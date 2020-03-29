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 Политика Украины
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 Рада должна принять дополнительные меры по защите врачей и малообеспеченных украинцев, а также немедленно спасать экономику, - Порошенко

Ситуация со стремительным распространением коронавируса и экономическим кризисом, который начался еще до эпидемии из-за тотальной некомпетентности власти, сейчас требует решительных и системных шагов. Фракция "Европейская Солидарность" готова принять участие во внеочередном заседании парламента и принять решения, которые будут направлены на защиту врачей, малообеспеченных украинцев, и противодействие кризисным явлениям в экономике государства.

Об этом после Согласительного совета заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сейчас мы нуждаемся в решительных и системных шагах, которые мы должны сделать уже сейчас. Первая позиция - это защитить людей от вызовов, которые несет и коронавирус, и бедности. И мы разработали законопроект, я подписал его как соавтор, где предусматривается и защита субъектов хозяйствования, и активная позиция по защите малообеспеченных, и активная позиция по противодействию последствиям в экономике. Я надеюсь, что завтра во время внеочередного заседания этот законопроект будет принят", - отметил Порошенко.

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"Мы внимательно рассмотрели законопроекты, которые предусматривают дополнительные полномочия относительно медиков. Мы предусматриваем серьезные шаги, которые были сделаны по нашим требованием относительно защиты врачей и защиты физической, чтобы были обеспечены костюмами, масками, и защиты финансовой. Потому что это не менее важная функция, чем та, которую выполняют наши воины на фронте", - подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что заседание Согласительного совета с представителями правительства в очередной раз доказало вопиющую некомпетентность власти. "Заседание было бурным и длительным. Мы услышали много нового. И то, к чему привела дилетантская некомпетентность действий власти при подготовке страны к пандемии, к вызовам и угрозам в экономике, которые сейчас имеет Украина, конечно, требует решительных и неординарных решений", - отметил Порошенко.

"Мы сегодня с удивлением услышали - то ли подали, то ли не подали министры финансов, здравоохранения в отставку. Затем они это опровергли, а нам уже представили кандидатуры на новых министров. Это означает, что действия приобретают хаотический характер", - предостерегает Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3185250
 
   
 Топ комментарии
 
Да нихрена эта Рада никому ничего не должна.

Порох, надо шо-то делать
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Ну хоть один трезвый голос в этом мракобесии.
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Капітан Прайс@Price_Cap_UA





При цьому Рабінович вже написав, що закон зняли і про банки не будуть розглядати...



vAnilla Love t@5AllanLeVito 21 мин

Разумков не сказал, что будут рассматривать закон про банки... Привет, дефолт??



Капітан Прайс@Price_Cap_UA 20 мин

Так отож. Зараз ще потрібних міністрів назначать... Як же вони не розуміють, що через Приват заганяють державу в сраку дефолту...




Аbzaц&Оxyenie@************** 6 мин

Вони все розуміють, роблять навмісно
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Брехун - сядь уже.
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А Путін сидить на параші довольний і потирає руки.
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единственный выход для ЗЕленского:
незаметно исчезнуть с Банковой, оставив записку

"Прошу вместо меня назначить Порошенко" Рада должна принять дополнительные меры по защите врачей и малообеспеченных украинцев, а также немедленно спасать экономику, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9462
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единственный выход для зеленского -это стать голобородьком и расстрелять свою фракцию к ******-вместе с разумковым-ермаком и опзж,потом незаметно застрелиться. Записку можно не оставлять.
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тоже вариант, но должна быть преемственность власти ?
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на фабрику Рошен...

Нахрен нам этот бездарь профукавший все...
Нам сейчас нужен кто нибудь из националистов - типа Кошулинского...
Потому что слишком уже все безнадежно...
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зебіли, ви зі своїм ІQ лише здатні поміняти шило на мило.
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"нужен кто нибудь из националистов - типа...."

дальше можешь не продолжать - посиди, по-ду-май !
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Что Порох бездарь-не согласен абсолютно. Что Кошулинский-поддерживаю.
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Да нихрена эта Рада никому ничего не должна.

Порох, надо шо-то делать
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Порох вже колись шо-то робив )))
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Шо делать - зеленые гады корыто от барыги и брехуна атадвинули!
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кацапа, ты заблудилсо,

тут не лавочка с бабульками во дворе города Сарапула
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**********, не мечи где попало что попало в кого попало.
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А может тихо сидеть на берегу и ждать, когда проплывет трупик? Чем не вариант?
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Вічне запитання.
Що краще, жахливий кінець чи жах без кінця?
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Жах не може бути без кінця. В будь-якому випадку поки ти живий у тебе є шанс і надія, ти можеш боротися.
Вибір жахливого кінця честі не робить - ти просто здався, не важливо який спосіб вибрав для цього.
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К сожалению, это может быть и ваш трупик.
Тут надо не сидеть на берегу, а возвращать власть тем, кто имеет компетенции и знает, как управлять экономикой.
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Я б так і зробив. Але він пакує допомогу малозабезпеченим.. хоча насправді в тих пакетах- маски і респіратори-які мародьор відправляє за бугор! Рада должна принять дополнительные меры по защите врачей и малообеспеченных украинцев, а также немедленно спасать экономику, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8605
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Непогана промова як для майбутнього Зека
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Тююю ,а чего пять лет не вспоминал о малообеспеченных украинцах ?
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Так при корыте был...
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И не говори. Минималку сделал самой большой в СНГ и большей, в баксах, чем в 2013. Рада должна принять дополнительные меры по защите врачей и малообеспеченных украинцев, а также немедленно спасать экономику, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4802
Пенсии пересчитал впервые с 2007 года. Скот, только о себе и думал, то ли дело сейчас. Индексацию сраную провели. Ой. Или не провели? Какие там пересчеты? Только сокращения, секвестры. Хуже не будет Рада должна принять дополнительные меры по защите врачей и малообеспеченных украинцев, а также немедленно спасать экономику, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4346
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по сравнению с этим годом в прошлом году они были обеспеченными.

