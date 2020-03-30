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Все про:банки (1682) законопроект (2369) Порошенко (18053)

 Порошенко поддержал "антиКоломойский" закон Зеленского

Ни один инвестор не будет вкладывать деньги в Украину, если будет риск, что деньги выведут через механизмы компенсации бывшим владельцам обанкротившихся банков.

Как заявил после согласительного совета лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко, фракция будет голосовать за так называемый банковский закон, который является главным условием продолжения сотрудничества Украины с МВФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы приняли решение поддерживать банковский закон, который гарантирует защиту интересов налогоплательщиков. Потому что никто, ни один инвестор мира, ни одна международная финансовая организация не предоставит Украине кредиты, финансовую помощь, если будет риск, что эти деньги - деньги мировых налогоплательщиков - будут выведены из Украины через механизмы компенсации бывшим владельцам обанкротившихся банков вопреки решению международных аудиторов, вопреки решениям судов. Безусловно, что "Европейская Солидарность" будет стоять на защите национальных интересов государства и украинских граждан", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада должна принять дополнительные меры по защите врачей, а также немедленно спасать экономику, - Порошенко

Он также напомнил, что именно благодаря оздоровлению банковской системы, которое произошло после 2014 года, сегодня финансовый сектор страны имеет запас прочности.

"Я хочу подчеркнуть, что даже те страшные испытания, которые сегодня жизнь посылает финансово-банковской системе страны, показывают, что банковская система в здоровом состоянии. Все шаги, которые предпринимались в 2014-2019 годах, очистили ее от проблемных кредитов, которые составляли до 80%, и эти деньги в большинстве были разворованы владельцами банков. Мы сегодня демонстрируем, что мы способны противодействовать вызовам, которые есть", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в понедельник, 30 марта, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады. По данным Цензор.НЕТ, в повестке - 10 вопросов, в том числе законопроект о невозможности возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

29 марта заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что его могут не рассматривать в Верховной Раде на внеочередном пленарном заседании, поскольку фракция ВО "Батькивщина" и депутатская группа "За будущее" выступили против такого решения.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты.

