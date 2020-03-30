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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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 Кабмин намерен помочь жителям ОРДЛО в борьбе с коронавирусом: обещают гумконвои со средствами защиты

Украина будет просить международные организации отправить в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса.

Как инфомирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он подчеркнул, что Украина своих граждан не бросает и будет о них заботиться.

"Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью - всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории", - отметил Резников.

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"Каким образом это сделать технически? Мы будем предлагать гуманитарные конвои, будем просить Международный комитет Красного Креста, гуманитарные миссии ООН - это сделать", - добавил вице-премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Особый статус Донбасса никогда не будет внесен в Конституцию Украины, - вице-премьер Резников

Источник: https://censor.net.ua/n3185271
 
 
 Топ комментарии
 
я так понимаю, на неоккупированных уже всех всем обеспечили?
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у нас видимо переизбыток? клоуны
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А на неокупованних ви вже всіх забезпечили, уроди?
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Дада. Зеля з шоблою довели Україну до дефолту. Без траншу МВФ нам не вижити. Та то нічого. Головне- на останні копійки допомогти сепарам
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Та ні, це ви не вмієте читати. "Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. "Наша задача обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью - всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории", - отметил Резников". Гумкомвої ЧХ та ООН попрацюють поштарями. І довезуть їх до сепарні.
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Реально, зешобла спонсор террористов .
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передать маски с надписью: "Слава Украине" "Донбасс не Соссия" и желто-синего цвета с тризубом.
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Так эти же самые маски потом всплывут в Украине как закупка масок за границей по баснословной цене. Зачем самим то так палиться???
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***, я работаю в медучреждении в Киеве, так у нас ни хера, кроме антисептика спиртового нет, зато надо побеспокоиться о любимых жителях донбасса...
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Пусть особостатусные граждане ордло,поищат в штольнях,военторгах,в очередном гумконвое от старших великобратьев по разуму и т.д.
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