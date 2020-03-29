 Завтра могут состояться два внеочередных заседания Рады, - "слуга народа" Арахамия (обновлено)

Об этом заявляет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас завтра могут быть одна или две внеочередных сессии", - сказал Арахамия журналистам вечером в воскресенье после совещания лидеров фракций и руководства парламента.
Арахамия пояснил, что на втором внеочередном пленарном заседании в понедельник народные депутаты могут рассмотреть, законопроекты о банках, продаже земли.
Он не исключил, что может быть рассмотрен законопроект, который предоставит право "Укрпочте" работать как банк: начислять пенсии и выдавать их в тех населённых пунктах, где закрыли отделения банков.
Он также отметил, что если будет второе внеочередное заседание Рады, то оно состоится сразу после окончания первого, в понедельник.
вспоминается сразу его вода в Крым...
это один из пунктов предвыборной программы Зеленского
чи то в тебе вже почалися гадюцинації? чи просто роздівоєння особистості?
хорошего уже никто не ждет...ну может самые упоротые амёбы..но то их личное, неизлечимое