Также читайте: Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3185258
 
   
 Топ комментарии
 
дурак ты, этот закон - осиновый кол в Беню
это то, чего всегда добивался Порох при поддержке Запада
а ЗЕля здесь сбоку, при дефолте он и дня не проживет
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дурак ты, этот закон - осиновый кол в Беню
это то, чего всегда добивался Порох при поддержке Запада
а ЗЕля здесь сбоку, при дефолте он и дня не проживет
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Порошенко везде принимают как политика, а твоего Вовy как какyюторазницу.
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Порошенко оставил Зе около ста миллиардов гривен и растущею под 4% экономику. По вашей логике это ему Лично нужно было.
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Пораженко! Поросенко! Давай, мародер, хотим исчо воплей твоих натужных!
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Ага твоя Гонтарева поддержала банки,перекрестила и похоронила.
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так я не понял, а Приват возвращать Коломойскому?
одно из двух: или порохоботы врали, что Приват Бене вернут, или Петрусь добакланился с Беней
хотя почему одно из двух, эти два явления могут существовать одновременно...
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В этом Законе не только запрещается возвращать Приват Коломойскому но и прощение Порошенко и Гонтаревой их махинаций в НБУ и в Фонде гарантирования вкладов!Вот почему ПОП за это,да и хочет угодить Зеленскому,чтобы прокурор Венедиктова его не доставала!
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Два закона,на которых настаивает мвф,абсолютно полезные и нужные законы.Другое дело,что закон о рынке земли,может и подождать,хотя бы пока эпидемия с вирусом закончится.А закон о банках надо принимать.Причем в этом законе речь идет о всех банках,а не только Бенином.Другое дело,что кроме Бени,других желающих нет свои банки-банкроты себе вернуть.Ни в один другой банк,кроме Привата,государство не вкладывало 5,5 миллиарда баксов.Так,что тут с фракцией "ЕС" я полностью согласен.
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-Так кредити МВФ найдешевші в світі вони під 3%, тоді як найбільш дешеві кредити з буквально всіх інших джерел обходяться для нашої країни мінімум в 8,5%. І ці доступні гроші вони потрібні для України, яка переживає сильнішу економічну кризу, епідемію , і сильно витратну визвольну війну проти російських фашистів загарбників на тимчасово окупованих суверенних українських територіях Донбасу і Криму. У нормальній країні кредит МВФ відіграє величезну позитивну роль у розвитку виробництва: він забезпечує безперервність відтворення і його розширення. Він сприяє підвищенню ************** виробництва та обміну, поглибленню міжнародного поділу праці. Також цей міжнародний кредит посилює громадське економічне відтворення, стимулює як розширення новітніх прибуткових галузей, так і розвиток передових форм галузей господарства..... і багато для чого іншого! Ну якщо не у МВФ то тоді кредити під 10% хіба що доведеться брати у нашого лютого ворога окупанта у проклятої паРаші. І тільки з умовою у обмін на ганебну капітуляцію і з втратою суверенітету Української держави.
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Петро! Гони Кловуна обратно в квартал 95. пусть там продолжат игру пуем на пианино. Это его потолок. Бери управление страной в свои руки. Пока еще не поздно.
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Єрмаків під суд і за грати, Зеленському - імпічмент і під суд!
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У Порошенка поставили жорсткий ультиматум - заборона на продаж державних земель
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Ми підтримуємо банківський закон, бо він захищає інтереси платників податків - Порошенко
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МВФ снял требования о законе по земле в связи с пандемией короны.
А вот "антиколомойский закон" требует принять.
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МВФ НИКОГДА не выдвигал условием предоставления помощи Украине принятие закона о продаже земли.
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Пора проводить президентские выборы. Клован должен выйти и сказать - Я обосрался, устал и ухожу. Простите меня, зетипиллы...И встать на коленки и поцеловать в дупу Петра. Прям на сцене квартала 95.
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Антиколомойского закона на завтра НЕТ.
В повестке дня даже нет.
Когда (и если) его будут голосовать - вопрос.
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Дуракам закон не писан. С голоса предложат.
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Если Зеля предаст народ Украины ради миллиардов коломойского, народ этого ему не простит
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Красіво Порошенко сказав: "дилетантська некомпетентність дій влади". І на таких посадах - некомпетентність, дилетанство - це злочин. Не моральний, а очєнь даже кримінальний.
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А шо об этом думает Вакарчук, Тимошенко или Рабинович ? Почему только Петю постят ?
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Бо із перерахованих цей закон вигідний саме банкірам, таким, як Свиня.
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Корупційний банкір-риг Петро Порошенко підтримав закон, який підтримує і рятує його банк? Це не дивина, а от про "...який захищає інтереси платників податків" було справді смішно, в цей раз вийшло не гірше, ніж у Зеленського.
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В першу чергу твій мозок, бот, бо ти чомусь думаєш лише про 30 тетродрахм, а не про те, що Свиня на курсі обідрала тебе вже ТРИЧІ в 2014 році, і провернула в цей трюк вже ВДРУГЕ - перший був у 2008 році за допомогою свинячої маріонетки Стельмаха. Що, ти не знав, що Стельмах віддана людина Порошенка? А поцікався, кого протягнув Потрошенко на голову Наглядової Ради "Привату" перед "націоналізацією" крадіжкою. Може ти не знаєш і про тісні контакти Сатановської з твоїм патроном задовго до того, як твоя Свиня протягнула цю свою ручну лахудру на посаду Голови НБУ?
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Текста много и ни слова правды. У вас зебилов один Беня святой а все остальные враги.
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не сперечайся з долбоjопом, просто його заспам. Ну - даремна справа, таку хню дебільну брехливу несе з Г+Г, що ти його не переконаєш.
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А звідки вони знають, що вкрав Порошенко? Їм так сказав Беня по своєму гавноканалу і путін, через своїх поліцаїв. Ось і нарід до цього часу повторює, те що завчив. Думати немає чим, бо в школі буквар скурили.
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Браты Ермаки кинули подельника Штанько он сдал видио.
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Якщо Єрмак так відкрито і нахабно торгує посадами в Україні, страшно уявити, як він все здає росіянам в мінському процесі.
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Уся зелена пошесть має негайно піти у відставку через до шибениці підставку!
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Шо там кокетничать, они с Зеленским не только по банкам договорилися, а и по земле тоже. Зеленский учёл хотелки Поци, и Поця не нашёл причин отказивать Вавке.
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Какая всё-таки неудобная тема для сои. Где ж про зраду повонять? Где ж на Майдан всех позвать? Да, пр0ститутки коричневые?
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