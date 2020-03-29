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Все про:Бутусов Юрий (2098) Слуга народа (765) Куницкий Александр (9) Тищенко Николай (22)

 "Слуга народа" Тищенко: "Я разоблачил депутата Куницкого в ведении телеграм-канала "Темный рыцарь" и "сливе" данных работы фракции - он подлец и предатель"

Телеграм-канал "Темный рыцарь" получил известность постоянной публикацией инсайдов изнутри фракции "Слуга народа". "Слуги" договорились не сливать информацию, но нашелся "нарушитель конвенции", и все попытки разоблачить его оказались безуспешными.

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил, что 29 марта в 15:00 в бизнес-центре "Парковый" фракция "Слуги народа" собралась для общения с кандидатами на пост министров энергетики и здравоохранения.

Перед заседанием возник конфликт между депутатами Николаем Тищенко (группа Андрея Ермака) и Александром Куницким (группа Игоря Коломойского), видео которого было позже опубликовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленскому не хватает голосов за "антиКоломойский" закон, - Бутусов

Журналист приводит комментарий Тищенко для Цензор.НЕТ: "У фракции была намечена встреча с премьер-министром и кандидатами в министры. И вот мне депутаты сбрасывают видео и фото из зала с канала "Темный рыцарь", и запись - собралось всего двадцать депутатов, нет людей. И сделал фото - "премьер-министр стоит раком перед "слугой народа", сфотографировал Шмыгаля.

Я смотрю - а людей еще немного собралось, что фото сделано точно с того места, где сидел один Куницкий! Он себя выдал. Я сел рядом с ним и говорю ему: "Ты подлец, ты предатель! Ты обманул наши договоренности. Ты специально хочешь показать, что депутатов нет на собрании, что не надо приходить на заседание парламента и голосовать за законы, чтобы спасти страну от дефолта!" Тут он начал снимать меня, потом выложил видео.

Это сознательная провокация для срыва голосования. Куницкий перед выборами несколько раз ездил с неизвестными целями в Россию, а разве может кандидат в народные депутаты, ездить в РФ во время войны? На такое способен только латентный сепар.

Президент Владимир Зеленский обратился к депутатам с просьбой поддержать законы, а Куницкий намеренно пытается запутать людей. Несмотря на карантин на встречу приехало более 120 депутатов, а он хотел показать, что никого нет. И этот позор он попытался скрыть, спровоцировав скандал. Все провокации "Темного рыцаря" - на его совести. Я готов каждому депутату это доказать".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" Куницкий и Тищенко поругались на заседании фракции: "Ты думаешь, что самый умный?..Решил выступить? Лыжник, бл#дь...Маску одень? Намордник одень!". ВИДЕО

Слуга народа Тищенко: Я разоблачил депутата Куницкого в ведении телеграм-канала Темный рыцарь и сливе данных работы фракции - он подлец и предатель 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185245
 
   
 Топ комментарии
 
Зелені пацюки жеруть один одного
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зелёные подлецы и предатели выясняют,кто наиболее подлее и предательнее..
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Коля! ты придурок!.. занимайся лучше своими лотками на рынке!..
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Коля! ты придурок!.. занимайся лучше своими лотками на рынке!..
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зелёные подлецы и предатели выясняют,кто наиболее подлее и предательнее..
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Я хренею от этого жабагадюкинга! Одна мразь против другой, и все мечтают об одном- о власти , бабле и сдаче Украины кремлю. Десять лет расстрела обоим!
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Стопа! Стопа! А шо на работе за всех ипашить!! Я против расстрела
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нормальна полеміка. А вам ближче монолітність "досвічених політ-сил,"? але та монолітність зумовлена круговою навколокоритною порукою..
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ні, ну звісно ж, рішалово по пацанячому і гопота маскована в бріоні, то краща альтернатива... то просто иліта, яку ви зеблюдки заслужили
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Слуга народа" Тищенко: "Я разоблачил депутата Куницкого в ведении телеграм-канала "Темный рыцарь" и "сливе" данных работы фракции - он подлец и предатель" заявил Тищенко.

