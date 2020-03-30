 У водителя маршрутки в Кропивницком обнаружили коронавирус, - горсовет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.
"Транспортные средства четырех маршрутов общественного транспорта в Кропивницком временно прекращают свою работу с понедельника, 30 марта. Не выедут на свои маршруты работники предприятия-перевозчика ООО "Паритет-Сервис", водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113, у коллеги которых было обнаружено заболевание коронавирусом COVID-19", - сказано в сообщении.
Медицинские работники предприятия, непосредственно контактировавшие с больным будут находиться в карантинном режиме, а в техническом парке продлится проверка на соблюдение введенных санитарных норм на период действия режима чрезвычайной ситуации в Кропивницком.
О дальнейшей работе предприятия и функционирования маршрутов, которые оно обслуживает, будет сообщено дополнительно.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксированы 475 случаев COVID-19, 10 человек умерли, 6 - выздоровели.
Зону безпеки можна організувати ЛИШЕ У ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ маршрутках..
2)зараз ГУЛЯЄ "на свободі" десь половина інфікованих безсиптомних..
тому
1)соціальна дистанція більше 1,5 м..
2)постійне миття рук після всіх можливих контактів,а д того -НЕ рухати руками обличчя і маски спереду
3)носіння масок всіма..навіть найпростіших.
ну І ,звичайно,пора бити морду всім,хто кашляє на тебе в людному місці..
был там (на корабле) один или не один, на момент выявления одного...
давайте восстановим нить диалога. Вы утверждаете.... ? что Вы утверждаете? сформулируйте чётко. не исключено, что я просто соглашусь.
Пора проводить президентские выборы. Клован должен выйти и сказать - Я обосрался, устал и ухожу. Простите меня, зетипиллы...И встать на коленки и поцеловать в дупу Петра. Прям на сцене квартала 95
Українців, які прилетіли з Балі, не випускають із літака. Частину відправили на обсервацію в готель
, 30.03.2020
Частина українських туристів, які 30 березня близько 02:20 прибули двома рейсами з Балі через Доху (Катар), помістили на обсервацію в готель "Козацький" у самому центрі Києва.
Більшість же пасажирів влаштували бунт і відмовилися від примусового карантину, так і залишившись на борту лайнерів. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
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АЛе відразу набігають "дерьмократи -гуманісти" ((