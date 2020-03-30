 Премьер Шмыгаль хочет поменять министра финансов Уманского из-за его критики схем минимизации налоговых поступлений, - Бутусов

Такое мнение в Facebook высказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил, что 30 марта в Верховную Раду внесут вопрос об увольнении министра финансов Игоря Уманского, который поработал меньше месяца.

"Как можно увольнять министра, который работает три недели, без всяких пояснений и мотиваций? За что? Почему все решается кулуарно?

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Увольнение последовало после письма Уманского к премьер-министру Шмыгалю с требованием уволить главу налоговой службы Сергея Верланова и главу таможенной службы Максима Нефьодова.

По данным источников Цензор.НЕТ, особую критику Уманского вызвало резкое увеличение объемов схемных кредитов и удешевление "обнала" с января 2020 года. Это явные признаки широкой тенизации экономики. Бюджет потерял около 7 миллиардов гривен налогов в месяц на схемных кредитах - схемах минимизации налоговых поступлений. Одним из основных операторов теневых схем, по мнению источников, близких к руководству Министерства финансов, является некто Василий Костюк, известный как "Вася Львовский".

Если провести мобилизацию средств, в том числе из теневой экономики, если не воровать налоги, то может и не нужен такой большой секвестр? Может, спросить Уманского о причинах увольнения? Может, причина - обыкновенная политическая коррупция?

Надеюсь, завтра Верховная Рада прежде чем выносить решения по Уманскому вначале получит ответы о причинах увольнения", - отмечает Бутусов.

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Напомним, в понедельник, 30 марта, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады. По данным Цензор.НЕТ, в повестке - 10 вопросов.

По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, будут рассмотрены вопросы назначения новых руководителей Министерства здравоохранения, Министерства финансов и Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что лидеры фракций и групп парламента, руководство Верховной Рады на совещании 29 марта встречаются с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

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