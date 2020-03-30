 Количество случаев COVID-19 в США стремительно растет: количество зараженных - 142,5 тыс., жертвами стали 2 506 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
По данным на утро, 30 марта, количество инфицированных коронавирусом в США составило 142 502.
Как сказал ранее президент США Дональд Трамп, страна вышла на первое место по случаям заражения коронавирусом из-за массового тестирования людей.
Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших 2506 человек, только в Нью-Йорке скончались 776 человек. Число выздоровевших достигло 4856.
Напомним, ранее Сенат США принял законопроект о выделении 2 трлн долларов на поддержание экономики страны. Это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории. Предполагается, что каждый взрослый житель США получит единоразовую помощь в размере 1200 долларов. Кроме того, небольшие компании смогут рассчитывать на дотации, позволяющие обеспечить выплату заработной платы.
Всего число заразившихся коронавирусом в мире по состоянию на утро 30 марта составило 722 435 человек.
От гриппа и пневмонии в течение января этого года в Украине умер 621 человек. Всего в январе заболевания органов дыхания стали причиной смерти 1203 человек. От туберкулеза в январе умерли 309 человек, от заболевания, вызванного ВИЧ, - 295, сообщает Госстат Украины.
Злокачественные новообразования стали причиной смерти 7040 человек.
В 2018 году от пневмонии в Украине умер 6101 человек. Это на 23,87% больше, чем годом ранее. В целом в 2018 году было зарегистрировано 13006 летальных исходов от всех болезней органов дыхания. Всего в 2018 году в Украине умерли 587 665 человек.©
Мы все умрем! Мы заразились вирусом "жизнь" - смертность 100% и противоядия нет! Аааа!!!
Половина алкаши , курильщики. Про наркоманов и других ущербных молчу.
новоприбулі 'заробітчани' постараються (
Референдум по поправкам в Библию прошел успешно - обнулили ряд осточертевших всем заповедей.
Согласно опросу, городам требуется 28,5 млн масок, 7,9 млн тестов и 139 тыс. аппаратов ИВЛ
ВАШИНГТОН, 28 марта.
Около 200 американских городов испытывают нехватку защитных масок и костюмов для сотрудников чрезвычайных служб и врачей, тестов на выявление коронавируса и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Такие данные приводятся в опубликованном в пятницу исследовании независимой организации "Конференция мэров США".
В опросе, проводившемся с 20 по 24 марта, приняли участие главы администраций и другие представители местных властей из 213 городов 41 штата и ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико с общим населением в 42 млн человек.
Практически 90% респондентов заявили о недостаточном количестве масок и средств индивидуальной защиты для сотрудников полиции и медиков, а также тестов по определению наличия коронавирусной инфекции. 85% опрошенных рассказали о дефиците оборудования для ИВЛ. "Это достигло кризисных показателей. <...> Несмотря на свои усилия, многие города не имеют и не могут получить необходимое количество оборудования и материалов для защиты населения", - отмечается в докладе.
Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач. «Я считаю, прогноз весьма благоприятный», - поделился он. По мнению Шумилова, спад распространения инфекции произойдет в течение месяца.
Ранее главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что в конце апреля - начале мая вспышка коронавирусной инфекции в России должна утихнуть. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович подтвердила этот прогноз.
По последним данным, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом. Из них восемь человек умерли, еще 64 человека - вылечились. Всего в мире насчитывается более 722,4 тысячи зараженных.
ми віримо в російську статистику,чи ні..
бо статистика по "внеюбольничной пневмонии" на росії,кажуть, НЕРЕАЛЬНА..
Российские миллиардеры вступили в борьбу. Какая помощь наиболее востребована.
Российские миллиардеры все чаще жертвуют крупные суммы на борьбу с коронавирусом. На днях президент «Альфа-групп» Вадим Зингман объявил, что передаст 1 млрд рублей на борьбу с последствиями эпидемии. Столько же выделил Владимир Потанин, но не властям, а благотворительным НКО. А Михаил Гуцериев предложил использовать его отели для изоляции граждан и размещения временных госпиталей. Какая помощь эффективнее? И присоединятся ли к ним другие российские бизнесмены? Разбирался Глеб Силко.
Среди российских миллиардеров, пожалуй, настойчивее остальных об опасности коронавируса предупреждает Олег Дерипаска. В своем Telegram он призывает ввести в стране полный карантин и уже объявил его на своих предприятиях. А для близлежащих больниц миллиардер начал строить инфекционные блоки и закупать тесты на коронавирус.
Миллиардер Михаил Гуцериев, в свою очередь, предложил использовать готовые объекты - отели. Он решил предоставить гостиничный фонд группы «Сафмар» для нужд Москвы. Речь идет о разворачивании госпиталей на базе отелей и размещении на карантин людей из зоны риска или штатных сотрудников, которые вынуждены работать круглосуточно.
https://www.crimea.kp.ru/daily/27110.5/4186920/
хоть и обычная советская брехливость, но напряг чувствуется. Из ленты MSN все сообщения о взрывном распространении вируса поубирали.
Заголовок статьи несколько неточно отражает факты.
🇫🇷Франция заказала у Китая один миллиард медицинских масок для борьбы с коронавирусом. Для транспортировки масок каждую неделю будет выполняться четыре рейса из Китая во Францию. На каждом рейсе будет перевозиться 18,3 миллиона масок.
скільки вже говорилось -МАски НА інфікованих допомагають здоровим НЕ ЗАРАЗИТИСЬ..
тому носити повинні ВСІ.
Бо переносчики НЕ МАЮТЬ СИМПТОМІВ-визначити "на око" хто хворий,хто ні,неможливо.
https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc&feature=emb_logo
- Хто є ті люди, яких атакує вайрус?
- Є хибне уявлення про те, що, начебто COVID19 атакує лише літніх людей з медичними проблемами. Це зовсім не те, що ми бачимо в нашіх шпиталях. Середній вік наших пациєнтів складає 60 років та є багато 20, 30, 40 річних, та багато з них є дуже, дуже хворими на штучних вентиляторах, але в них немає жодних медичних проблем. Себто, більшість з них молоді люди з або незначними, або без жодних медичних проблем. Тому хибне сприйняття, що "я молодий, тому вірус не завдасть мені шкоди" є небезпечним.
- Це неправильне розуміння, чи ви маєте справу з дещо іншим, ніж то є в інших частинах світу?
- В мене немає відповіді на те, Я лише можу казати про те, що я бачу, наші пацієнти, які
молоді - їм стає краще з часом, але не всім із них, і багато з них не можуть впоратися з хворобою. Я не знаю відповіді на те, чи то вже інший штам вірусу, який є більш вірулентним до молодих людей, я не знаю.
- В разі, якщо це триватиме місяць, другий, чи п'ять, як то було в Китаї, і коли ми вже напружені як зараз, і ми немаємо того, що нам треба. Мені байдуже, якщо я матиму проблеми від того, що я спілкуюся із ЗМІ. Я хочу, щоб люди знали, що це погано, люди вмирають, в нас немає належного устаткування в відділі невідкладної допомоги та в шпиталі, щоб їм допомогати, і ... це дуже важко.
- Коли кожного наступного дня ви йдете до лікарняних палат, ви відчуваєте себе приголомшеною?
- Так, весь час. Я відчуваю бажання того, щоб те все припинилося, і щоб я отримала змогу розслабитися. Я кожен день хвилююся про наявність штучних вентиляторів та решта матеріалів, мої колеги відчувають те саме, всі втомлені, і я сподіваюся на уповільнення у найближчий час. Я хвилююся кожен день.