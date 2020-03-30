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 Изменения в госбюджет предусматривают максимально возможные расходы на образование, спорт и культуру, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменения в госбюджет вносятся только на время карантина.

На это он указал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, что остаются расходы развития. Они являются необходимым драйвером для нашей экономики, которую нельзя обескровливать. Максимально, насколько это возможно, правительство сохранило расходы на образование, спорт и культуру. Да, далеко не все удалось сохранить. Но это временная экономия, только на время карантина. После его окончания расходы на каждую сферу будут возвращены", - заявил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада завтра в 14.00 соберется на внеочередное заседание, - пресс-служба Аппарата ВР

Напомним, 24 марта Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект №3254 "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих".

Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020, так как документ, среди прочего, предполагал почти полную отмену финансирование образования и науки, кроме зарплат. То же касалось сферы культуры. Против чего выступили культурные деятели.

29 марта Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет на 2020 год.

Также читайте: Завтра могут состояться два внеочередных заседания Рады, - "слуга народа" Арахамия (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3185255
 
 
 Топ комментарии
 
«Ну що, пане президенте, прийшов час закривати мінський смітник? У зв'язку з карантином зупинена робота багатьох базарів. Головний базар, де торгуються інтереси України, повинен бути закритий в першу чергу. Разом з главноторгуючими», - екс-нардеп Семен Семенченко
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Та-а-ак... Особливо спірт та культура зараз на часі. Змагання якісь замутити треба або культурні заходи.
ДВББ
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Та-а-ак... Особливо спірт та культура зараз на часі. Змагання якісь замутити треба або культурні заходи.
ДВББ
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спірт зараз дуже потрібний, на його основі роблять антисептики
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То різні речі. Антисептики роблять на основі спирту.
А спірт - це азірівкою "спорт" )))
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максимально возможные расходы на образование, спорт и культуру...

значит мизер
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«Ну що, пане президенте, прийшов час закривати мінський смітник? У зв'язку з карантином зупинена робота багатьох базарів. Головний базар, де торгуються інтереси України, повинен бути закритий в першу чергу. Разом з главноторгуючими», - екс-нардеп Семен Семенченко
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І няня кожному. Зі страшенними цицьками і в протигазі.
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А с 100 милиардов в год зеленых тарифов нельзя отщипнуть хотябы часть на спасение страны?
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А конкретно: було - стало? Чи стрьомновато озвучити?
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Стоит учесть, что "культура" в его понятии это сортирные юморины.
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А культурологія - це "культ урології" )))


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Ну майданчики народ і без бюджету зробить.Изменения в госбюджет предусматривают максимально возможные расходы на образование, спорт и культуру, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3581
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Все знаю про то, что нет ничего постоянне чем временное? А вообще мой тесть сегодня, на мой вопрос что эти уроды делали январь и февраль, почему не подготовились, ответил коротко - "А что при Порохе было бы лучше?". Я ему рассказал про мужика с лопатой в жопе и больше мы с ним не говорили.
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Давайте и дальше будем покупать дипломы, как это успешно делается уже как минимум 20 лет.
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шмаркля, Янелох, ти шимка не грай та зуби нам не заговорюй.

Ти дай відповідь куди все подівалося с державного резерву, всі стратегічні запаси масок, респіраторів, що повинні бути якраз на такий випадок, зокрема на випадок епідемій?

Схоже на те, що проти твоїх дій вже давно потрібно розпочати слідство та кримінальну справу. Признавайся, сволото, ти ж дозволило роздербанити стратегічні резерви два місяця тому назад...

І ще, шмаркля, молись, щоб твоя ******* проголосувала сьогодні Закон проти забаганок бородатої баби каломойші та щоб МВФ виділив гроші та продовжив співпрацю, бо в інакшому випадку тебе, сволото, всю твою ЗеМанду, хуцпатую бабу каломойшу народ винесе вперед ногами та спустить в каналізацію, ти ще будеш заздрити Овочу, молись, шмаркля.
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Ну т.е. сокращение в 1,5 раза это максимум что могут дать зебилы медицине, минус 30% образованию и минус 60% спорту. И поясните, прид...рку, может он не в курсе, ЭТО СОКРАЩЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГО РАБОТЫ ДО КАРАНТИНА. По карантину еще нет провалов, вернее они только начались. Это будет новый секвестр, в сентябре.
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Учитесь хорошо и занимайтесь спортом. Изменения в госбюджет предусматривают максимально возможные расходы на образование, спорт и культуру, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8357
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Ой у нвс в зале были такие, но про зал уже только мечтать
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Коли їсти дітям хочеться, не до культури..
Точіти сокири треба скорострільні..
😁
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Ишак построил безкультурье. В Раде матеряться и дрочат, вызывают проституток и матеряться. Про какую культуру оно говорит? Кто ему верит?
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С образованием и медициной все понятно, но спорт? Понятное дело что профессиональным спортсменам нужно тренироваться и дальше не взирая на карантин, но массовые спортивные мероприятия и турниры отменены (и боюсь что надолго) и разве на это все не были заложены деньги в бюджет? Хотя слушая этих пархатых мародеров становится понятно, что они готовы финансировать все кроме развития производства, научных разработок необходимых для развития промышленности и всего что хот как-то поможет нам вылезти из той экономической пропасти в которую завели страну зебилы и их попередники.
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За бугром знаменитости жертвуют на лечение, а у нас тишина. Где хотябы пиарные акции от Шевченков, тех которые 3 года по плюсах рекламировали свою морду, и тех кто тренер, депутат и др.
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