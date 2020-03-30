 С сегодняшнего дня в Москве вводят жесткие карантинные меры

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщает Радио "Свобода".
Покидать жилище разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан ходить на работу; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от своего дома или места пребывания; при необходимости вынести бытовой мусор.
В ближайшие дни – после проведения технических и организационных мероприятий – выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы.
В течение ближайшей недели будет развернута система контроля за соблюдением домашнего режима изоляции и новых правил перемещения граждан.
"Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", – отмечается в обращении Собянина к москвичам.
Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах, граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция). Исключение – только поездки на такси.
Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.
Мэр Москвы также продлил на 9 дней срок действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 28 марта по 5 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте.
Собянин также отметил, что в нынешней ситуации многие москвичи потеряют работу. Для помощи им будут разработаны меры поддержки.
В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц.
Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.
Аналогичные меры приняты и в Московской области.
Напомним, количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в России выросло до 1530. Восемь человек умерли.
То все ОРВИ, от насморка умирает больше, и это очень полезно для скрепного иммунитета)
что с сегодняшнего дня с обсервацией наших дорогих и долгожданных вернувшихся из-за кордону? кто поможет им провериться (да просто кто их установит, на всякий случай? или заражение одной тетей 3 сел вас не напрягло? не подсказало суть проблемы???))
Поставят везде колючку, у всех всякими ******** отожмут земли, если будут сильно воровать урожаи, то вас начнут отстреливать, примут соответствующие законы. Если вирус продолжиться везде будет голод, и скупленные земли у народа.Цены на жрачку как ойфоны позадирают до предела. СБу будет ручное свое латинфундерское, всу будет управляться и кормиться латинфундерами. И все.Не факт что им будет выгодно держать украину унитарной страной.
ТАк что продажа земли это большой риск для украины.
Нужно будет проклясть этого пиtара вместе с его говнодетьми, чтобы из него все .. через пару лет.
Тем не менее, малому бизнесу помощи нет, вводится налог какой-то на второй миллион в банке.
Про Украину говорят, что мы 'находимся на кануне свержения власти'. Теперь стало понятно и очевидно, какую цель преследуют здесь тролли, денно и нощно обгаживающие Зеленского. Одной пандемии вам мало? Нужно на радость мордору завалить государство , распространяя фейки про Зеленского? Я просто уверена, что ни у вас, ни у путлера ничего не выйдет.
Малому бизнесу нет поддержки. А на прошлой неделе путлер типа 'свой пацан' объявил неделю выходных- ведь у них якобы нет никакого вируса, все это в Италии ( которой, только путлер памагает') , в плохих Штатах и у нас, но мы 'недообследованы'( как будто они дообследоваы ) . Все так и восприняли это, вывалились гулять и бухать. Теперь вот, вводят карантин. Там Лещенко, которому оказывается уже почти 80, валяется с отеком легких в больнице, весь бомонд и тусня самоизолировались - скрывать дальше, что рассеюшка тоже заражена нет возможности.
так, як обісрався і забрехався цей малорос, то ще віктор фйодорович "позаздрить"
Дело не в Зеле, цели другие.
Для армении турция, это парашка для украины. Нельзя на 100% доверять союзникам, у которых общая граница, это потенциальные враги при смене власти.А тем более таким больным кацапам, которых нет границ и при наступлении они начинают свою древнюю мантру о братстве. Если говорят "брат", то собираются нападать, а если говорят "очень близкий брат", значит нападать их еще больше до невмоготы хочется.
ДЛя украины сша это парашка для армении. Сша может быть стратегическим союзником, потому у нее нет общей границы с украиной.
После уничтожения метастазы земли парашки, нужно иметь ракеты на 2.5 ткм, чтобы защищать епучих армяшек.
Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.Источник: https://censor.net.ua/n3185277
Они развернули заказы на мыслительную машину всех стратегических ********-институтов по придумыванию инструментария как запугать все население украины и получить над ним контроль.
Придумываются и обкатываются все идеи схем и лжи от самых банальных до самых из теориизаговора наработок, которые смешны в теории, но рабочие на практике.ЗАпугиваются и отключаются все.Вы должны к этому относится как "че то не особо страшно, запугай ка больше и посылаете накуй и проклинаете карандашников и их законщиков на чем свет стоит, так что дохли и они их дети и внуки за то что хотят вас в рабы пошить тотальным контролем" и работайте над снижением вашей карандашности, максимально поднимая цену слежение и траты на это огромных средств, так что вата скукожилась нахер к чертям как севкорея-2 от числа сотрудников и постоянного вкладывания в новые через устаревание старых.
Миллионы проклятий должны как-нибудь дойти до адресатов, который захватили власть и хотят всех пошить в рабы.
Сейчас пик время ватсхем "КАК ******* ХАХЛОВ".
Сейчас над уничтожением украины привели к работе двух лучших ********а-схематозника хпп по теме КАК ******* ХАХЛОВ по придумыванию ****** парашки суркова и козака, чтобы найти такие виды лжи чтобы ******* хахлов. Сейчас время запредельных видов лжи, подстав, провокаций, запугиваний в фейцпуке и прочие ватшугалки со звонками на лопатку. Будет штормить. Кацы ща всю свою мощь лжи будут и цап горошки откладывать и срать кирпичами, особенно после 9 мая, когда граница должна быть закрыта наглухо. Всем приготовиться и крепко держаться чтобы не смыло, держать ухо остро и глаза в оба.Зеленского сейчас так будут пытаться *******, что аж дым его ушами будет валить столбом.
Если где-то будут изменения не в сторону проукраины, значит там кацы ******* прорвали оборону. Латаем дыры и ухоостро-глазавоба дальше наблюдаем над талантами кацов на что они способны. Потом эти знания нужно будет систематизировать и продать миру с пометкой "как ********* кацы" для будущих цив.