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Все про:ВР (24677) Уманский (86) Бутусов Юрий (2098) Шмыгаль Денис (165)

 Премьер Шмыгаль хочет поменять министра финансов Уманского из-за его критики схем минимизации налоговых поступлений, - Бутусов

Верховная Рада, прежде чем увольнять министра финансов Игоря Уманского, должна получить от него ответы о причинах.

Такое мнение в Facebook высказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил, что 30 марта в Верховную Раду внесут вопрос об увольнении министра финансов Игоря Уманского, который поработал меньше месяца.

"Как можно увольнять министра, который работает три недели, без всяких пояснений и мотиваций? За что? Почему все решается кулуарно?

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Увольнение последовало после письма Уманского к премьер-министру Шмыгалю с требованием уволить главу налоговой службы Сергея Верланова и главу таможенной службы Максима Нефьодова.

По данным источников Цензор.НЕТ, особую критику Уманского вызвало резкое увеличение объемов схемных кредитов и удешевление "обнала" с января 2020 года. Это явные признаки широкой тенизации экономики. Бюджет потерял около 7 миллиардов гривен налогов в месяц на схемных кредитах - схемах минимизации налоговых поступлений. Одним из основных операторов теневых схем, по мнению источников, близких к руководству Министерства финансов, является некто Василий Костюк, известный как "Вася Львовский".

Если провести мобилизацию средств, в том числе из теневой экономики, если не воровать налоги, то может и не нужен такой большой секвестр? Может, спросить Уманского о причинах увольнения? Может, причина - обыкновенная политическая коррупция?

Надеюсь, завтра Верховная Рада прежде чем выносить решения по Уманскому вначале получит ответы о причинах увольнения", - отмечает Бутусов.

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Премьер Шмыгаль хочет поменять министра финансов Уманского из-за его критики схем минимизации налоговых поступлений, - Бутусов 01

Напомним, в понедельник, 30 марта, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады. По данным Цензор.НЕТ, в повестке - 10 вопросов.

По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, будут рассмотрены вопросы назначения новых руководителей Министерства здравоохранения, Министерства финансов и Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что лидеры фракций и групп парламента, руководство Верховной Рады на совещании 29 марта встречаются с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185259
 
 
 Топ комментарии
 
так где же обещаная молодая зекоманда, желательно yмеющая работать, а не ролики снимать и подсказывающая, что смотреть и читать?
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зебики вообще поехали, занимаются только кадровыми махинациями, уже не через пол года, а каждый месяц... то есть год как минимум уйдет только на перестановку кроватей и интриги
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так где же обещаная молодая зекоманда, желательно yмеющая работать, а не ролики снимать и подсказывающая, что смотреть и читать?
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та какая там "мАладая команда"... обычное сборище клоунов с дипломами "негосударственного образца" или барыг, дорвавшихся до бюджетного пирога..
Интересно другое: зебилы УЖЕ понимают каких мародеров они допустили к власти.. Настоящих, реальных - а не фейковых, раскрученных зомбоящиком... Или им еще МАЛО "божьей россы от вислюка оманського"? Премьер Шмыгаль хочет поменять министра финансов Уманского из-за его критики схем минимизации налоговых поступлений, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2907
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нy не полyчилось y них Голобородько, понять и простить...
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Здулася. Як на мене, немає великого значення, хто буде міністром економіки при президенті Зєлєнскому. Ситуація від цього не зміниться, бо при владі залишаться зелені зі своїми принципами і цінностями, які не є корисними для України.
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Петя yходя оставил 90 лярдов вечнозеленых, теперь бюджет пyстой, скоро yслышым от Вовы:
- денег нет, но вы держитесь....
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Якщо це правда, то Шмигаля самого треба звільняти.
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То был Витя донецкий, теперь Вася львовский, не страна, а переходящая по областям кормушка.Следующий на очереди Изя одесский?
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зебики вообще поехали, занимаются только кадровыми махинациями, уже не через пол года, а каждый месяц... то есть год как минимум уйдет только на перестановку кроватей и интриги
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Вова, поставь Гройсмана или Данилюка да не *** мозги, хуже точно не будет .
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