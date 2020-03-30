 144,7 тыс. граждан Украины вернулись из-за границы на Родину, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины в Facebook.
Отмечается, что 174 украинца находятся за границей на карантине. Больше всего из них в Польше - 107 человек.
27 украинцев проходят лечение за рубежом.
Кроме того, 8 украинцев уже поправились: в Японии - 4, в Италии - 2, в Польше - 1, в ФРГ - 1. Четверо находящихся за границей украинца умерли от коронавируса.
Напомним, с 28 марта в связи с распространением коронавируса Украина закрыла границы, чтобы прекратить пассажирское сообщение с другими странами.
Министерство иностранных дел обратилось ко всем гражданам Украины за рубежом с просьбой не покупать билеты на рейсы после 27 марта и рассмотреть возможность остаться на время карантина.