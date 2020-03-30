 У водителя маршрутки в Кропивницком обнаружили коронавирус, - горсовет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

"Транспортные средства четырех маршрутов общественного транспорта в Кропивницком временно прекращают свою работу с понедельника, 30 марта. Не выедут на свои маршруты работники предприятия-перевозчика ООО "Паритет-Сервис", водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113, у коллеги которых было обнаружено заболевание коронавирусом COVID-19", - сказано в сообщении.

Медицинские работники предприятия, непосредственно контактировавшие с больным будут находиться в карантинном режиме, а в техническом парке продлится проверка на соблюдение введенных санитарных норм на период действия режима чрезвычайной ситуации в Кропивницком.

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О дальнейшей работе предприятия и функционирования маршрутов, которые оно обслуживает, будет сообщено дополнительно.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксированы 475 случаев COVID-19, 10 человек умерли, 6 - выздоровели.