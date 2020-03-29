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 Политика Украины
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 Рада на внеочередном заседании рассмотрит вопрос назначения новых министров здравоохранения, финансов и энергетики, - "слуга народа" Корниенко

В понедельник на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады будет рассмотрены вопросы назначения новых руководителей Министерства здравоохранения, Министерства финансов и Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, есть кадровые вопросы, речь идёт о трёх министрах", - заявил Корниенко после совещания председателей депутатских фракций и групп у спикера Верховной Рады.

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"Во-первых, это Министерство финансов, переговоры с МВФ. Это, наконец-то, Министерство энергетики, потому что у нас началась чрезвычайная ситуация в этой отрасли из-за карантина - не работает промышленность, у нас перепроизводится много электроэнергии (...) Нужен министр, который будет этим заниматься. Ну и медицина: это та отрасль, которая сейчас на острие всех проблем", - пояснил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала на своей странице в соцсети Фейсбук, что лидеры фракций и групп парламента, руководство Верховной Рады на совещании в воскресенье вечером встречаются с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3185248
 
 
 Топ комментарии
 
Это уже последние конвульсии клована и клики
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Зебилы каждый месяц будут новых министров назначать и выгонять..
не, ну а чего.. "хорошая робота", не пыльная..
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Это похоже на агонию ,хочу ошибиться, но похоже очень сильно ...
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создадут тринадцать штабов, тридцать два координационных центра, совместят министерство информатики с министерством физкультуры, введут национального уполномоченного по делам покупки масок

и только после этого ...
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и из Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства выделят отдельное Министерство сельского хозяйства и переименуют его в Министерство сельского хозяйства и лесных угодий
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Здравоохранения, финансов и энергетики, а инфраструктуры? Они что Криклия хотят оставить?
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Это уже последние конвульсии клована и клики
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я не лещу собі. але далі буде.. і можливо все
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Пациент скорее мертв, чем жив, - прошептала она и отвернула голову назад на сто восемьдесят градусов. Жаба долго мяла влажной лапой Буратино. Раздумывая, глядела выпученными глазами сразу в разные стороны🐸
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Слышишь татарин если ты ещё хоть раз вмешаешься в мой пост я тебя в покое не оставлю на форуме до твоего исчезновения , мне пофигу что ты порохобот и у нас совпадают политические нравы во многих вопросах, но ты недавно меня незаслуженно оскорбил, просто как человека, всё давай надеюсь ты всё понял навсегда и пошёл на-й
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Мурзік Васильович@r2d2251 5 ч

Брат єрмака розповідає про розмову клована з пуйлом.
Виявляється в братьєв єрмаків ще один брат є, проживає в підєрбурзі.
Просто уявіть, хто де факто керує країною.
Мабуть, навіть при янику такого відвертого філіалу ФСБ на банковій не було.

https://twitter.com/r2d2251/status/1244284229078470656
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Зебилы каждый месяц будут новых министров назначать и выгонять..
не, ну а чего.. "хорошая робота", не пыльная..
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І кожному дайте 100 днів. Так і будуть їхати далі.
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Зебіли таки завели нас в епоху справжнього зубожіння! Виявляється та минула епоха зубожіння була білою смугою і епохою достатку
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если бы не пыльная!!(судя по выложенному видосу с ермаками)высокоприбыльная!!(в простонародье называемая,,развод лохов") Рада на позачерговому засіданні розгляне питання призначення нових міністрів охорони здоров'я, фінансів та енергетики, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9819 Рада на позачерговому засіданні розгляне питання призначення нових міністрів охорони здоров'я, фінансів та енергетики, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7777 Рада на позачерговому засіданні розгляне питання призначення нових міністрів охорони здоров'я, фінансів та енергетики, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4540
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Это похоже на агонию ,хочу ошибиться, но похоже очень сильно ...
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У них закончатся деньги, будет дефолт. После чего на Банковую заедут два БТРа и вынесут Голобородьку под белы ручки.
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Ну и что ты ляпнуло нового и умного лайкобото ,лучше позаботься,что бы краны не текли дома и не затопи соседей
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убитый брат ермака продал места министров. не мешало б еще место венедиктовой перепродать.
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свічка

@svecha62 14 мин

ГОНЧАРЕНКО, [29.03.20 22:59]
После всего.
Закона по ПриватБанку завтра на внеочередной сессии не будет
И закона о рынке земли тоже не будет.
Будут законы по борьбе с коронавирусом, изменения в бюджет и кадровые вопросы
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Не буде закону по Приватбанку, - буде дефолт. Бидло, яке вибрало клоуна на власній шкурі повинно відчути, що таке "хуже не буде" і "хоч посміємось".
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Шо, опять новый министр здравоохранения ??? Рада на внеочередном заседании рассмотрит вопрос назначения новых министров здравоохранения, финансов и энергетики, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1780
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Від клоуна сахаються як від прокаженного. Катюзі по заслузі.
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