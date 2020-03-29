 Рада на внеочередном заседании рассмотрит вопрос назначения новых министров здравоохранения, финансов и энергетики, - "слуга народа" Корниенко

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Да, есть кадровые вопросы, речь идёт о трёх министрах", - заявил Корниенко после совещания председателей депутатских фракций и групп у спикера Верховной Рады.
"Во-первых, это Министерство финансов, переговоры с МВФ. Это, наконец-то, Министерство энергетики, потому что у нас началась чрезвычайная ситуация в этой отрасли из-за карантина - не работает промышленность, у нас перепроизводится много электроэнергии (...) Нужен министр, который будет этим заниматься. Ну и медицина: это та отрасль, которая сейчас на острие всех проблем", - пояснил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа".
Как сообщалось, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала на своей странице в соцсети Фейсбук, что лидеры фракций и групп парламента, руководство Верховной Рады на совещании в воскресенье вечером встречаются с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.
и только после этого ...
Мурзік Васильович@r2d2251 5 ч
Брат єрмака розповідає про розмову клована з пуйлом.
Виявляється в братьєв єрмаків ще один брат є, проживає в підєрбурзі.
Просто уявіть, хто де факто керує країною.
Мабуть, навіть при янику такого відвертого філіалу ФСБ на банковій не було.
https://twitter.com/r2d2251/status/1244284229078470656
не, ну а чего.. "хорошая робота", не пыльная..
свічка
@svecha62 14 мин
ГОНЧАРЕНКО, [29.03.20 22:59]
После всего.
Закона по ПриватБанку завтра на внеочередной сессии не будет
И закона о рынке земли тоже не будет.
Будут законы по борьбе с коронавирусом, изменения в бюджет и кадровые вопросы