В реальности наоборот, это ты Тищенко подлец, а Куницкий молодец, раз показывает все ваши подковёрные антинародные делишки.
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Да похер кто там и что там. Главное грызутся, значит всё в порядке.
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Главное,что рейтинг Зебила и ЗЕкоМанды падает по пол процента в день,а Санёк КУНИницкий редкое дешёвое чмо.Достаточно посмотреть чем оно занималось до революции и слуги урода-каталось по маршруткам и провоцировало,отвлекало водителей-так зарабатывало бабло вместе со своим ******** другом пока его(друга)менты на вымогательстве не повязали...
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куницкий, - молодец среди зеленых овец, а среди молодца, - он и сам овца!
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Молодец, ездит в Москву на консультации? Это вы сейчас серьезно?
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Работа фракции? Надо называть все своими именами, договорники, распил денег и тд.
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куницький ще та тварь, що виконує замовлення кацапні - руйнувати будь яку політичну ініціативу...
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Детский сад-ясельная группа.
Ну так научитесь вести себя порядочно и сливать будет нечего.
Договорились они...
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Ситуацию в Украине, при этом недопрезиденте,можно описать двумя словами "***@нный цЫрк" через Ы.
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Тоже мне, охеренный экономист объявился.
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то можливо в Премьери його - вони з зЄлею та гУндяевим і спасут "економіку"....- молитвами ...
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НА ХЕР!!! "Слуга народу" Тищенко:"Я викрив депутата Куницького у веденні телеграм-каналу "Темний лицар" і "зливі" даних роботи фракції - він негідник і зрадник" - Цензор.НЕТ 7994

и еще раз туда же !

а если сам не пойдет, то поведут под белые рученьки
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карантин...сиди дома -лучшая рекомендация "Слуга народа" Тищенко: "Я разоблачил депутата Куницкого в ведении телеграм-канала "Темный рыцарь" и "сливе" данных работы фракции - он подлец и предатель" - Цензор.НЕТ 7528.уже не надо лучше.сохранить бы все хотя бы в нынешнем состоянии
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Згоден => "сохранить бы все хотя бы в нынешнем состоянии", проте параліч у офісі президента (Єрмак) і Кабміні, безвідповідальність, продажність і дурість у парламенті дають підстави в цьому сумніватися.
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Короче фракция зебилья начинает жить своей половой жизнью, не ориентируясь на Клоуна "Слуга народа" Тищенко: "Я разоблачил депутата Куницкого в ведении телеграм-канала "Темный рыцарь" и "сливе" данных работы фракции - он подлец и предатель" - Цензор.НЕТ 1917
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если я-Клава-Зина-начнем мочится мимо унитаза-у меня в ванной непременно наступит разруха(Преображенский) А ведь клоун в президентах страны-это намного хуже-чем мочится мимо унитаза..
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точнее ее растащили по отдельным саунам.
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За патли та в потилицю його, кохані сваряться тільки тішаться
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РАБссия сняла санкции со всех стран Запада. "Слуга народа" Тищенко: "Я разоблачил депутата Куницкого в ведении телеграм-канала "Темный рыцарь" и "сливе" данных работы фракции - он подлец и предатель" - Цензор.НЕТ 2442
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під час посту ?

так ще ж не Великдень щоб пармезанами-хамонами розговляться
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фракция слуг народа это сбесившийся зоопарк....

Скандалы каждые 2 часа...
енто просто пипец товарисчи....
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я так люблю слушать как они гавкают друг на друга...
такие интересные подробности всплывают...

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Это ж легко проверить . И Куницкмй холуй Коломойского и Тищенко подонок .Я бы их обоих просто расстрелял как сабак.
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полная хрень!!всё объясняется банально просто!!(хотя и запутанно)клан на клан пошел попутно скандал с ермаком припудрить,заодно электорат в непонятки ввести!!на кого стрелки(конкретно)переводить.по факту есть трое беня ермак и зеля (четвёртого не дано) "Слуга народу" Тищенко:"Я викрив депутата Куницького у веденні телеграм-каналу "Темний лицар" і "зливі" даних роботи фракції - він негідник і зрадник" - Цензор.НЕТ 4054 "Слуга народу" Тищенко:"Я викрив депутата Куницького у веденні телеграм-каналу "Темний лицар" і "зливі" даних роботи фракції - він негідник і зрадник" - Цензор.НЕТ 2275
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Знаете, ************** цирк.. Цензор, простите меня за мат, но это достало уже, мы живем в каком то ШАПИТО
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А еще он красивый? Ха-ха-ха. Вот так и выбирает наше большинство из нарида. Откуда такие данные про его нормальность? Если он в этой партии, то уже только это говорит против него.
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Дураки обожают собирться в стаи
Впереди ЗЕлёный во всей красе !
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Тишенко этот контуженый на всю голову ,очень чем-то Чечетова напоминает ,но тот вроде был поумнее .. "Слуга народа" Тищенко: "Я разоблачил депутата Куницкого в ведении телеграм-канала "Темный рыцарь" и "сливе" данных работы фракции - он подлец и предатель" - Цензор.НЕТ 6398
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разоблачитель хренов) шинкователь капусты и мастер тоналки))
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Авторитет Коля Оболонский алле сбу
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Куницкий такой сильно говнистый тип, говорящая голова, провокатор.
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лучшей рекламы для этого Тёмного Рыцаря даже придумать было сложно.
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Коломойский бодается до последнего, но полюбом у него есть план Б.
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Можете не знати Рицаря,Джокера.Але не чути про "Трубу прорвало"-бути такого не може.
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Подлецы это верно, а вот предатели это спорно. Предают те люди кому доверяешь а этим людям доверяют только идиоты.
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ФЕЙКонутый мир который придумали путлер и Соловьев с Сикелевым дал полный провал... "Слуга народу" Тищенко:"Я викрив депутата Куницького у веденні телеграм-каналу "Темний лицар" і "зливі" даних роботи фракції - він негідник і зрадник" - Цензор.НЕТ 120
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но главное свое предназначение выполнил к сожалению
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Клоповник какой-то, а не фракция. Впрочем, прелесно, прелесно.
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Тищенко всю жизнь был связан с криминалом, плюс прокремлевская тварь,причем конченная, лепший дружбан врага Украины ермака, гугл в помощь тем тупым, кто считает тищенко нормальным.
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Ка эта Зе власть уже смердит одно дерьмо лучше другого собраны все представители фекальных отходов и так крепко ухватились липкими ручонками за кресла
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В большинстве своем мелкие люди такие: говнистые, злые и сильно обидчивые. Это мнение психологов.
Олександр Олегович Куницький - ізраїльський та український блогер, приватний підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». Громадянин Ізраїлю. Вікіпедія.
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Оказывается, в продажных душонках не так уж и много скрепности. Каждый сам за себя.
см. "Разобщение" - http://maidanfire.blogspot.com/2017/09/blog-post.html
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А коли перед виборами вам тут волали те саме, де було ваше відчуття самозбереження
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Куницкий перед выборами несколько раз ездил с неизвестными целями в Россию, а разве может кандидат в народные депутаты, ездить в РФ во время войны? На такое способен только латентный сепар. Источник: https://censor.net.ua/n3185245
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А Тищенко перед виборами знав, що Куніцкій їздив на росію, але раніше латентні сепари йому не заважали!
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Премьер стоял раком... Надеюсь на заседании не было Яременко?
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Когда этот страшный сон закончится? Верните Парубия выключающего микрофон Вилкулу, Гаврилюка читающего Конституцию, Пинзеныка знающего все статьи бюджета , Князевича знающего все статьи Конституции, Берёзу бьющего морду Бойко,пусть даже Ляшко трындит для фона, нет сил больше смотреть на этот балаган .
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"Пионерский лагерь" Зеленского трещит по швам, партийного единства уже нет
Общество 29-мар, 19:589 2 372 0

Надеяться, что это сборище политических спекулянтов, и саботажников поможет стране в тяжелую минуту - наивно и глупо.

