 Рада ожидает письма Зеленского о созыве внеочередного заседания, - Разумков (обновлено)

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас ждём письмо от президента о созыве внеочередного заседания", - сказал Разумков журналистам после встречи руководства парламента с главами фракций в воскресенье вечером.
Он рассказал ,что Согласительный совет начнется в понедельник в 11 часов утра, "в ограниченном режиме". "Мы не будем туда приглашать глав комитетов", - пояснил спикер.
По словам Разумкова, пленарное заседание будет недолгим и пройдёт в зале заседаний, а "маски, очки, перчатки будут розданы народным депутатам".
Спикер Рады отметил, что среди законопроектов, которые рассмотрят депутаты, законопроект который позволит на время борьбы с коронавирусом проводить заседания профильных комитетов в режиме онлайн, правительственный законопроект, который ограничит до десяти минимальных заработных плат зарплаты чиновникам, в том числе и народным депутатам.
Разумков также надеется, что 30 марта будут назначены новые министры в правительство.
Позвоните ему пока еще не поздно...
Омельян писал, что возможно Зеля не в Украине....
Разумков это знает, поэтому и про письмо озвучил...
Возможно завтра заседания не будет...
После победы на президентских выборах 2010 года Виктора Януковича, Разумков партию покидает.
С 2010 года молодой политтехнолог работал в команде известного политика Сергея Тигипко, который баллотировался в Президенты в 2010 и в 2014 году. В свое время Тигипко был протеже отца Дмитрия - Анатолия Разумкова. Именно он советовал молодого банкира Тигипко Павлу Лазаренко (премьер-министр Украины 1996-1997 годов) на должность вице-премьер-министра по экономическим вопросам.
С 2014 по 2019 годы о работе Дмитрия Разумкова известно достаточно мало. Он трудился в Министерстве регионального развития, был советником председателя Кировоградской ОГА.
Еще одна интересная деталь биографии - у Дмитрия Разумкова есть 21-летний брат Глеб, который родился в гражданском браке Анатолия Разумкова (отец Дмитрия) и известной журналистки, главного редактора еженедельника "Зеркало недели", Юлии Мостовой. В 2003 году Глеба усыновил второй муж Мостовой, политик Анатолий Гриценко.
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Рада ожидает письма Зеленского о созыве заседания.
А Зеленский обьвил, что ожидает от Рады и депутатов ответственности при голосовании.
Друг от друга чего то ожидают и пережидают...
В общем, обделались по полной, а теперь действуют в стиле - я не я и хата не моя..
«Володенька, д@рилка картонная, да я ж тебя зубами загрызу»:
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Ще ніхто не додумався продавати Слугам липові довідки про позитивний тест на коронавірус, щоб завтра до Верховної ради не йти?