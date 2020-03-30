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 Количество случаев COVID-19 в США стремительно растет: количество зараженных - 142,5 тыс., жертвами стали 2 506 человек

Число случаев в США стремительно растет, в то время как в Китае число новых заражений исчисляется десятками в день.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. 

По данным на утро, 30 марта, количество инфицированных коронавирусом в США составило 142 502.

Как сказал ранее президент США Дональд Трамп, страна вышла на первое место по случаям заражения коронавирусом из-за массового тестирования людей.

Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших 2506 человек, только в Нью-Йорке скончались 776 человек. Число выздоровевших достигло 4856.

Количество случаев COVID-19 в США стремительно растет: количество зараженных - 142,5 тыс., жертвами стали 2 506 человек 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19

Напомним, ранее Сенат США принял законопроект о выделении 2 трлн долларов на поддержание экономики страны. Это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории. Предполагается, что каждый взрослый житель США получит единоразовую помощь в размере 1200 долларов. Кроме того, небольшие компании смогут рассчитывать на дотации, позволяющие обеспечить выплату заработной платы.

Всего число заразившихся коронавирусом в мире по состоянию на утро 30 марта составило 722 435 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3185262
 
 
 Топ комментарии
 
На Московії все добре, БТРи катаються по Москві.
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А нас, похоже, решили не расстраивать: сводки по новым случаям за вчера по Украине на Цензоре нет. Количество случаев COVID-19 в США стремительно растет: количество зараженных - 142,5 тыс., жертвами стали 2 506 человек - Цензор.НЕТ 5194
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На росії епидеміологі самі розносять заразу.
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А нас, похоже, решили не расстраивать: сводки по новым случаям за вчера по Украине на Цензоре нет. Количество случаев COVID-19 в США стремительно растет: количество зараженных - 142,5 тыс., жертвами стали 2 506 человек - Цензор.НЕТ 5194
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Ікони то Тернопіль, у нас італійка по селу пройшлась.
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Шото мало, как для вируса. Може, то шото из ЗППП?
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Т.е. у вса в Мариуполе вчера сдели четыре теста а коронавирус? А че жлобитесь - делайте по 20 в день!
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таки есть. но формат хитрожоп (цифры суточного прироста нет - нужно кумекать) и цифра явно не реалистична.
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Данные приведены за январь 2020 года.Количество случаев COVID-19 в США стремительно растет: количество зараженных - 142,5 тыс., жертвами стали 2 506 человек - Цензор.НЕТ 296
От гриппа и пневмонии в течение января этого года в Украине умер 621 человек. Всего в январе заболевания органов дыхания стали причиной смерти 1203 человек. От туберкулеза в январе умерли 309 человек, от заболевания, вызванного ВИЧ, - 295, сообщает Госстат Украины.
Злокачественные новообразования стали причиной смерти 7040 человек.
В 2018 году от пневмонии в Украине умер 6101 человек. Это на 23,87% больше, чем годом ранее. В целом в 2018 году было зарегистрировано 13006 летальных исходов от всех болезней органов дыхания. Всего в 2018 году в Украине умерли 587 665 человек.©
Мы все умрем! Мы заразились вирусом "жизнь" - смертность 100% и противоядия нет! Аааа!!!Количество случаев COVID-19 в США стремительно растет: количество зараженных - 142,5 тыс., жертвами стали 2 506 человек - Цензор.НЕТ 7460
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Учитывая какой образ жизни ведут большинство людей - они без коронавируса откинутся.

Половина алкаши , курильщики. Про наркоманов и других ущербных молчу.
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На РФ уже губернаторы мрут. Тоже ущербные?
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Від коронавірусу в день зараз гине більше, ніж від будь-якої іншої інфекційної хворобиКількість випадків COVID-19 у США стрімко зростає: заразилися - 142,5 тис., жертвами стали 2506 осіб - Цензор.НЕТ 4692
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Нам сообщат, когда число зараженных и умерших будет достаточно для объявления ЧП. Именно на это властьимущие нацелены. Вы еще не поняли? Из графика для США можно определить параметры распределения и делать предсказания. Видимо данные по Украине по смертям слишком малы и, таким образом, неутешительны для верхушки, поэтому их и не публикуют, представьте, какой вдох пришлось бы сделать правительству, если бы оказалось, что завтра карантин нужно прикрывать.
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Власть всегда входит в "состояние сильного полового возбуждения", когда чует запах благовидного повода загнать народ в концлагеря. Я писал об этом с самого начала. С нашим народом власти повезло - процент поклонников гулага высок. Кількість випадків COVID-19 у США стрімко зростає: заразилися - 142,5 тис., жертвами стали 2506 осіб - Цензор.НЕТ 1830 Постоянно вспоминаю мерзкую историю, как во Вторую Мировую американцев с малейшей примесью японской крови загнали в концлагеря. Через 30 лет пришлось начать извиняться.
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ви б не особливо 'переживали' за Україну(

новоприбулі 'заробітчани' постараються (
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Новости **********:
Референдум по поправкам в Библию прошел успешно - обнулили ряд осточертевших всем заповедей.
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Сказано же - сидеть дома. Нет, эти тупорылые ходют, ездют ... Вон в Индии в карантин палками прохожих-нарушителей бьют и правильно делают.
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Они еще заставляет нарушителей приседать и отжиматься.

