 Рада завтра в 14.00 соберется на внеочередное заседание, - пресс-служба Аппарата ВР

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Место проведения – ул.М.Грушевского, 5, конференц-зал. Согласительный совет начнется в 11.00

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"Ход заседания Согласительного совета будет транслировать онлайн телеканал "Рада". Брифинги руководителей фракций и групп по завершению Согласительного совета пройдут в пресс-центре (кулуары третьего этажа), ул. Грушевского, 5", - проинформировала пресс-служба.

Пресс-служба Рад также информирует, что в 14.00 30 марта начнется внеочередное заседание Верховной Рады в сессионном зале (ул.М.Грушевского, 5).

Заседание будет транслировать телеканал "Рада".

Вход журналистов в здание Верховной Рады (первый подъезд) – по временной карточке аккредитации, выданной на время карантина, и при наличии постоянной аккредитации, подчеркнуто в сообщении.