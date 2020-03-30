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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Рада не включила в повестку закон против Коломойского, принять который просил Зеленский

На внеочередном заседании парламента, назначенном на 30 марта помимо вопросов, связанных с Кабинетом министром и организацией работы Верховной Рады, будет рассмотрен ряд законопроектов, в том числе, по борьбе с коронавирусной инфекцией. Законопроектов о рынке земли и банковской деятельности нет в повестке дня, Рада лишь рассмотрит сокращение сроков подачи альтернативных банковскому законопроектов.

Об сообщает сайт Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

В обнародованной пресс-службой аппарата Верховной Рады повестке дня значятся 13 пуктов..

В частности, среди вопросов, которые рассмотрит украинский парламент во время внеочередного заседания, проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни, проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня в 14.00 соберется на внеочередное заседание, - пресс-служба Аппарата ВР

Также народные депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения, проект Закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина, проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины", проект постановления о внесении изменений к постановлению Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине".

Кроме того, на внеочередном заседании нардепы рассмотрят вопросы об увольнении Уманского с должности министра финансов Украины, Емца - с должности министра здравоохранения Украины, а также о назначении Степанова министром здравоохранения Украины, Марченко - министром финансов Украины и Буславец - министром энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Также парламентарии рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и о сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Последним пунктом в повестке дня значиться вопрос о сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Источник: https://censor.net.ua/n3185270
 
 
 Топ комментарии
 
Он пусть, хотя бы собственное мочеиспускание под контролем держит!
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Пора проводить президентские выборы. Клован должен выйти и сказать - Я обосрался, устал и ухожу. Простите меня, зетипиллы...И встать на коленки и поцеловать в дупу Петра. Прям на сцене квартала 95
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Рада сьогодні розгляне питання боротьби з коронавірусом, призначення в Кабмін і зміни до Держбюджету: ринку землі та банківського законопроєкту в порядку денному немає - Цензор.НЕТ 8111Рада сьогодні розгляне питання боротьби з коронавірусом, призначення в Кабмін і зміни до Держбюджету: ринку землі та банківського законопроєкту в порядку денному немає - Цензор.НЕТ 3957Марк Гордиенко

Украина или Венесуэла ? Государство или пиратский анклав Коломойского ?

18 годин тому

Вот это и есть настоящий пздц.
Самый лучший бизнесмен Украины, контролирующий процентов 30 экономики нашей несчастной страны, объявляет о банкротстве, или дефолте, своей лучшей компании ДТЕК.
Ринат Ахметов, имеет очень классный менеджмент и аналитиков. И внутренний и международный инсайд. И бизнес у него строился как белый и международный и репутацию он себе создавал годами, новую репутацию.
А сейчас, он решил, что лучше и правильней идти в банкротство.
Эта, незамеченная новость, для украинской экономики и бизнеса , глобальнее и страшнее, чем вирус.
Называется, спасайтесь кто может, с этого тонущего корабля.
Вишенка на торт, премьер Шмыгаль, его бывший подчиненный менеджер, средней руки. Наверное, что то шепнул своему Боссу.
Ну , никто ж не верит, что Шмыгаль, считает Зеленского боссом ?

Поэтому думаю, что.
1.Антиколомойский закон точно не приймут.
2.Нас ждет дефолт.
3.Венесуэлла как пример...
Все это нам честно обещал Коломойский.
Поэтому Ахметов , решил, что нах*й ему это не надо, если все идет по коломойскому и венесуэльскому.
И решил эвакуироваться заранее.
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" Законопроекты о рынке земли и банковской деятельности нет в повестке дня"