вот лично ты сейчас сколько масок можешь купить ?
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Сидит зебанат, хрен с солью через недельки две доедать будет, но звиздануть, пеиед тем как сдохнуть, чи от вируса чи от голодухи,, обязан)
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ты уже принял меры по спасению своим мародерством...результат 73% проголосовали против тебя за подстилку твоих конкурентов по грабежу страны бизнесу
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Проголосовали по приколу
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Коронавирус вам Рада должна принять дополнительные меры по защите врачей и малообеспеченных украинцев, а также немедленно спасать экономику, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6650 в помощь
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зачем ты факты его мародёрства не передашь Портнову ?

Чувак Пороху уже от безысходности даже по освобождению Лисичанска дела открывает
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В ляльководів маріонетки зєлєнського інші інтереси.
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Ну хоть один трезвый голос в этом мракобесии.
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...давай, давай Порох, не медли, создавай Комитет Национального Спасения!
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а без созданного в Кацапии Комитета Национального Спасения против Пороха никак ?
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Как так, променяли нормального дядька на это недраЗЕмение и гнилую компашку.
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Что бы начать спасать экономику, нужно отменять карантин и возобновлять работу всех закрытых точек, малого, среднего бизнеса, возобновить работу транспорта, сферы обслуживания, итд...
Кто на это пойдёт?
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Пэтя, ты и тебе подобные уже 29 лет "спасаете"...
Спасибо вам, атцы благодетели!!!
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Петя не вчи прохвесионалов, ори знают как дефолт сделать и все нафих просрать
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Стране нужен Пиночет, а Пороху и ЗЕ нужен стадион!
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ще 50% не дозріли до розуміння цієї істини...
Втім, я уточню: власне, не Порох потрібен, як РУХ; ідеологію якого нині впроваджує партія ЄС і Порох на чолі.
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Знову цей запухший мужик з мішками під очима і комплексом Бога
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Войдите в положение - что ещё Пороху остаётся делать...? Тут или сухари сушить или о малообеспеченных украинцах вдруг вспомнить...)
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Ты гнида сделал украинцев малозабезпеченымы, а теперь тебе суке рада должна?
Венедиктова, почему он до сих пор на свободе???
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иди уже палочки строгай, для своих петушков, "спаситель" хренов...
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спасать економіку? після кого? у нас же менше року назад кожен день десятки бізнесів відкривалися, у нас інвестори в черзі стояли за 5 років правління Порошенко.
де усе ділося?
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Шутки шутками, но амеровские инвесторы развернулись и ушли, когда Зебила избрали. Вот сразу. Еще до первых шагов.
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А Рада не для Украины. Украина для Рады и пр...
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Даже не знаю... зеля ж уже труп и гниет... как тут ему поможешь, Петр Алексеевич?
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Чомусь мені здається, що Порошенко зараз радіє, що програв вибори))
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порох знает когда надо на трактор вылезать, у него чуйка на это! Не зря же при любом правительстве во власти ходил)
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Политический бедняга. Пытается раздавать советы и показывать что он кому-то нужОн. А на самом деле застрял в начале 2000х и отправляет упаковки с гречкой и печеньем.
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Ты про Порошенко?
Ну это лучше отправлять упаковки с гречкой и печеньем,
чем завозить десятки тысяч заражённых коронавирусом людей в Украину без карантина и проверки.
Вреда меньше.
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Дебіли з влади мають йти у відставку. Поки не наробили більшого лиха і поки народ не разтоптав їх.
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Смерти от коронавируса я даже Пэтру не пожелаю, разве что *****. Когда умираешь в бою с кишками, разбросанами по веткам окресных деревьев, за тобой приходят валькирии, если умррёшь весь в соплях - за тобой придут, разве что,Гыга с белоруским выключателем.
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Ну хіба-що повний бовдур не розуміє,що на сьогодні Порох ----ПАЕАЦЕЯ! Тут і до бабки не ходи. Ні,Рабінович не згоден,тут зрозуміло,ну не згодні ще голобородківці--це факт,а от ті що вляпались в це зелене гімно,лишень-бо не Порох,ті вже помаленько доходять до тями,куди все йде,а йде все це до карлика або в велику Ж... !!! Вибір не великий,хоча і Петруха підмочив репутацію,АЛЕ на сьогодні це краще за те що маємо,а ми маємо повний НУЛЬ,або 95 квартал,тож починаємо заливатись реготом Рада має вжити додаткових заходів щодо захисту лікарів та малозабезпечених українців, а також негайно рятувати економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9624
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Какия мы вумныя, после того как!

Сбитый льотчик учит как парашютом пользоваться??

Вообще-то, построить собачью будку - это мелочь, а вот построить собачью жизнь для народа - тут незауряные способности нужно иметь...

Зе перехватил эстафету!
🤣
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