Количество случаев COVID-19 в США стремительно растет: количество зараженных - 142,5 тыс., жертвами стали 2 506 человек - Цензор.НЕТ 5501
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Около 200 городов США испытывают нехватку масок и аппаратов ИВЛ
Согласно опросу, городам требуется 28,5 млн масок, 7,9 млн тестов и 139 тыс. аппаратов ИВЛ
ВАШИНГТОН, 28 марта.
Около 200 американских городов испытывают нехватку защитных масок и костюмов для сотрудников чрезвычайных служб и врачей, тестов на выявление коронавируса и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Такие данные приводятся в опубликованном в пятницу исследовании независимой организации "Конференция мэров США".

В опросе, проводившемся с 20 по 24 марта, приняли участие главы администраций и другие представители местных властей из 213 городов 41 штата и ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико с общим населением в 42 млн человек.
Практически 90% респондентов заявили о недостаточном количестве масок и средств индивидуальной защиты для сотрудников полиции и медиков, а также тестов по определению наличия коронавирусной инфекции. 85% опрошенных рассказали о дефиците оборудования для ИВЛ. "Это достигло кризисных показателей. <...> Несмотря на свои усилия, многие города не имеют и не могут получить необходимое количество оборудования и материалов для защиты населения", - отмечается в докладе.
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Агрессивность коронавируса постепенно снижается. Об этом заявил заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов, передает РИА Новости.
Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач. «Я считаю, прогноз весьма благоприятный», - поделился он. По мнению Шумилова, спад распространения инфекции произойдет в течение месяца.
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Что за бред. На рашке эпидемия только начинается.
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Ты для общего развития почитывай что то кроме цензора и будешь знать где бред, а где не бред.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что в конце апреля - начале мая вспышка коронавирусной инфекции в России должна утихнуть. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович подтвердила этот прогноз.
По последним данным, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом. Из них восемь человек умерли, еще 64 человека - вылечились. Всего в мире насчитывается более 722,4 тысячи зараженных.
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На росії епидеміологі самі розносять заразу.
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В России разрабатывалось и наверное разрабатывается биологическое оружие. Поэтому там эпидемиологи остались еще с советских времен. Просто там Путин делает то, что считает нужным - наш токо мечтает об этом и делает неуклюжие попытки с триуголкой своих грьоз!

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ця муйня для Того, щоб парад пабедабесія провести...))
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Нет, в Сибири и на Дальнем Востоке уже заканчивается. Она там началась в сентябре 2019, когда Вектор горел.
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На Московії все добре, БТРи катаються по Москві.
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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал россиян оставаться дома и заявил, что нагрузка на все московское здравоохранение выросла в разы из-за ситуации с коронавирусом.
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У них по статистиці в Москві всього 1000 хворих, це не навантаження а таке місто.
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пора визначитись.

ми віримо в російську статистику,чи ні..

бо статистика по "внеюбольничной пневмонии" на росії,кажуть, НЕРЕАЛЬНА..
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расися отменила санкции в одностороннем порядке. просто кушать хочется.
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Коммерсантъ
Российские миллиардеры вступили в борьбу. Какая помощь наиболее востребована.

Российские миллиардеры все чаще жертвуют крупные суммы на борьбу с коронавирусом. На днях президент «Альфа-групп» Вадим Зингман объявил, что передаст 1 млрд рублей на борьбу с последствиями эпидемии. Столько же выделил Владимир Потанин, но не властям, а благотворительным НКО. А Михаил Гуцериев предложил использовать его отели для изоляции граждан и размещения временных госпиталей. Какая помощь эффективнее? И присоединятся ли к ним другие российские бизнесмены? Разбирался Глеб Силко.

