем над талантами кацов на что они способны. Потом эти знания нужно будет систематизировать и продать миру с пометкой "как ********* кацы" для будущих цив.
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