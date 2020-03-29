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 Рада ожидает письма Зеленского о созыве внеочередного заседания, - Разумков (обновлено)

Верховная Рада ждет решения президента Украины Владимира Зеленского о созыве внеочередного заседания.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас ждём письмо от президента о созыве внеочередного заседания", - сказал Разумков журналистам после встречи руководства парламента с главами фракций в воскресенье вечером.

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Он рассказал ,что Согласительный совет начнется в понедельник в 11 часов утра, "в ограниченном режиме". "Мы не будем туда приглашать глав комитетов", - пояснил спикер.

По словам Разумкова, пленарное заседание будет недолгим и пройдёт в зале заседаний, а "маски, очки, перчатки будут розданы народным депутатам".

Спикер Рады отметил, что среди законопроектов, которые рассмотрят депутаты, законопроект который позволит на время борьбы с коронавирусом проводить заседания профильных комитетов в режиме онлайн, правительственный законопроект, который ограничит до десяти минимальных заработных плат зарплаты чиновникам, в том числе и народным депутатам.

Разумков также надеется, что 30 марта будут назначены новые министры в правительство.

Источник: https://censor.net.ua/n3185247
 
 
 Топ комментарии
 
так Вовка не знает что должен написать письмо...
Позвоните ему пока еще не поздно...
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Власть начала косить под дурачков.
Рада ожидает письма Зеленского о созыве заседания.
А Зеленский обьвил, что ожидает от Рады и депутатов ответственности при голосовании.
Друг от друга чего то ожидают и пережидают...
В общем, обделались по полной, а теперь действуют в стиле - я не я и хата не моя..
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А что Разумков тоже был в "Партии Регионов" или показалось???
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так Вовка не знает что должен написать письмо...
Позвоните ему пока еще не поздно...
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Він без Єрмака взагалі нічого не знає. А Єрмак у ступорі.
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может все сложнее..?
Омельян писал, что возможно Зеля не в Украине....
Разумков это знает, поэтому и про письмо озвучил...
Возможно завтра заседания не будет...
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Думаю, він в Нірвані. У нього психіка слабка.
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походу, у Ермака на новом "Мерседесе" S класса, стоят номера: "Едунах%й"..
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Я б не здивувався. Надзвичайно тупий, або ж надзвичайно цинічний. Купити "Мерседес" на корунюпційні доходы - це одне, але легалізувати його на самого себе у час економічної, соціальної і політичної кризи, підмиленої пандемією - це навіть не знаю, що.
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А что Разумков тоже был в "Партии Регионов" или показалось???
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В 2006 году Дмитрий Разумков вступил в Партию регионов, в чьих рядах числился до 2010 года. Свои старые политические взгляды Разумков объясняет неприятием политики экс-президента Виктора Ющенко. Слухи о том, что он был членом молодежного актива регионалов, сам политик опровергает. Также политик утверждает, что никогда не занимался политтехнологиями в команде Партии регионов.
После победы на президентских выборах 2010 года Виктора Януковича, Разумков партию покидает.
С 2010 года молодой политтехнолог работал в команде известного политика Сергея Тигипко, который баллотировался в Президенты в 2010 и в 2014 году. В свое время Тигипко был протеже отца Дмитрия - Анатолия Разумкова. Именно он советовал молодого банкира Тигипко Павлу Лазаренко (премьер-министр Украины 1996-1997 годов) на должность вице-премьер-министра по экономическим вопросам.
С 2014 по 2019 годы о работе Дмитрия Разумкова известно достаточно мало. Он трудился в Министерстве регионального развития, был советником председателя Кировоградской ОГА.
Еще одна интересная деталь биографии - у Дмитрия Разумкова есть 21-летний брат Глеб, который родился в гражданском браке Анатолия Разумкова (отец Дмитрия) и известной журналистки, главного редактора еженедельника "Зеркало недели", Юлии Мостовой. В 2003 году Глеба усыновил второй муж Мостовой, политик Анатолий Гриценко.
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Власть начала косить под дурачков.
Рада ожидает письма Зеленского о созыве заседания.
А Зеленский обьвил, что ожидает от Рады и депутатов ответственности при голосовании.
Друг от друга чего то ожидают и пережидают...
В общем, обделались по полной, а теперь действуют в стиле - я не я и хата не моя..
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З початку знайдіть його у країні смартфонів. Рада ожидает письма Зеленского о созыве внеочередного заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 8810
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У Зеленского была репутация? Кого? Откуда? Я что-то пропустил? Репутация артиста - клоуна не пострадает! Репутация популиста-болтуна не постадает! Репутация труса - пораженца не постадает! Ему вообще нечего бояться, ведь другой репутаций он и не обладал!
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У нас парламенська чи президенська республіка?Негайно послати депутатів на навчання в Трускавці. Рада ожидает письма Зеленского о созыве внеочередного заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 2507
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Да ,надо подождать ,письма нынче долго идут ... Рада ожидает письма Зеленского о созыве внеочередного заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 6492
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Почта в воскресенье и понедельник не работает.
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Как бы у Владимира Александровича список погремух пополнится новой - "Вова Зашквар".... Рада ожидает письма Зеленского о созыве внеочередного заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 4652
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Рада очікує листа Зеленського про скликання позачергового засідання, - Разумков - Цензор.НЕТ 9694

«Володенька, д@рилка картонная, да я ж тебя зубами загрызу»:
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Ще ніхто не додумався продавати Слугам липові довідки про позитивний тест на коронавірус, щоб завтра до Верховної ради не йти?
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