Пздц. Что может быть важнее предотвращения дефолта?
Но нет..
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Очевидно, что не смогли найти достаточного количества голосов для этого...Бенино лобби в СН сильно...
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Зачем продажей земли спасаться от дефолта?Кто привел к дефолту,тот пусть и отвечает.Зачем нам зелины проблемы? Если он не умен в свои 42 года,то это его беда.Чего стоят его мафиозные кадры?Неудивительно,что дефол.Каждая должность,даже мелкая сошка продавалась администрацией презика.Вот и дорулились.
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бунт на корабле) парикмахерам конверты коля оболонский не донес)
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Зеленский держит все под контролем, а земля подождет, вирус еще не прошел.
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Он пусть, хотя бы собственное мочеиспускание под контролем держит!
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Пора проводить президентские выборы. Клован должен выйти и сказать - Я обосрался, устал и ухожу. Простите меня, зетипиллы...И встать на коленки и поцеловать в дупу Петра. Прям на сцене квартала 95
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Рада сьогодні розгляне питання боротьби з коронавірусом, призначення в Кабмін і зміни до Держбюджету: ринку землі та банківського законопроєкту в порядку денному немає - Цензор.НЕТ 8111Рада сьогодні розгляне питання боротьби з коронавірусом, призначення в Кабмін і зміни до Держбюджету: ринку землі та банківського законопроєкту в порядку денному немає - Цензор.НЕТ 3957Марк Гордиенко

Украина или Венесуэла ? Государство или пиратский анклав Коломойского ?

18 годин тому

Вот это и есть настоящий пздц.
Самый лучший бизнесмен Украины, контролирующий процентов 30 экономики нашей несчастной страны, объявляет о банкротстве, или дефолте, своей лучшей компании ДТЕК.
Ринат Ахметов, имеет очень классный менеджмент и аналитиков. И внутренний и международный инсайд. И бизнес у него строился как белый и международный и репутацию он себе создавал годами, новую репутацию.
А сейчас, он решил, что лучше и правильней идти в банкротство.
Эта, незамеченная новость, для украинской экономики и бизнеса , глобальнее и страшнее, чем вирус.
Называется, спасайтесь кто может, с этого тонущего корабля.
Вишенка на торт, премьер Шмыгаль, его бывший подчиненный менеджер, средней руки. Наверное, что то шепнул своему Боссу.
Ну , никто ж не верит, что Шмыгаль, считает Зеленского боссом ?

Поэтому думаю, что.
1.Антиколомойский закон точно не приймут.
2.Нас ждет дефолт.
3.Венесуэлла как пример...
Все это нам честно обещал Коломойский.
Поэтому Ахметов , решил, что нах*й ему это не надо, если все идет по коломойскому и венесуэльскому.
И решил эвакуироваться заранее.
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Все эти реформы, рынки земли, антиколомойские законы, траншы МВФ и дефолты для многих из нас будут уже не важны. Вирус - на первом плане.
Джон Сильвер: Через час я подогрею ваш старый блокгауз, как бочку рома. Смейтесь, разрази вас гром, смейтесь! Через час вы будете смеяться по иному. А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым! (с) Остров сокровищ
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уверяю вас, они даже не успеют понять, что случилось.... у нас тут есть кадры, голосовавшие за ЗЕ...., так вот они не имеют никакого понятия о том, за что наголосовали и что вообще происходит в стране..., вообще ни малейшего! в головах у них пусто!
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Основний мотив, гарно вживлений в мізки "мудрому наріду" Каломойським і роспропагандою, був "аби не Порошенко" і гірше не буде.
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"Сдулся" Зеленский , как резиновое изделие одноразового использования.
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По хер це непорозуміння, яке вирішило, що воно президент. Що буде з Україною і з нами?
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Ха-ха-ха-ха!


