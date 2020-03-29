 Рада должна принять дополнительные меры по защите врачей, а также немедленно спасать экономику, - Порошенко

Об этом после Согласительного совета заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Сейчас мы нуждаемся в решительных и системных шагах, которые мы должны сделать уже сейчас. Первая позиция - это защитить людей от вызовов, которые несет и коронавирус, и бедности. И мы разработали законопроект, я подписал его как соавтор, где предусматривается и защита субъектов хозяйствования, и активная позиция по защите малообеспеченных, и активная позиция по противодействию последствиям в экономике. Я надеюсь, что завтра во время внеочередного заседания этот законопроект будет принят", - отметил Порошенко.
"Мы внимательно рассмотрели законопроекты, которые предусматривают дополнительные полномочия относительно медиков. Мы предусматриваем серьезные шаги, которые были сделаны по нашим требованием относительно защиты врачей и защиты физической, чтобы были обеспечены костюмами, масками, и защиты финансовой. Потому что это не менее важная функция, чем та, которую выполняют наши воины на фронте", - подчеркнул Порошенко.
Петр Порошенко отметил, что заседание Согласительного совета с представителями правительства в очередной раз доказало вопиющую некомпетентность власти. "Заседание было бурным и длительным. Мы услышали много нового. И то, к чему привела дилетантская некомпетентность действий власти при подготовке страны к пандемии, к вызовам и угрозам в экономике, которые сейчас имеет Украина, конечно, требует решительных и неординарных решений", - отметил Порошенко.
"Мы сегодня с удивлением услышали - то ли подали, то ли не подали министры финансов, здравоохранения в отставку. Затем они это опровергли, а нам уже представили кандидатуры на новых министров. Это означает, что действия приобретают хаотический характер", - предостерегает Порошенко.
Топчет конь степную ширь.
Это скачет Шоколадный,
Наш Панамский богатырь.
Шапка золотом расшита,
Меч горит как бирюза.
Олигархам он - защита,
А для БЮТа он - гроза.
Выйдет в поле - жнет и пашет.
В город выйдет - там народ:
«Шоколадный ! Пенсий!!!! Каши!»
Всех накормит, всем нальет.
А потом, присев в сторонке,
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Не смотря на славный труд,
Все равно «барыжьей мордой»
Шоколадного зовут.
Чем бы дитя не тешилось лишь бы не руками.
😁
😁😁
Покажите пример этим утыркам!
Так что на вентилятор ещё много чего накинут.
Остальное потом.
Підла і безпринципна істота. І коронавірус під свої і своїх кураторів інтереси підлаштовує.
Це ще треба з'ясовувати, що страшніше - злодійська компетентність, підперта агентурними інструкціями, чи дилетантська некомпетентність.
Нужна єще нємнога падаждать?
Тим більше, що його мрії не співпадали з його завданнями, по причині його патологічної брехливості.
кому рошенка, а кому ягель
а смачненькі цукерочки у "жирномордого пацюка", правда ж ?
Думала зебіли харчуються жартами кварталу 😂😂😂
перевірена українська команда
- навиписували собі премій по 40 млн баксів, на відкатах накрали грошенят? мерси купляємо? добре торби набили? це привело до тяжкого дізбалансу.
- настав час, коли 5% заможного населення не зможуть викупити в квітні стільки продуктів, щоб утримати на плаву хоча б харчопром.
- 95% населення в квітні не отримають, частково отримають зарплати, пенсії, соціальні.
- значить не викуплять свою норму продуктів.
- пропозиція перевищить запит. бо їжа - не метал або вугілля, на склад виробляти ніхто не буде.
- значить все зупиниться. і посипиться ланцюжком вся хілінька економіка.
- ГРОШІ-КРОВ ЕКОНОМІКИ! БЕЗ КРОВІ НЕМА ЖИТТЯ!
- ХОЧЕТЕ УТРИМАТИ ЕКОНОМІКУ, ВИРОБНИЦТВО В ДІЮЧОМУ СТАНІ? В КВІТНІ РАЗДАВАЙТЕ НАСЕЛЕННЮ ГРОШІ! БО В ТРАВНІ ВЖЕ БУДЕ ПІЗНО!
- тим більше, що 95% НАСЕЛЕННЯ СПОЖИВАЮТЬ ПРОДУКТИ ВИРОБЛЕНІ вашими ПІДПРИЄМСТВАМИ, НАПОВНЮЮТЬ ваші КІШЕНІ.
- не скупіться, пізнійше знов накрадете! якщо ляже економіка, гіперінфляція схаває і всі ваші гривневі ресурси! знов купони, знов 90-ті...
все состояние переписано на младшего-старшего