Среди российских миллиардеров, пожалуй, настойчивее остальных об опасности коронавируса предупреждает Олег Дерипаска. В своем Telegram он призывает ввести в стране полный карантин и уже объявил его на своих предприятиях. А для близлежащих больниц миллиардер начал строить инфекционные блоки и закупать тесты на коронавирус.
Миллиардер Михаил Гуцериев, в свою очередь, предложил использовать готовые объекты - отели. Он решил предоставить гостиничный фонд группы «Сафмар» для нужд Москвы. Речь идет о разворачивании госпиталей на базе отелей и размещении на карантин людей из зоны риска или штатных сотрудников, которые вынуждены работать круглосуточно.
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В ленте MSN об этом ни слова. Выводы делайте сами.
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Справа в тому що карантин може оголошувати тільки федеральна влада, місцеві не мають права. Тому Москва ввела самоізоляцію під дулами БТР. Оскільки головний тушканчик в американському ОЗК героїчно стрибнув в кущі, місцеві викручуються як можуть.
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А как обстоят дела с украинскими богачами?
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Час від часу Бутусов викладає списки тих, хто щось купив для боротьби з короною. Там в три рядки не вміститься.
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У них нема виходу, як і у ваших, бо інакше буде бунт.
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Вот новое из раши
https://www.crimea.kp.ru/daily/27110.5/4186920/
хоть и обычная советская брехливость, но напряг чувствуется. Из ленты MSN все сообщения о взрывном распространении вируса поубирали.
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Здесь статистика по США . https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
Заголовок статьи несколько неточно отражает факты.
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А у нас один самолетик из Китая. А там:
🇫🇷Франция заказала у Китая один миллиард медицинских масок для борьбы с коронавирусом. Для транспортировки масок каждую неделю будет выполняться четыре рейса из Китая во Францию. На каждом рейсе будет перевозиться 18,3 миллиона масок.
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Сколько смертей во Франции и сколько в Украине, ась?
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Будем ждать, пока и у нас так же будет? Без масок?
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Сколько уже говорилось, маски не здоровым помогают не заразиться. Тяжело доходит? Ориентироваться не на что, чтобы делать прогнозы, т.к. статистику от нас скрывают.
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що за ідіотизм,ТУрчаніков.. ?

скільки вже говорилось -МАски НА інфікованих допомагають здоровим НЕ ЗАРАЗИТИСЬ..
тому носити повинні ВСІ.
Бо переносчики НЕ МАЮТЬ СИМПТОМІВ-визначити "на око" хто хворий,хто ні,неможливо.
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Это пофигу, в статистике это изменит постоянную времени, замедлит процесс, но не изменит конечный результат.
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На РФ опубликован список товаров первой необходимости. И среди свечек и спичек идут печатные информационные издания . Вот не могут прям без газет ни дня прожить!
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Информация, важнее спичек может быть. Не думал, или нечем?
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Так кажуть i свiтло є, то нащо сiрники, i cвiчки?
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Не солодко у Штатах((( одужання нашім Американським друзям!!!
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Те, що ви притягли - то є московська пропаганда для їхнього виключно внутрішнього користування. То московська влада витягла якогось псевдо наукового баюна, який проходив повз, задля того, щоб приспати своє недолуге населення в той час, коли на них насувається повний пісець. Вам "псевдо-науковий баюн та казкарь" замість вентилятора легенів.
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Щойно вийшло відео інтерв'ю з лікарями НьюЙорку, які безпосередньо мають справу із захворівшими на COVID19

- Хто є ті люди, яких атакує вайрус?
- Є хибне уявлення про те, що, начебто COVID19 атакує лише літніх людей з медичними проблемами. Це зовсім не те, що ми бачимо в нашіх шпиталях. Середній вік наших пациєнтів складає 60 років та є багато 20, 30, 40 річних, та багато з них є дуже, дуже хворими на штучних вентиляторах, але в них немає жодних медичних проблем. Себто, більшість з них молоді люди з або незначними, або без жодних медичних проблем. Тому хибне сприйняття, що "я молодий, тому вірус не завдасть мені шкоди" є небезпечним.
- Це неправильне розуміння, чи ви маєте справу з дещо іншим, ніж то є в інших частинах світу?
- В мене немає відповіді на те, Я лише можу казати про те, що я бачу, наші пацієнти, які
молоді - їм стає краще з часом, але не всім із них, і багато з них не можуть впоратися з хворобою. Я не знаю відповіді на те, чи то вже інший штам вірусу, який є більш вірулентним до молодих людей, я не знаю.

- В разі, якщо це триватиме місяць, другий, чи п'ять, як то було в Китаї, і коли ми вже напружені як зараз, і ми немаємо того, що нам треба. Мені байдуже, якщо я матиму проблеми від того, що я спілкуюся із ЗМІ. Я хочу, щоб люди знали, що це погано, люди вмирають, в нас немає належного устаткування в відділі невідкладної допомоги та в шпиталі, щоб їм допомогати, і ... це дуже важко.

- Коли кожного наступного дня ви йдете до лікарняних палат, ви відчуваєте себе приголомшеною?
- Так, весь час. Я відчуваю бажання того, щоб те все припинилося, і щоб я отримала змогу розслабитися. Я кожен день хвилююся про наявність штучних вентиляторів та решта матеріалів, мої колеги відчувають те саме, всі втомлені, і я сподіваюся на уповільнення у найближчий час. Я хвилююся кожен день.
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Лично я за американцев переживаю (родственники там), и крайне в них не уверен. Когда Беня Ладен башни - близнецы протаранил, в США курсы по открыванию консервы ножом открылись. Американцы не очень ( ссылка). Такие тачанки на входе в каждый крупный магазин стоят. Борцуны еще те
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в США просто очень много тестов. в Украине зараженных было бы как минимум на два порядка больше, если бы было чем тестировать.
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