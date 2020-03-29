 Рада на внеочередном заседании рассмотрит вопрос назначения новых министров здравоохранения, финансов и энергетики, - "слуга народа" Корниенко

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, есть кадровые вопросы, речь идёт о трёх министрах", - заявил Корниенко после совещания председателей депутатских фракций и групп у спикера Верховной Рады.

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"Во-первых, это Министерство финансов, переговоры с МВФ. Это, наконец-то, Министерство энергетики, потому что у нас началась чрезвычайная ситуация в этой отрасли из-за карантина - не работает промышленность, у нас перепроизводится много электроэнергии (...) Нужен министр, который будет этим заниматься. Ну и медицина: это та отрасль, которая сейчас на острие всех проблем", - пояснил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала на своей странице в соцсети Фейсбук, что лидеры фракций и групп парламента, руководство Верховной Рады на совещании в воскресенье вечером встречаются с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.