 Рада должна принять дополнительные меры по защите врачей и малообеспеченных украинцев, а также немедленно спасать экономику, - Порошенко

Об этом после Согласительного совета заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Сейчас мы нуждаемся в решительных и системных шагах, которые мы должны сделать уже сейчас. Первая позиция - это защитить людей от вызовов, которые несет и коронавирус, и бедности. И мы разработали законопроект, я подписал его как соавтор, где предусматривается и защита субъектов хозяйствования, и активная позиция по защите малообеспеченных, и активная позиция по противодействию последствиям в экономике. Я надеюсь, что завтра во время внеочередного заседания этот законопроект будет принят", - отметил Порошенко.
"Мы внимательно рассмотрели законопроекты, которые предусматривают дополнительные полномочия относительно медиков. Мы предусматриваем серьезные шаги, которые были сделаны по нашим требованием относительно защиты врачей и защиты физической, чтобы были обеспечены костюмами, масками, и защиты финансовой. Потому что это не менее важная функция, чем та, которую выполняют наши воины на фронте", - подчеркнул Порошенко.
Петр Порошенко отметил, что заседание Согласительного совета с представителями правительства в очередной раз доказало вопиющую некомпетентность власти. "Заседание было бурным и длительным. Мы услышали много нового. И то, к чему привела дилетантская некомпетентность действий власти при подготовке страны к пандемии, к вызовам и угрозам в экономике, которые сейчас имеет Украина, конечно, требует решительных и неординарных решений", - отметил Порошенко.
"Мы сегодня с удивлением услышали - то ли подали, то ли не подали министры финансов, здравоохранения в отставку. Затем они это опровергли, а нам уже представили кандидатуры на новых министров. Это означает, что действия приобретают хаотический характер", - предостерегает Порошенко.
Капітан Прайс@Price_Cap_UA
При цьому Рабінович вже написав, що закон зняли і про банки не будуть розглядати...
vAnilla Love t@5AllanLeVito 21 мин
Разумков не сказал, что будут рассматривать закон про банки... Привет, дефолт??
Капітан Прайс@Price_Cap_UA 20 мин
Так отож. Зараз ще потрібних міністрів назначать... Як же вони не розуміють, що через Приват заганяють державу в сраку дефолту...
Аbzaц&Оxyenie@************** 6 мин
Вони все розуміють, роблять навмісно
незаметно исчезнуть с Банковой, оставив записку
"Прошу вместо меня назначить Порошенко"
Нахрен нам этот бездарь профукавший все...
Нам сейчас нужен кто нибудь из националистов - типа Кошулинского...
Потому что слишком уже все безнадежно...
дальше можешь не продолжать - посиди, по-ду-май !
Порох, надо шо-то делать
тут не лавочка с бабульками во дворе города Сарапула
Ні, не варіант...
Що краще, жахливий кінець чи жах без кінця?
Вибір жахливого кінця честі не робить - ти просто здався, не важливо який спосіб вибрав для цього.
Тут надо не сидеть на берегу, а возвращать власть тем, кто имеет компетенции и знает, как управлять экономикой.
Петро - молодец !
Пенсии пересчитал впервые с 2007 года. Скот, только о себе и думал, то ли дело сейчас. Индексацию сраную провели. Ой. Или не провели? Какие там пересчеты? Только сокращения, секвестры. Хуже не будет
вот лично ты сейчас сколько масок можешь купить ?
грабежу страныбизнесу
Нравится?
Коронавирус вам в помощь
Чувак Пороху уже от безысходности даже по освобождению Лисичанска дела открывает
Кто на это пойдёт?
Спасибо вам, атцы благодетели!!!
Втім, я уточню: власне, не Порох потрібен, як РУХ; ідеологію якого нині впроваджує партія ЄС і Порох на чолі.
Венедиктова, почему он до сих пор на свободе???
де усе ділося?
Ну это лучше отправлять упаковки с гречкой и печеньем,
чем завозить десятки тысяч заражённых коронавирусом людей в Украину без карантина и проверки.
Вреда меньше.
Сбитый льотчик учит как парашютом пользоваться??
Вообще-то, построить собачью будку - это мелочь, а вот построить собачью жизнь для народа - тут незауряные способности нужно иметь...
Зе перехватил эстафету!
🤣