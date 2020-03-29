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 Количество смертей от COVID-19 в Ломбардии сокращается, по Италии в целом растет число выздоровевших

В Италии констатируют сокращение количества новых случаев коронавируса и смертей от его осложнений.

Об этом сообщают Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

Глава службы здравоохранения региона Ломбардия, который называют эпицентром эпидемии в Италии, Джулио Галлера рассказал, что, несмотря на сохранение высокой смертности от коронавируса, врачи наблюдают уменьшение количества новых случаев инфицирования.

"Во всех отделениях неотложной помощи сократилось количество прибывших пациентов. Где-то это более заметно, где-то менее", - рассказал он.

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также рассказал в субботу, что в стране зафиксировали наибольшее количество выздоровевших за сутки - 1434. По его словам, в начале недели пройдут консультации с экспертами относительно прогнозов распространения болезни. "Надеемся на хорошие новости", - отметил премьер. В то же время он подчеркнул, что пока не стоит рассчитывать на скорое прекращение карантина.

Напомним, смертность от коронавируса в Италии 28 марта превысила 10 000 человек. Всего в стране заражены коронавирусом 92 472 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3185251
 
 
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Мифы и правда о коронавирусе в Италии. •‎ "В Италии нельзя выходить из дома". На данный момент выходить можно из дома по следующим причинам: работа, закупка продуктов, выгулять собаку вблизи дома(200 метров), другие неотложные дела, предварительно необходимо заполнить форму само сертификации (форма обновляется при выходе новых постановлений). Источник: http://www.governo.it/it/faq-iorestoa... •‎ "Полиция всех штрафует и предусмотрена уголовная ответственность!" Уголовная ответственность применяется в случае если заболевший, с подтвержденным диагнозом сознательно нарушил карантин. Штраф от 400 до 3000 евро за безосновательное передвижение. За поход в супермаркет, аптеку, на работу вас никто не оштрафует. •‎ "Люди мрут! И молодые и пожилые и дети! " У всех разная способность организма бороться. Многие переносят болезнь бессимптомно и являются только разносчиками. На данный момент (сегодня 27 марта) количество погибших составляет 8.165 (данные министерства здравоохранения). Точные данные по возрасту погибших предоставляет https://www.epicentro.iss.it/, их данные обновляются с задержкой, вот их данные на 6801 количество смертей: Возраст 0-29: ни одной смерти Возраст 30-39: 17 погибших Возраст 40-49: 67 погибших Возраст 50-59: 243 погибших Возраст 60-69: 761 погибший Возраст 70-79: 2403 погибших Возраст 80-89: 2702 погибших Возраст свыше 90: 608 (источник: https://www.epicentro.iss.it/coronavi... ) - Состояние пациентов: Пациенты ранее здоровые, без патологий - 1,4% Пациенты с 1 ранее существовавшим заболеванием - 21,4% Пациенты с 2 ранее существовавшими заболеваниями - 26,1% Пациенты с 3 или более ранее существовавшими заболеваниями - 51,2% - Средний возраст погибших - 78 лет. http://www.salute.gov.it/portale/nuov...Сами врачи мрут как мухи. От общего количества заболевших 6205 - это медики. Количество погибших среди них 0,69%, т.е. 43 человека. 80.539 общее количество инфицированных людей, т.к. количество заболевших медиков 6 205 среди общего количества пациентов с коронавирусом, то они составляют 7.7% от общего количества зараженных. Учитывая факт, что медицинский персонал находится в тесном контакте с больными, у них самый высокий риск заболеть. https://tg24.sky.it/cronaca/2020/03/2... •‎ "В больницах не принимают пациентов, оставляют умирать. " Система здравоохранения делает все, чтобы спасти как можно большее количество людей. Разбивают полевые госпитали, перестраивают выставочные комплексы под больницы, привлекают волонтеров, медиков из других стран. Если симптомы легкие, настоятельно просят самоизолироваться дома, т.к. количество мест в больницах ограничено, госпитализируют пациентов с серьезными симптомами и тех, кому действительно нужно спасать жизнь. •‎ "В Италии закрыли все! " В Италии приостановили производство в некоторых секторах, остались открыты те сферы, которые являются жизненно важными для жизни государства и для обеспечения населения всем необходимым. Рестораны, увеселительные места и места культуры закрыты уже несколько недель. Открыты аптеки, продуктовые магазины, почты, газетные ларьки, банки, страховые фирмы, курьерский доставки. Общественный транспорт работает, перемещение запрещено без основательной причины. •‎ "Трупы вывозят грузовиками! " Все верно, но тела на грузовиках вывозили лишь в Бергамо, так как крематории были переполнены и не справлялись с нагрузкой. Тела вывозили в другие коммуны для сожжения. •‎ "La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии ." ВРАНЬЕ! Искаженный факт, информация, вырванная из контекста, как и многие другие в актуальной ситуации. Jacopo Iacoboni, политический журналист в ходе интервью, ссылаясь на достоверные источники из "высших уровней" (без указания имен и этих самих источников ) предположил, субъективно высказав свое мнение, что 80% процентов помощи бесполезна. Вот ссылка на опровержение его же статьи той же самой La Stampa https://www.lastampa.it/2020/03/26/ne... Не поддавайтесь на провокации. Италия была и есть благодарна за помощь из России! Наш канал в telegram с достоверными фактами: https://tmgo.me/kuzno_pro
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Це ще лише попущення. Про покращення дуже рано казати. На превеликий жаль.
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неужели наконец то подходит к концу истерия с короновирусом, в частности в Италии?
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через пару месяцев его не будет но люди будут умирать от другого, только никто про них не напишет...
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Зашибись!А то все перемрут,завезут китайцев,и будет Чиналамбардия.
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Пока нихера не сокращается. Пока тренд вверх идет. За последнюю неделю по дням: 601, 743, 683, 712, 919, 889. Это явно не ниспадающий тренд, ребята.
И вообще хватит постить бред. Пик смертности в Италии будет через 3 недели, по Европе и США - через месяц, по Украине - через 5-6 недель. Заболевших пока 712 тысяч, а будет МИНИМУМ 100 МИЛЛИОНОВ. Порядок цифр ощущаете?
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Йдеться про Ломбардію, а не про Італію загалом
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Все проще. В Ломбардии просто не справляются с оценкой числа заболевших. Просто помирать будут по домам.
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будет МИНИМУМ 100 МИЛЛИОНОВ. Порядок цифр ощущаете?


Схерали100 МИЛЛИОНОВ ?

По прогнозам таких, как ты, минимум - три триллиарда,

а по итогам смертности за 2020 год в Италии - в пределах ежегодной смертности.
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5 дней сидела на гречке. На 6-й стала слышать голоса. Один прям, как голос Лукашенко, говорит: "Нажар картошачки, дура!!!"
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В США смертність нижче. А кількість захворюваних - тому що в них діагностування краще. Значить дані точніші.
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В США все только стартует. Там за неполных 4 дня количество больных УДВОИЛОСЬ.
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Сегодня (последние 24 ч) в Италии 856 умерших
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