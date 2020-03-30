EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  448  9
Материалы по теме:
Все про:ВР (24677) карантин (1694) внеочередное заседание (83) COVID-19 (2472) коронавирус (1102)

 Рада завтра в 14.00 соберется на внеочередное заседание, - пресс-служба Аппарата ВР

В понедельник, 30 марта, состоится Согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп).

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Место проведения – ул.М.Грушевского, 5, конференц-зал. Согласительный совет начнется в 11.00

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада на внеочередном заседании рассмотрит вопрос назначения новых министров здравоохранения, финансов и энергетики, - "слуга народа" Корниенко

"Ход заседания Согласительного совета будет транслировать онлайн телеканал "Рада". Брифинги руководителей фракций и групп по завершению Согласительного совета пройдут в пресс-центре (кулуары третьего этажа), ул. Грушевского, 5", - проинформировала пресс-служба.

Пресс-служба Рад также информирует, что в 14.00 30 марта начнется внеочередное заседание Верховной Рады в сессионном зале (ул.М.Грушевского, 5).

Заседание будет транслировать телеканал "Рада".

Вход журналистов в здание Верховной Рады (первый подъезд) – по временной карточке аккредитации, выданной на время карантина, и при наличии постоянной аккредитации, подчеркнуто в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3185253
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
завтра Беня прокатит Зелю с банковским законом, а Зеля кинет украинцев с законом про землю...
Так вижу...
 показать весь комментарий
 
 
Давайте дождемся завтра. Они уже со среды собираются вот-вот, вместо этого из зеленых дуп только дым идет. Завтра на все будем посмотреть.
 показать весь комментарий
 
 
а почему как все не на 8.00 рабочий день? бездельники!
 показать весь комментарий
 
Краще десь рів вирити , щоб всі влізли..
Нехай там і ?!\//;:"лять!
 показать весь комментарий
 
Тобто зберуться для розповсюдження короновірусу.
 показать весь комментарий
 
 
Есть шанс, шо зелёные если не поубивают друг дружку, так обсопляют так точно...
 показать весь комментарий
 
 
Маски не забудьте одеть,а то все передохните,шо мы без вас делать будем.?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх