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 Завтра могут состояться два внеочередных заседания Рады, - "слуга народа" Арахамия (обновлено)

В понедельник может состояться два внеочередных заседания подряд.

Об этом заявляет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас завтра могут быть одна или две внеочередных сессии", - сказал Арахамия журналистам вечером в воскресенье после совещания лидеров фракций и руководства парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" и "За будущее" выступили против банковского законопроекта: его могут не включить в повестку дня внеочередного заседания, - нардеп от "Голоса" Железняк

Арахамия пояснил, что на втором внеочередном пленарном заседании в понедельник народные депутаты могут рассмотреть, законопроекты о банках, продаже земли.

Он не исключил, что может быть рассмотрен законопроект, который предоставит право "Укрпочте" работать как банк: начислять пенсии и выдавать их в тех населённых пунктах, где закрыли отделения банков.

Он также отметил, что если будет второе внеочередное заседание Рады, то оно состоится сразу после окончания первого, в понедельник.

Источник: https://censor.net.ua/n3185246
 
 
 Топ комментарии
 
слуги народа конченые мрази
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Делают все, чтобы нарушить законы и регламент и чтобы потом папа Беня смог бы заблокировать "антиколомойского" закона. Шулеры хреновы, Бенина школа
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Под шумок короновируса, примут закон о дерибане земли... Для этого и соберётся этот цирк.
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Петики, завтра ПЕС проголосует за рынок земли. Шо вы тогда запоете?
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поздно каешься, сын мой, тяжкий грех 2014 никакой священник не отпустит тебе
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прекрасно наголосовував, українці то розумна нація
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Это о вас, родимые "голосовальшики", с зомбоящиком вместо мозгов

Завтра могут состояться два внеочередных заседания Рады, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2706
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даремно ти ображаєш українців, кацапе
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Украинцев, как народ --- никогда, совковое быдло -- вы заработали на 1000%. Наголасовали -- жери-те.

Завтра могут состояться два внеочередных заседания Рады, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1201
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я особисто дуже вдячний українцям за їх вибір 2019
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Еще раз особысто, для тебя совковый люмпен. Ответ выше - жерите до рыгачек.
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ти якийсь трохи неадекватний, мабуть тормоз
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а этот обезьян с Абхазии особенно бесит...
вспоминается сразу его вода в Крым...
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Делают все, чтобы нарушить законы и регламент и чтобы потом папа Беня смог бы заблокировать "антиколомойского" закона. Шулеры хреновы, Бенина школа
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давно нужен рынок земли
это один из пунктов предвыборной программы Зеленского
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Один з пунктів - вирішувати всі важливі питання на референдумі.
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ринок землі це абсолютна істина, яка не потребує ані найменьших доказів чи дискусій
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Тварюка, твій фюрер обіцяв вирішувати всі важливі питання на референдумі.
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о, то він уже фюрер? а я гадав маріонетка клоун поплавок...
чи то в тебе вже почалися гадюцинації? чи просто роздівоєння особистості?
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тому що це взаємовиключні поняття, не існує гарячого льоду чи порохобота з мізками
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У него уже память отшибло. "Тут помню, тут не помню"
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ти от сам поміокуй: ну якого це раптом хєра, 73% будуть про щось запитувати 25%, яких реально вже залишилось 8%?
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та бийся бошкою об стіну скільки хочеш))) Завтра могут состояться два внеочередных заседания Рады, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8779 Завтра могут состояться два внеочередных заседания Рады, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8779
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тобі тут реально платять чи просто у тебе так дохріна вільного часу?
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Это и все, что совок может ответить по существу? Ответы выше, и от "благодарного народа" в том числе. Кушай, не обляпайся. Ермаков, Богданов, Портновых, Бень, Скарлецких, Емцев, Гончаруков и прочих. Не хворй.
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Нужен рынок, а не базар из 90х имени папы Бени, где заправляют кидалы под "крышей" власти.
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Боже!! идиоты 73 процентные!Нет,латентные! ******!
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Зедерасти, вам одного не вистачить? можливо вже і не розходьтесь, так до кінця каденції малороса і сидіть в раді. Чому, з огляду на останні події, здається. що каденція закінчиться вже в цьому році.
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Хто голосував за цю владу?Які 73%,така і влада.Ви зробили це разом. Завтра могут состояться два внеочередных заседания Рады, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9200 Завтра могут состояться два внеочередных заседания Рады, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3841
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В Раді зформувалася нова коаліція Слуга народу - ЄС. Поки порохоботи чубилися із зебілами, їх господарі між собою домовилися.
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Одно заседание по земле, второе по банкам. Идея Бени состоит в том, чтобы протащить сначала землю, а потом так проголосовать по банкам, чтобы всех кинуть и вернуть ему "Приват". Если голосовать в обратном порядке, то не будет голосов по земле.
Завтра могут состояться два внеочередных заседания Рады, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5159
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аху***! та хоть пять.!.. от этих ваших заседаний у народа только изжога...
хорошего уже никто не ждет...ну может самые упоротые амёбы..но то их личное, неизлечимое
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мародери ...з вмираючого останнє знімають ...
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коли в зебільних уродів проснеться совіть (в яких вона ще залишилась)
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коли в зебільних уродів проснеться совіть (в яких вона ще залишилась)?
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А кого-то очень даже устраивает, когда сборище зеленых идиотов вместо процедур и таблеток принимают законы.
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Пусть помнят все депутаты,о Присяге Украине.Бо они могут мотыльками летать пока их не настигнет суровая реальность.И не бабки не спасут и не покаяние и даже стройка церквей не спасает.Ну короче.....
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