 Рада ожидает письма Зеленского о созыве внеочередного заседания, - Разумков (обновлено)

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас ждём письмо от президента о созыве внеочередного заседания", - сказал Разумков журналистам после встречи руководства парламента с главами фракций в воскресенье вечером.

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Он рассказал ,что Согласительный совет начнется в понедельник в 11 часов утра, "в ограниченном режиме". "Мы не будем туда приглашать глав комитетов", - пояснил спикер.

По словам Разумкова, пленарное заседание будет недолгим и пройдёт в зале заседаний, а "маски, очки, перчатки будут розданы народным депутатам".

Спикер Рады отметил, что среди законопроектов, которые рассмотрят депутаты, законопроект который позволит на время борьбы с коронавирусом проводить заседания профильных комитетов в режиме онлайн, правительственный законопроект, который ограничит до десяти минимальных заработных плат зарплаты чиновникам, в том числе и народным депутатам.

Разумков также надеется, что 30 марта будут назначены новые министры в правительство.