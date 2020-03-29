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 Рада должна принять дополнительные меры по защите врачей, а также немедленно спасать экономику, - Порошенко

Ситуация со стремительным распространением коронавируса и экономическим кризисом, который начался еще до эпидемии из-за тотальной некомпетентности власти, сейчас требует решительных и системных шагов. Фракция "Европейская Солидарность" готова принять участие во внеочередном заседании парламента и принять решения, которые будут направлены на защиту врачей, малообеспеченных украинцев, и противодействие кризисным явлениям в экономике государства.

Об этом после Согласительного совета заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сейчас мы нуждаемся в решительных и системных шагах, которые мы должны сделать уже сейчас. Первая позиция - это защитить людей от вызовов, которые несет и коронавирус, и бедности. И мы разработали законопроект, я подписал его как соавтор, где предусматривается и защита субъектов хозяйствования, и активная позиция по защите малообеспеченных, и активная позиция по противодействию последствиям в экономике. Я надеюсь, что завтра во время внеочередного заседания этот законопроект будет принят", - отметил Порошенко.

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"Мы внимательно рассмотрели законопроекты, которые предусматривают дополнительные полномочия относительно медиков. Мы предусматриваем серьезные шаги, которые были сделаны по нашим требованием относительно защиты врачей и защиты физической, чтобы были обеспечены костюмами, масками, и защиты финансовой. Потому что это не менее важная функция, чем та, которую выполняют наши воины на фронте", - подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что заседание Согласительного совета с представителями правительства в очередной раз доказало вопиющую некомпетентность власти. "Заседание было бурным и длительным. Мы услышали много нового. И то, к чему привела дилетантская некомпетентность действий власти при подготовке страны к пандемии, к вызовам и угрозам в экономике, которые сейчас имеет Украина, конечно, требует решительных и неординарных решений", - отметил Порошенко.

"Мы сегодня с удивлением услышали - то ли подали, то ли не подали министры финансов, здравоохранения в отставку. Затем они это опровергли, а нам уже представили кандидатуры на новых министров. Это означает, что действия приобретают хаотический характер", - предостерегает Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3185250
 
 
 Топ комментарии
 
Да нихрена эта Рада никому ничего не должна.

Порох, надо шо-то делать
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Если человек тебе сделал зло - ты дай ему конфетку. Он тебе зло - ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьётся сахарный диабет.🍬🍬🍬🍬-смокчи...🤗
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Навпаки, це відбувалось напередодні президентських виборів, тому кожен себе рядив у "переможці" свинячого грипу, але коли епідемія і вибори пройшли, винною у всьому лишилась Тимошенко...
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Стрелы блещут за спиною,
Топчет конь степную ширь.
Это скачет Шоколадный,
Наш Панамский богатырь.
Шапка золотом расшита,
Меч горит как бирюза.
Олигархам он - защита,
А для БЮТа он - гроза.
Выйдет в поле - жнет и пашет.
В город выйдет - там народ:
«Шоколадный ! Пенсий!!!! Каши!»
Всех накормит, всем нальет.
А потом, присев в сторонке,
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Не смотря на славный труд,
Все равно «барыжьей мордой»
Шоколадного зовут.
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Кстати, кроме вас упоротых убогих, так больше никто не считает.
Чем бы дитя не тешилось лишь бы не руками.
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Я бы Вас обидел.. но природа уже всё сделала за меня..
😁
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Действительно, после того что природа сделала с вами, нам уже нечего бояться.
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Спи спакойна, дарррагой таварисч, вечным сном!
😁😁
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Даже флажок боится показать, наверно триколор там.
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Триколор в тебе, лахта. Но ты зря упираешся рогами и копытами - лолита - труп.
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Зеле- скот куражиться. Докерувалися. Тепер залишається лише віршики з кремлівських інформ- клоак поширювати.
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Точно так само, як ти з офшорним котловодцем докерувався.
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Кстати, Петр Алексеевич, а Богдан лизинг будет бизнес поддерживать? Может как то пример покажите? Или будете только на вентилятор насыпать, как зелёные? Проблемы негров шерифа не волнуют. Да?
Покажите пример этим утыркам!
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Ну Пете надо отыграться за 2019 год.
Так что на вентилятор ещё много чего накинут.
Остальное потом.
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Творець української бідності намагається погарцювати не ній верхи.
Підла і безпринципна істота. І коронавірус під свої і своїх кураторів інтереси підлаштовує.
Це ще треба з'ясовувати, що страшніше - злодійська компетентність, підперта агентурними інструкціями, чи дилетантська некомпетентність.
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Так що кінець епохи бідності ще не настав?
Нужна єще нємнога падаждать?
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Не переживай, скоро настане. Шоколадний керманич фундамент під бідність заклав солідний. Ніхто його вже не зруйнує. І в омріяні ним ЄС і НАТО вже ніхто з ним, на чолі колони, не піде.
Тим більше, що його мрії не співпадали з його завданнями, по причині його патологічної брехливості.
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Люди iгноруйте продукцiю цього жирномордого пацюка рошен
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каждому свое:
кому рошенка, а кому ягель Рада має вжити додаткових заходів щодо захисту лікарів та малозабезпечених українців, а також негайно рятувати економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9008

