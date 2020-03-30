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 Частные медучреждения должны оказывать помощь больным коронавирусом людям, - Минздрав

Действие мер по оказанию помощи пациентам с коронавирусом распространяется на всех юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы и ФОПы, которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике и имеют соответствующую лицензию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минздрава Украины, обнародованном на сайте министерства.

"В связи с многочисленными обращениями о возможности оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью  (COVID-19) учреждениями здравоохранения частной формы собственности, Министерство здравоохранения Украины сообщает следующее:

В соответствии со статьей 49 Конституции Украины, каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности.

Согласно статье 7 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" лечения больных инфекционными болезнями может проводиться в аккредитованных в установленном законодательством порядке государственных и коммунальных специализированных учреждениях (отделениях) здравоохранения и клиниках научных учреждений, а также в аккредитованных учреждениях здоровья, основанных в установленном законодательством порядке на частной форме собственности.

Лечением больных инфекционными болезнями могут заниматься лица, имеющие медицинское образование и отвечающие квалификационным требованиям, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения, в том числе лица, которые в установленном порядке занимаются частной медицинской практикой", - сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщается, стандарты медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)" утверждены приказом МЗ Украины от 28.03.2020 № 722.

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Так, в соответствии со статьей 38 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" каждый пациент, достигший четырнадцати лет и обратившийся за предоставлением ему медицинской помощи, имеет право на свободный выбор врача, если последний может предложить свои услуги, и выбор методов лечения в соответствии с его рекомендациями. Каждый пациент имеет право, если это оправдано его состоянием, быть принятым в любом учреждении здравоохранения по своему выбору, если это учреждение имеет возможность обеспечить соответствующее лечение.

"Учитывая вышесказанное и с целью недопущения распространения на территории Украины случаев COVID-19, а также их эффективного лечения, действие меры по оказанию помощи пациентам с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19) распространяется на всех юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и физических лиц - предпринимателей, которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике и имеют соответствующую лицензию", - сказано в сообщении.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксированы 475 случаев COVID-19, 10 человек умерли, 6 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3185263
 
 
 Топ комментарии
 
А хухо не хухо? Они только за бабки могут кучу анализов сделать которые так и останутся анализами без должного лечения.
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Не настало ли время наомнить ахметовым, коломойскимм, косюкам, боголюбовым, жевагам, пинчукам и прочей олигархической мототе об их обязанностях перед государством и гражданами, за счет которых они уже четверть века набивают свои карманы?
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А у меня грошей нема , шоб до частников звертатись . Значит здохну прям на улице и мой вонючий труп будет портить воздух . Фи , как некрасиво Частные медучреждения должны оказывать помощь больным коронавирусом людям, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1242
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А хухо не хухо? Они только за бабки могут кучу анализов сделать которые так и останутся анализами без должного лечения.
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Минздрав такой смешной-- сейчас обязаны разбежались лечить !!! Врачебная мафия у нас такая что остальные отдыхают и друг друга покрывают так что даже прокурорская мафия отдыхает
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Та какая мафия, там врачи с тех же поликлиник - бездари. Они ничего не умеют только с умным видом отсылают на анализы и по другим врачам. Заболела нога, сдайте кровь, а у вас кровь плохая идите к гематолгу, оттуда к инфекционисту, а тот покрутил анализы, да вроде инфекций нема - здаров.
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Особенно ,кРадуцкий ,который «янелоху» анализы нарисовал
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А у меня грошей нема , шоб до частников звертатись . Значит здохну прям на улице и мой вонючий труп будет портить воздух . Фи , как некрасиво Частные медучреждения должны оказывать помощь больным коронавирусом людям, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1242
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угу... и погребатели тоже цены взвинтят, если не взвинтили уже....
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Наивный Вы человек, это Вас совсем не касается, зато вип палаты теперь будут официально, ну не хотят наши "слуги" лечиться там, где лечатся "господа".
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никто никому ничего не должен, есть государство, идете в ивропу? так делайте как европа и америка, козелы
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У 2014 році Яценюк озвучив свою мрію - витрусити в українців грошики, що лежать в матрасах. Не вийшло. Від лібертаріанців вголос таких заяв не звучало, але шепотілися по закутках. І ось час прийшов. Люди полізли в свої запаси. До кого перекочують ці гроші? І буде відомо, хто замовив інформаційний галас. А може, й сам вірус. Адже перерозподіл фінансів відбувається не лише в Україні, а в усьому світі. От буде прикол, коли виявиться, що вірус виліковний давно існуючими препаратами.
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в заголовке "должны", а в заявлении всего-лишь "могут"
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Зазвичай приватні заклади не забезпечені засобами захисту персоналу, навіть якщо знайдуться дурні це робити, вони просто інфікуються.
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Приватних інфекційок взагалі не існує.
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А что обязан делать для граждан минздрав соласно нашей конституции, они не хотят вспомнить? Впрочем, как и вся остальная "власть". Частные лечебные учреждения платят в казну налоги так же, как и любой другой бизнес. На этом их "обязанности" перед государством заканчиваются. А перед гражданами у них и вовсе нет ни каких иных бязанностей, кроме качественого оказания услуг по своему профилю. Кстати, не знаю ни одного частного лечебного заведения, обладающего всем необходимым набором средств для лечения особо опасных инфекций. Маразм нашего истеблишмента уже конкретно зашкаливает. Стадо клинических олиофренов. Одни формулировки их гениальных мыслей чего стоят.
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Не настало ли время наомнить ахметовым, коломойскимм, косюкам, боголюбовым, жевагам, пинчукам и прочей олигархической мототе об их обязанностях перед государством и гражданами, за счет которых они уже четверть века набивают свои карманы?
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Действие мер по оказанию помощи пациентам с коронавирусом распространяется на всех юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы и ФОПы, которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике и имеют соответствующую лицензию. Источник: https://censor.net.ua/n3185263
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Спочатку ви звільняєте лікарів, а вони знаходять гроші та відкривають приватні фірми. Далі ви хочете, щоб вони були зобов'язані?
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за свой счет и кому оказывать?
заробитчанам, которые ни копейки нагологов не платили в свою державу десятилетиями?
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це кому і для кого чмошний МОЗ від зеленої шмврклі ці розказки робить?
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сделают все за ваши деньги. вызов скорой Добробута 4000 грвн... и это без анализов!
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А моя страхова написала мені, що з ковід приватні клініки не будуть допомагати ані з лікуванням, ані з перевезенням.
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В частных клиниках нет инфекционных отделений, придурки.
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Значит, простой народ может требовать лечения в Феофании? В случае отказа Феофания будет лишена права оказывать мед. помощь ?
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Ахаха!!!! Они таки нашли для себя VIP палаты. От шустрые, мля. И пофик на всё! Они теперь опять в шоколаде, вот так просто, одним росчерком пера. А вы, гои, сдыхайте на проссатых матрасах инфекционок, без лекарств и медиков.
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