 Рада должна принять дополнительные меры по защите врачей, а также немедленно спасать экономику, - Порошенко

Об этом после Согласительного совета заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сейчас мы нуждаемся в решительных и системных шагах, которые мы должны сделать уже сейчас. Первая позиция - это защитить людей от вызовов, которые несет и коронавирус, и бедности. И мы разработали законопроект, я подписал его как соавтор, где предусматривается и защита субъектов хозяйствования, и активная позиция по защите малообеспеченных, и активная позиция по противодействию последствиям в экономике. Я надеюсь, что завтра во время внеочередного заседания этот законопроект будет принят", - отметил Порошенко.

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"Мы внимательно рассмотрели законопроекты, которые предусматривают дополнительные полномочия относительно медиков. Мы предусматриваем серьезные шаги, которые были сделаны по нашим требованием относительно защиты врачей и защиты физической, чтобы были обеспечены костюмами, масками, и защиты финансовой. Потому что это не менее важная функция, чем та, которую выполняют наши воины на фронте", - подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что заседание Согласительного совета с представителями правительства в очередной раз доказало вопиющую некомпетентность власти. "Заседание было бурным и длительным. Мы услышали много нового. И то, к чему привела дилетантская некомпетентность действий власти при подготовке страны к пандемии, к вызовам и угрозам в экономике, которые сейчас имеет Украина, конечно, требует решительных и неординарных решений", - отметил Порошенко.

"Мы сегодня с удивлением услышали - то ли подали, то ли не подали министры финансов, здравоохранения в отставку. Затем они это опровергли, а нам уже представили кандидатуры на новых министров. Это означает, что действия приобретают хаотический характер", - предостерегает Порошенко.