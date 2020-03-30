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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 COVID-19: в мире заболели 722,4 тыс. чел., умерли - 33,9 тыс. чел., выздоровели - 151,9 тыс. чел. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 30 марта во всем мире зарегистрировали 722 435 случая заражения коронавирусом, 29 марта инфицированных было 664 924 человека. На первом месте по количеству заражений остаются США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Победили болезнь за это время 151 991 человек. Также во всем мире зарегистрировали 33 997 летальных случая.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших 2506 человек, только в Нью-Йорке скончались 776 человек. Число выздоровевших достигло 4856.

В Италии за это время заболели 97 689 человек. В то же время умерли там 10 779, вылечились 13 030 человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Еще 16 случаев COVID-19 подтверждено в Черновицкой области за день, один человек выздоровел, - председатель ОГА Осачук. ВИДЕО

Испания сообщает о 80 110 инфицированных. Среди них 14 709 выздоровели, умерли 6 803 человека.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании и Китае. Во Франции умерли 2 611, в Германии - 541, в Великобритании – 1231, в Иране – 2640, в Нидерландах – 772, Бельгии - 431, в Турции - 131.

COVID-19: в мире заболели 722,4 тыс. чел., умерли - 33,9 тыс. чел., выздоровели - 151,9 тыс. чел 01

Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксированы 475 случаев COVID-19, 10 человек умерли, 6 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3185265
 
 
 Топ комментарии
 
я так понимаю, от чего бы ты ни умер, при положительном посмертном тесте на COVID тебя однозначно включат в эту статистику, даже если помер от старости или переехало поездом?
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Навряд в Мадриді кожен березень перетворюють каток в трупарню, так що смертність скакнула.
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Здається що неправильно, 100%= 151,9+33,9
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нет. меньше. статистика по выздоровевшим запаздывает. делить количество умерших на сумму умерших и выздоровевших некорректно.
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я так понимаю, от чего бы ты ни умер, при положительном посмертном тесте на COVID тебя однозначно включат в эту статистику, даже если помер от старости или переехало поездом?
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Интересно, а кто-то сравнивает статистику смертей "до" и "сейчас"... ведь панику можно раздувать буквально на ровном месте. Если смертность - по периодической статистики, - без существенных изменений, то о чём вообще сыр-бор? Раком людей поставить, предварительно распихав по клеткам на самоизоляцию?
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Навряд в Мадриді кожен березень перетворюють каток в трупарню, так що смертність скакнула.
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а может и по другому быть. Помрешь от пневмонии вызванной СОVID, а тебя в стаистику не включат ибо помер-то от пневмонии.
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Тоді х - 18,2%, що не набагато краще. Це все приблизно, бо точні цифри невідомі. Поки відомо, що вмирає кожна п'ята людина.
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В Румынии вступает в силу 4 этап борьбы с коронавирусом.На этом этапе запрещены повышения тарифов на ВСЕ коммунальные услуги.Администраторы больших домов обязаны установить входа в дом сосуды с дезинфектантом. Врачам ЗАПРЕЩЕНО не принимать пациентов,ответственность-уголовная.При нарушении гражданином режима самоизоляции вступает в силу принужденная изоляция,которая будет за счет нарушителя. Штрафы до 5000 евро. Есть и другие серьёзные меры.Я даю информацию из Молдовы и Румынии не для того чтобы кого-то поучать,а потому что считаю,что Вы должны быть в курсе опыта других стран.
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Если он не может себе сделать кофе дома,-то тогда,конечно.Зачем ему,тогда жить?
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Это Бельгия. Прогноз на две недели. Из графика видно когда реанимационные перестанут принимать новых больных .

Когда?

COVID-19: у світі захворіли 722,4 тис. осіб, померли - 33,9 тис., одужали - 151,9 тис - Цензор.НЕТ 1001
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