 Изменения в госбюджет предусматривают максимально возможные расходы на образование, спорт и культуру, - Зеленский

На это он указал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Важно, что остаются расходы развития. Они являются необходимым драйвером для нашей экономики, которую нельзя обескровливать. Максимально, насколько это возможно, правительство сохранило расходы на образование, спорт и культуру. Да, далеко не все удалось сохранить. Но это временная экономия, только на время карантина. После его окончания расходы на каждую сферу будут возвращены", - заявил президент.
Напомним, 24 марта Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих".
Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020, так как документ, среди прочего, предполагал почти полную отмену финансирование образования и науки, кроме зарплат. То же касалось сферы культуры. Против чего выступили культурные деятели.
29 марта Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год.
ДВББ
А спірт - це азірівкою "спорт" )))
значит мизер
Ти дай відповідь куди все подівалося с державного резерву, всі стратегічні запаси масок, респіраторів, що повинні бути якраз на такий випадок, зокрема на випадок епідемій?
Схоже на те, що проти твоїх дій вже давно потрібно розпочати слідство та кримінальну справу. Признавайся, сволото, ти ж дозволило роздербанити стратегічні резерви два місяця тому назад...
І ще, шмаркля, молись, щоб твоя ******* проголосувала сьогодні Закон проти забаганок бородатої баби каломойші та щоб МВФ виділив гроші та продовжив співпрацю, бо в інакшому випадку тебе, сволото, всю твою ЗеМанду, хуцпатую бабу каломойшу народ винесе вперед ногами та спустить в каналізацію, ти ще будеш заздрити Овочу, молись, шмаркля.
Точіти сокири треба скорострільні..
😁