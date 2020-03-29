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 Людям с признаками острого вирусного заболевания должны проводить тест на COVID-19, - Минздрав просит сообщать на горячую линию об отказе врачей сделать тест

В Министерстве здравоохранения призвали врачей действовать соответственно алгоритмов, прописанных в стандарте предоставления медицинской помощи по четким критериям, по которым люди попадают под подозрение на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получаем сообщения, что в некоторых медицинских учреждениях отказываются брать образцы для исследования на коронавирусную болезнь. Подчеркиваем, что врачи должны действовать в соответствии с алгоритмами, которые прописаны в стандарте оказания медицинской помощи. Также в стандарте есть четкие критерии, по которым люди попадают под подозрение на коронавирусную инфекцию. Если у них есть признаки острого вирусного заболевания им должны проводить тест на COVID-19", - говорится в заявлении Минздрава.

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"Также по поручению руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктора Ляшко, во всех областях Украины созданы мобильные бригады, которые выезжают на вызов семейного врача, экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории. Это значительно уменьшит мобильность людей, которые имеют симптомы острого вирусного заболевания и нуждаются в сдаче соответствующих анализов. Таких мобильных бригад уже есть 567. Их количество будет увеличиваться", - добавили в министерстве.

"О случаях отказа от проведения исследования на коронавирусную инфекцию, при наличии симптомов и подпадания под определенный случай, просим сообщать на горячую линию вашей области", - призвали в министерстве.

Критерии по которым человек может считаться контактноым:
• Лицо проживает в одном доме с больным COVID-19.
• Лицо было в прямом физическом контакте с больным COVID-19 (например, через рукопожатие).
• Лицо имело контакт со слизистыми выделениями из дыхательных путей больного COVID-19 (например, пребывание в зоне пациента во время кашля или прикосновения руками к использованным салфеткам) но не использовало средства индивидуальной защиты.
• Лицо контактировало с больным COVID-19 на расстоянии до одного метра в течение 15 минут и более, при условии неиспользования соответствующих средств индивидуальной защиты или с подозрением относительно неправильного их использования (например, нарушение целостности перчаток).
• Лицо находилось в закрытой среде (например, аудитория, комната для заседаний, зал ожидания учреждения здравоохранения) с больным COVID-19 в течение 15 минут и более на расстоянии менее одного метра.
• Медицинский работник или другое лицо, которое оказывает медицинскую помощь или проводит уход за больным COVID-19.
• Работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей полученные от больных COVID-19.
• Работники патологоанатомических / судебно-медицинских бюро / отделений, которые непосредственно принимали участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов для проведения ПЦР-исследования даже при условии использования соответствующих средств индивидуальной защиты.
• Контакт в самолете в пределах двух сидений (в любом направлении) с больным COVID-19, спутники путешествия.
• Члены экипажа, которые проводили обслуживание в салоне самолета, где находился больной.
• Если тяжесть симптомов (например, частый кашель) или перемещение лица указывают на более обширную зону риска заражения, пассажиры, сидящие во всей секции, или все пассажиры воздушного судна могут считаться контактными.

Источник: https://censor.net.ua/n3185252
 
 
 Топ комментарии
 
а игла для биопсии одна на всех ?
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Идиот! Нету элементарного - масок, про тестов не кто не заикается даже
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просим сообщать на горячую линию вашей области", - призвали в министерстве.Источник: https://censor.net.ua/n3185252
Тысячу раз .. не извиняюсь, а просто спрашиваю: " А это КУДА?"
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Идиот! Нету элементарного - масок, про тестов не кто не заикается даже
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50 швидких тестів точніше вже 43 на район, +- 50 тис населення. Ок...
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просим сообщать на горячую линию вашей области", - призвали в министерстве.Источник: https://censor.net.ua/n3185252
Тысячу раз .. не извиняюсь, а просто спрашиваю: " А это КУДА?"
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Врачи отказываются делать тест Зеленскому. Они считают его случай безнадёжным.
Срочно звоните на гарячую линию.
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Я правильно понял, что если мне просто хреново, то тест не сделают?
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Ориентируюсь не на заголовок, а на "критерии".
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Виділіть кошти з держрезерву.Закупіть в китаї лінію яка штампуватиме ці тести.Треба 40млн в тиждень.Тоді позитивні в лікарні і пансіонати а здорові на роботу.Раз в тиждень повторний тест.Країну закрити для чужинців.Закрита модель економіки -вимушене майбутнє.
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Ха три раза - знайди по сайту що за гуано пхає всім Китай ...
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В нас нема часу замовляти в німців.Китайці зроблять за ніч.
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Що зроблять ? Тести які показують результати із ймовірністю 50% ? Нахіба їх треба ?
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Лінію-станок.Обладнання-штамп. Самі тести треба просити у німців.
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НЕМАРОДЕРІВСЬКИЙ БІЗНЕС.
Президент та виконавчий директор однієї з найбільших компаній-виробників спортивного одягу у США Columbia Sportswear Company Тім Бойл заявив, що знизив собі зарплату до 10 тисяч доларів, щоб продовжувати платити працівникам компанії попри закриття своїх крамниць через епідемію коронавірусу, повідомляє видання The Hill. У 2018 році зарплата Бойла складала 3 мільйона доларів.
Речник компанії також заявив, що зарплата керівного складу компанії буде зменшена на 15 відсотків.
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в аптеке масок нет, какие тесты в простых больницах, откуда...
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Дзвонив я на гарячу лінію МОЗ кілька місяців назад по іншій справі. Пів дня не міг додзвонитись. Потім кинув цю затію.
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