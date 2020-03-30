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 У водителя маршрутки в Кропивницком обнаружили коронавирус, - горсовет

В Кропивницком обнаружили коронавирус у водителя маршрутного такси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

"Транспортные средства четырех маршрутов общественного транспорта в Кропивницком временно прекращают свою работу с понедельника, 30 марта. Не выедут на свои маршруты работники предприятия-перевозчика ООО "Паритет-Сервис", водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113, у коллеги которых было обнаружено заболевание коронавирусом COVID-19", - сказано в сообщении.

Медицинские работники предприятия, непосредственно контактировавшие с больным будут находиться в карантинном режиме, а в техническом парке продлится проверка на соблюдение введенных санитарных норм на период действия режима чрезвычайной ситуации в Кропивницком.

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О дальнейшей работе предприятия и функционирования маршрутов, которые оно обслуживает, будет сообщено дополнительно.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксированы 475 случаев COVID-19, 10 человек умерли, 6 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3185269
 
 
 Топ комментарии
 
Хто понавозил заразы в Украину? Хто пиарился и бил жителей в Санжарах?
Пора проводить президентские выборы. Клован должен выйти и сказать - Я обосрался, устал и ухожу. Простите меня, зетипиллы...И встать на коленки и поцеловать в дупу Петра. Прям на сцене квартала 95
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не факт. предполагаю, что вирус уже давно (с начала февраля, минимум) тихо бродит. вирус есть. стратегии нет. но есть желание под шумок загнать народ под плинтус. У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада - Цензор.НЕТ 4855
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и во Львове тоже... У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада - Цензор.НЕТ 8010 однако ж "йумар" проблемы адекватности закрытия метро в Киеве не снимает.
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не факт. предполагаю, что вирус уже давно (с начала февраля, минимум) тихо бродит. вирус есть. стратегии нет. но есть желание под шумок загнать народ под плинтус. У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада - Цензор.НЕТ 4855
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Там, где ходит с начала февраля, уже некуда складывать больных скоро будет
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Зовіть тих три села,хай спалять йому хату.
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За то шо гуманоидов из италии возил которые должны были стдеть дома?или тех кто вчера в аэропорту двери выламывал и орал фашисты?!!!
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маршрутки,де водії незахищені,давно треба було зупинити..
Зону безпеки можна організувати ЛИШЕ У ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ маршрутках..
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Тупая Моника метро закрыла
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и во Львове тоже... У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада - Цензор.НЕТ 8010 однако ж "йумар" проблемы адекватности закрытия метро в Киеве не снимает.
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Из песни, как кацапы пляжи на побережье Симферополя и Джанкоя открывали. У водія маршрутки в Кропивницькому виявили коронавірус, - міськрада - Цензор.НЕТ 1640
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Это - плюс несколько десятков или сотен инфицированных (все кто брали и передавали сдачу)
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нет. далеко не все контактёры заражаются. даже далеко не все супруги.
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Инфицируются не только контактёры, но и остальные пассажиры находящиеся с больным водителем в замкнутом пространстве (салоне маршрутки), воздушно-капельным способом... А если учесть, что все они ещё будут разносить вирус в скрытый период, то счёт инфицированных, в сухом остатке, может пойти на тысячи. Итальянцы знают...
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нет. посмотрите, сколько было инфицированных в кораблях на карантине.
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1)інфікується 10 відсотків від всієї популяції..
2)зараз ГУЛЯЄ "на свободі" десь половина інфікованих безсиптомних..

тому
1)соціальна дистанція більше 1,5 м..
2)постійне миття рук після всіх можливих контактів,а д того -НЕ рухати руками обличчя і маски спереду
3)носіння масок всіма..навіть найпростіших.

ну І ,звичайно,пора бити морду всім,хто кашляє на тебе в людному місці..
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Краще, - відразу відстрілювати, тому що штрафи не діють...
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Пример: Лайнер Diamond Princess 20 января - 4 февраля. (Иокогама - Кагосима - Гонконг - Окинава). Один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. Результат - 174 человек заболели, уже находясь в карантине (в условиях полной изоляции).
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Один пассажир не мог физически контактировать с 3500-ю. Но 174 инфицированных - впечатляющая прогрессия...
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за деревьями стало не видно леса. средняя цифра заражаемых 2.3
был там (на корабле) один или не один, на момент выявления одного...
давайте восстановим нить диалога. Вы утверждаете.... ? что Вы утверждаете? сформулируйте чётко. не исключено, что я просто соглашусь.
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Хто понавозил заразы в Украину? Хто пиарился и бил жителей в Санжарах?
Пора проводить президентские выборы. Клован должен выйти и сказать - Я обосрался, устал и ухожу. Простите меня, зетипиллы...И встать на коленки и поцеловать в дупу Петра. Прям на сцене квартала 95
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Согласен по сути: власть зелёного карлика обосралась и это очевидно. А вот с тем, что закрытие страны - это лучшая стратегия, нет.
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Со всем согласен. Только в дупу Пороха целовать не надо. Шмаркля не заслужил.
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Медработники ,продавцы,водители ,полицейские -все в зоне повышенного риска. и наиболее активные разносчики заразы.Вчерашние коники в Борисполе ещё больше способствуют разносу заразы.Полиция должна быть более решительна,как в Индии.Открытых частей тела у всех не должно быть.Главное -рукавицы и носовички.
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Нужно было не пиарится а закрыть страну на вьезд.
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поліція зараз ніби все робить правильно ..

Українців, які прилетіли з Балі, не випускають із літака. Частину відправили на обсервацію в готель

, 30.03.2020



Частина українських туристів, які 30 березня близько 02:20 прибули двома рейсами з Балі через Доху (Катар), помістили на обсервацію в готель "Козацький" у самому центрі Києва.
Більшість же пасажирів влаштували бунт і відмовилися від примусового карантину, так і залишившись на борту лайнерів. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

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АЛе відразу набігають "дерьмократи -гуманісти" ((
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Сколько пассажиров сперва его заразили. А всего - то пленкой надо было загерметизировать кабину, с небольшим окошком для обилечивания.
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