Сказала же Бородатая Бабушка беня: В морг так в морг! Дефолт так дефолт!
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дефолт это блокирование и обнуление всех банковских счетов так как государство не в состоянии погасить внутренний и внешний долг или заморозка на дальний срок только позже это будут просто бумажки из за гиперинфляции а не деньги, при дефолте в росии в понедельник люди пришли в банки а они закрыты черный понедельник 17августа 1998 года так что совет у кого есть хоть какие то сбережения приватбанка или на карте лучше снимайте и покупайте доллар все может наступить в считаные дни из за паники потом просто не будут выдавать кеш и принятия решения, притом Аваков держит козырную карту в случай хаоса дефолта и пандемии и введет черезвычайное положение
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притом Аваков ... введет черезвычайное положение

Вообще-то чрезвычайная ситуация де-юре уже введена!
С пробуждение тебя...
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если ты не отличаеш положение от ситуации то эо твой косяк и от введения его лучше не будет это две большие разницы при положении люди не смогут просто так без причины ходить по улицам в парках гулять как вчера и все дни в Киеве https://24tv.ua/ru/chem_otlichaetsja_chrezvychajnoe_polozhenie_ot_chrezvychajnoj_situacii_n1299237
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Ну, мы не Китай, где власти реально имели силы и средства, чтобы не допустить выхода людей на улицы.
В нашей ситуации вывод армии и полиции на улицы = их массовое заражение и уже через пару дней все вернется к примерно тому же состоянию, что и сегодня.
Нынешние ограничительные меры - по-факту, уже практически максимум возможного. Бумажки можно любые с важным видом понапринимать, но выполнить их нереально. Например, китайская армия и полиция стреляли на поражение в отношении таких вот бродящих по улиуцам и отказывающихся сдаваться. Кому повезло - были избиты до инвалидности патрулями Компартии. У нас это все нереально.
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А кто ментам зарплату платить будет? Или по твоему они финансируются по какому-то особому тарифу?
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как раз мусорам в бюджете и даже сейчас ничего не перекроили не урезали так что с бюджета все, ты за них не волнуйся они будут получать и при том хорошо и без задержек для этого деньги есть и это не секрет а заложено в бюджете
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Деньги это те самые фантики при дефолте. Денег не будет. И чем больше организация, то тем больше она пострадает.
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серьезно?и доллар фантик?так почему ж тогда 1 доллар стоял 10 000 деревяных при этом или почему наши купоны(тогда деньги) в 92-93 за доллар давали и 100 000 потом 1млн за один доллар а не наоборот? читайте внимательно снимать гривни и покупать доллар
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Они получают в гривнах. Первое что будет - гривна обесценится. Второе - гривны не будет на зарплаты. Я еще помню девяностые, когда вместо зарплаты тупо списывали долги за газ. Так как денег у государства не было.
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Мне одно интересно. А те же слуги и Коломойский не понимают, что в случае дефолта их украинцы не просто будут не любить, а возненавидят и до конца жизни у них будет клеймо?
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Та покажут тебе очередной видосик ты уписаешся от счастья и побежишь голосовать как сделал в прошлый раз ...
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Я на полном серьезе. Как Коломойский и его друзья планируют жить в стране, где большинство будет хотеть их крови?
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та так же, как и прежде....., вроде их раньше тут кто-то любил.......
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Раньше было на них плевать. В случае дефолта их возненавидят.
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И что будет делать канал 1+1 мне тоже интересно. Вот все эти Мосийчук.
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я вас умоляю....., расскажут лохам очередную сказку, дадут по пакету гречки и они его возлюбят!
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Это тот случай, когда мне не хочется проверять утверждения на практике. Но я останусь при своем.
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МНОГОХОДОВОЧКА ОТ КОЛОМОЙСКОГО И ЕГО КУРАТОРОВ
1. Запустили заразу
2. Ввели карантин
3. Проголосовали за дерибан Земли.
4. Получили помощь МВФ.
5. Разокрали деньги МВФ.
6. На ворованные у МВФ деньги скупили Землю у обнищавших украинцев.
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Зебилье-"накерувалось" до ручки , на вьlход , жопошники и бородатую бабу Беню забирайте с собой нах...
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ну что Тормоз ваЗЕлиновский, так чьи слуги???? походу бени и ахмета......
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Парадокс: Голос і навіть кляті порохоботи підтримують банківський закон Зе, а свої ж однопартійці його послали...

Цікаво, що на це скажуть зеботи???
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