а смачненькі цукерочки у "жирномордого пацюка", правда ж ?
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А що зебіли купують рошен?
Думала зебіли харчуються жартами кварталу 😂😂😂
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Ні, вони смакують фейки з порохоботної тролеферми. В них спільні з порохоботами завдання.
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Давай, Порох, посидел в Раде, хватит, надо готовиться еще к 5 годам. И Пастора захвати
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с Яценюком

перевірена українська команда
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- депутати, міністри, президенти, алігархія!
- навиписували собі премій по 40 млн баксів, на відкатах накрали грошенят? мерси купляємо? добре торби набили? це привело до тяжкого дізбалансу.
- настав час, коли 5% заможного населення не зможуть викупити в квітні стільки продуктів, щоб утримати на плаву хоча б харчопром.
- 95% населення в квітні не отримають, частково отримають зарплати, пенсії, соціальні.
- значить не викуплять свою норму продуктів.
- пропозиція перевищить запит. бо їжа - не метал або вугілля, на склад виробляти ніхто не буде.
- значить все зупиниться. і посипиться ланцюжком вся хілінька економіка.
- ГРОШІ-КРОВ ЕКОНОМІКИ! БЕЗ КРОВІ НЕМА ЖИТТЯ!
- ХОЧЕТЕ УТРИМАТИ ЕКОНОМІКУ, ВИРОБНИЦТВО В ДІЮЧОМУ СТАНІ? В КВІТНІ РАЗДАВАЙТЕ НАСЕЛЕННЮ ГРОШІ! БО В ТРАВНІ ВЖЕ БУДЕ ПІЗНО!
- тим більше, що 95% НАСЕЛЕННЯ СПОЖИВАЮТЬ ПРОДУКТИ ВИРОБЛЕНІ вашими ПІДПРИЄМСТВАМИ, НАПОВНЮЮТЬ ваші КІШЕНІ.
- не скупіться, пізнійше знов накрадете! якщо ляже економіка, гіперінфляція схаває і всі ваші гривневі ресурси! знов купони, знов 90-ті...
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Ти кішені готуй. І мішки, про всяк випадок.
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Слова справжнього державного мужа , а не сепливе блеяння зеленого мародера.
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Докажи що ти син двох чоловіків 😂
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Питання до зелебобіків: а це правда, що найвеличніший борець з коронавірусом Янелох Оманський сховав свою Лєнку і дітей у Швейцарії?
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Пєтя набрав кредитів, а тепер треба їх віддавти. Ось і все.
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А зебілу навіть кредитів ніхто не дає. 😭😭😭
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Петя теперь никто, грузчиком работает на фасовке продуктовых наборов

все состояние переписано на младшего-старшего Рада має вжити додаткових заходів щодо захисту лікарів та малозабезпечених українців, а також негайно рятувати економіку, - Порошенко - Цензор.НЕТ 18
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Святый Петя хранит и боронит Украину от всяких напастей, помолимся нашему Петру благочинному и благоверному - засткпнику всехболящих, сирых и убогих
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