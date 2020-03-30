 С сегодняшнего дня в Москве вводят жесткие карантинные меры

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщает Радио "Свобода".

Покидать жилище разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан ходить на работу; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от своего дома или места пребывания; при необходимости вынести бытовой мусор.

В ближайшие дни – после проведения технических и организационных мероприятий – выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы.

В течение ближайшей недели будет развернута система контроля за соблюдением домашнего режима изоляции и новых правил перемещения граждан.

"Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", – отмечается в обращении Собянина к москвичам.

Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах, граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция). Исключение – только поездки на такси.

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

Мэр Москвы также ​продлил на 9 дней срок действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 28 марта по 5 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте.

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Собянин также отметил, что в нынешней ситуации многие москвичи потеряют работу. Для помощи им будут разработаны меры поддержки.

В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц.

Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.

Аналогичные меры приняты и в Московской области.

Напомним, количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в России выросло до 1530. Восемь человек умерли.