 144,7 тыс. граждан Украины вернулись из-за границы на Родину, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины в Facebook.

Отмечается, что 174 украинца находятся за границей на карантине. Больше всего из них в Польше - 107 человек.

27 украинцев проходят лечение за рубежом.

Кроме того, 8 украинцев уже поправились: в Японии - 4, в Италии - 2, в Польше - 1, в ФРГ - 1. Четверо находящихся за границей украинца умерли от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин сделал обязательной обсервацию для украинцев, возвращающихся из-за границы, - Криклий

Напомним, с 28 марта в связи с распространением коронавируса Украина закрыла границы, чтобы прекратить пассажирское сообщение с другими странами.

Министерство иностранных дел обратилось ко всем гражданам Украины за рубежом с просьбой не покупать билеты на рейсы после 27 марта и рассмотреть возможность остаться на время карантина.