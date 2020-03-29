 "Слуга народа" Тищенко: "Я разоблачил депутата Куницкого в ведении телеграм-канала "Темный рыцарь" и "сливе" данных работы фракции - он подлец и предатель"

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он напомнил, что 29 марта в 15:00 в бизнес-центре "Парковый" фракция "Слуги народа" собралась для общения с кандидатами на пост министров энергетики и здравоохранения.
Перед заседанием возник конфликт между депутатами Николаем Тищенко (группа Андрея Ермака) и Александром Куницким (группа Игоря Коломойского), видео которого было позже опубликовано.
Журналист приводит комментарий Тищенко для Цензор.НЕТ: "У фракции была намечена встреча с премьер-министром и кандидатами в министры. И вот мне депутаты сбрасывают видео и фото из зала с канала "Темный рыцарь", и запись - собралось всего двадцать депутатов, нет людей. И сделал фото - "премьер-министр стоит раком перед "слугой народа", сфотографировал Шмыгаля.
Я смотрю - а людей еще немного собралось, что фото сделано точно с того места, где сидел один Куницкий! Он себя выдал. Я сел рядом с ним и говорю ему: "Ты подлец, ты предатель! Ты обманул наши договоренности. Ты специально хочешь показать, что депутатов нет на собрании, что не надо приходить на заседание парламента и голосовать за законы, чтобы спасти страну от дефолта!" Тут он начал снимать меня, потом выложил видео.
Это сознательная провокация для срыва голосования. Куницкий перед выборами несколько раз ездил с неизвестными целями в Россию, а разве может кандидат в народные депутаты, ездить в РФ во время войны? На такое способен только латентный сепар.
Президент Владимир Зеленский обратился к депутатам с просьбой поддержать законы, а Куницкий намеренно пытается запутать людей. Несмотря на карантин на встречу приехало более 120 депутатов, а он хотел показать, что никого нет. И этот позор он попытался скрыть, спровоцировав скандал. Все провокации "Темного рыцаря" - на его совести. Я готов каждому депутату это доказать".
Всім зебілам - якраз!
В реальности наоборот, это ты Тищенко подлец, а Куницкий молодец, раз показывает все ваши подковёрные антинародные делишки.
Ну так научитесь вести себя порядочно и сливать будет нечего.
Договорились они...
и еще раз туда же !
а если сам не пойдет, то поведут под белые рученьки
так ще ж не Великдень щоб пармезанами-хамонами розговляться
Скандалы каждые 2 часа...
енто просто пипец товарисчи....
такие интересные подробности всплывают...
Впереди ЗЕлёный во всей красе !
Олександр Олегович Куницький - ізраїльський та український блогер, приватний підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». Громадянин Ізраїлю. Вікіпедія.
см. "Разобщение" - http://maidanfire.blogspot.com/2017/09/blog-post.html
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А Тищенко перед виборами знав, що Куніцкій їздив на росію, але раніше латентні сепари йому не заважали!
Общество 29-мар, 19:589 2 372 0
Надеяться, что это сборище политических спекулянтов, и саботажников поможет стране в тяжелую минуту - наивно и глупо.
Устойчивость любого дома зависит от фундамента. Фундаментом на котором Владимир Зеленский строил свою политику, стал парламент, который вроде бы так успешно был захвачен "Слугами народа" в 2019 году.
Да, так действительно казалось пока фракция буквально единогласно голосовала за законы президента, но... уже осенью казавшийся крепким фундамент - треснул.
Ходили слухи, что депутатов раскупили и растянули по олигархам как лиц с низкой социальной ответственностью, но...
Депутаты, которыми Зеленский набил свою фракцию никогда особенно его не были.
Армия ренегатов и куртизанок всех сортов и мастей, которая всегда там где солнце жарче и где плотят лучше не была его изначально и по сути партия формировалась по квотам спонсоров политической кампании Зеленского.
И если и поддерживала его в начале, так потому, что пути его и его спонсоров не расходились.
Вот только в тот момент как они разошлись фракция посыпалась.
После ряда зашкваров была переформатирована партия и ряд депутатов покинули ее ряды. Но сомкнуть ряды при этом не удалось, а скорее даже наоборот. Фракция прекратила свое существование.
Что впрочем не мешало ее главе обманывать Зеленского утверждая, что все под контролем и что он все порешает.
Ну да, ну да...
Порешал. Соросята, которые оккупировали не только парламент, но и Офис президента, устроили демарш, который закончился увольнением "просоросяченого" Кабмина и как следствие переходом последних в оппозицию.
Оппозицию с деньгами и мировым влиянием, которого нет ни у одного из украинских олигархов. Собственно по этой причине Порошенко, а за ним и Зеленский так вели себя с "соросятами".
Не такая большая и организованная как группа "соросят" в парламенте есть в "СН" и группы ряда олигархов, как Коломойского, так и Ахметова и Фирташа. Их разрозненность не дает им до конца диктовать условия, но и не помогает президенту достичь поставленных задач и целей.
По инсайдам, вроде у президента есть голоса за банковский закон, но «НиДефолту» за свои голоса ставят ещё и условие: исключение из фракции Дубинского, Дунды, Фриса, Холодова (Бужанский видимо амнистирован).
Помимо этого сразу несколько фракций хотят что-нибудь за свои голоса, причём несколько фракций хотят смены Авакова.
На то, чтобы сместить Авакова, Зеленский не пойдет.
Аваков - единственный политик способный устроить в Украине переворот или наоборот любой переворот подавить, не злоупотребляющий своей силой, но и не дающий на откуп свою формальную независимость.
У Авакова свое силовое государство в государстве, которое он контролирует и на котором вообще сегодня что-то держится.
Это понимает Зеленский, а потому пытается давить на партийный актив через "полусоросенка" Арахамию.
Вот только Арахамия признал президенту, что ничего сделать с депутатами не может и все его игнорируют, а некоторые придумывают, что болеют и он их не может заставить.
Единственно, что он предложил вызывать на выходных депутатов на ковер в ОП, ну или лично звонить каждому и убеждать его голосовать.
Другие, более прагматичные советники, предлагают использовать, финансовое поощрение, "квоты" в регионах (депутаты могут свои кадры включить в список), угрозы про исключение из фракции, а также попадание в "черный список".
Вот только это все не более чем бесполезная паника.
Фундамент на котором Зеленский пытался что-то выстроить, искренне верим, что что-то очень хорошее - треснул.
И любая конструкция, любое нагромождение которое вырастет на треснутом фундаменте повторит его судьбу, правда еще с более трагичными последствиями как для Зеленского так и для страны.
Увы для демократии, но со стороны Зеленского сейчас надо решительные и жесткие шаги. Вплоть до разгона парламента.
Надеяться, что это сборище политических спекулянтов, и саботажников поможет стране в тяжелую минуту - наивно и глупо.
Надеяться на то, что сборище попрошаек и содержанок сможет изменить судьбу страны к лучшему - преступная халатность.
Если, что и надо сделать, то закрыть этот балаган и вернуться к вопросам законодательства после эпидемии, и с новым фундаментом.
На этом, что не строй будет катастрофа.
David Kohan