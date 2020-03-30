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 144,7 тыс. граждан Украины вернулись из-за границы на Родину, - МИД

По состоянию на вечер 29 марта уже 144 698 граждан Украины вернулись домой при содействии дипломатических учреждений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины в Facebook.

Отмечается, что 174 украинца находятся за границей на карантине. Больше всего из них в Польше - 107 человек. 

27 украинцев проходят лечение за рубежом.

Кроме того, 8 украинцев уже поправились: в Японии - 4, в Италии - 2, в Польше - 1, в ФРГ - 1. Четверо находящихся за границей украинца умерли от коронавируса.

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144,7 тыс. граждан Украины вернулись из-за границы на Родину, - МИД 01

Напомним, с 28 марта в связи с распространением коронавируса Украина закрыла границы, чтобы прекратить пассажирское сообщение с другими странами.

Министерство иностранных дел обратилось ко всем гражданам Украины за рубежом с просьбой не покупать билеты на рейсы после 27 марта и рассмотреть возможность остаться на время карантина.

Источник: https://censor.net.ua/n3185261
 
 
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Так будьте здоровы,живите багато, а ми уезжаем до дома, до хаты
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Радость су*а то какая! Как только границы откроют они тут же свалят обратно.
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зеля - мужик. Сказал верну заробитчан домой и сделал. Недаром называли величайшим политиком современности. Владими Александрович, только в следующий раз можно как то помягче, а то ведь мир может и не выдержать Ваших радикальных усилий.
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