Устойчивость любого дома зависит от фундамента. Фундаментом на котором Владимир Зеленский строил свою политику, стал парламент, который вроде бы так успешно был захвачен "Слугами народа" в 2019 году.

Да, так действительно казалось пока фракция буквально единогласно голосовала за законы президента, но... уже осенью казавшийся крепким фундамент - треснул.

Ходили слухи, что депутатов раскупили и растянули по олигархам как лиц с низкой социальной ответственностью, но...

Депутаты, которыми Зеленский набил свою фракцию никогда особенно его не были.

Армия ренегатов и куртизанок всех сортов и мастей, которая всегда там где солнце жарче и где плотят лучше не была его изначально и по сути партия формировалась по квотам спонсоров политической кампании Зеленского.

И если и поддерживала его в начале, так потому, что пути его и его спонсоров не расходились.

Вот только в тот момент как они разошлись фракция посыпалась.

После ряда зашкваров была переформатирована партия и ряд депутатов покинули ее ряды. Но сомкнуть ряды при этом не удалось, а скорее даже наоборот. Фракция прекратила свое существование.

Что впрочем не мешало ее главе обманывать Зеленского утверждая, что все под контролем и что он все порешает.

Ну да, ну да...

Порешал. Соросята, которые оккупировали не только парламент, но и Офис президента, устроили демарш, который закончился увольнением "просоросяченого" Кабмина и как следствие переходом последних в оппозицию.

Оппозицию с деньгами и мировым влиянием, которого нет ни у одного из украинских олигархов. Собственно по этой причине Порошенко, а за ним и Зеленский так вели себя с "соросятами".

Не такая большая и организованная как группа "соросят" в парламенте есть в "СН" и группы ряда олигархов, как Коломойского, так и Ахметова и Фирташа. Их разрозненность не дает им до конца диктовать условия, но и не помогает президенту достичь поставленных задач и целей.

По инсайдам, вроде у президента есть голоса за банковский закон, но «НиДефолту» за свои голоса ставят ещё и условие: исключение из фракции Дубинского, Дунды, Фриса, Холодова (Бужанский видимо амнистирован).

Помимо этого сразу несколько фракций хотят что-нибудь за свои голоса, причём несколько фракций хотят смены Авакова.

На то, чтобы сместить Авакова, Зеленский не пойдет.

Аваков - единственный политик способный устроить в Украине переворот или наоборот любой переворот подавить, не злоупотребляющий своей силой, но и не дающий на откуп свою формальную независимость.

У Авакова свое силовое государство в государстве, которое он контролирует и на котором вообще сегодня что-то держится.

Это понимает Зеленский, а потому пытается давить на партийный актив через "полусоросенка" Арахамию.

Вот только Арахамия признал президенту, что ничего сделать с депутатами не может и все его игнорируют, а некоторые придумывают, что болеют и он их не может заставить.

Единственно, что он предложил вызывать на выходных депутатов на ковер в ОП, ну или лично звонить каждому и убеждать его голосовать.

Другие, более прагматичные советники, предлагают использовать, финансовое поощрение, "квоты" в регионах (депутаты могут свои кадры включить в список), угрозы про исключение из фракции, а также попадание в "черный список".

Вот только это все не более чем бесполезная паника.

Фундамент на котором Зеленский пытался что-то выстроить, искренне верим, что что-то очень хорошее - треснул.

И любая конструкция, любое нагромождение которое вырастет на треснутом фундаменте повторит его судьбу, правда еще с более трагичными последствиями как для Зеленского так и для страны.

Увы для демократии, но со стороны Зеленского сейчас надо решительные и жесткие шаги. Вплоть до разгона парламента.

Надеяться, что это сборище политических спекулянтов, и саботажников поможет стране в тяжелую минуту - наивно и глупо.

Надеяться на то, что сборище попрошаек и содержанок сможет изменить судьбу страны к лучшему - преступная халатность.

Если, что и надо сделать, то закрыть этот балаган и вернуться к вопросам законодательства после эпидемии, и с новым фундаментом.

На этом, что не строй будет катастрофа.

David Kohan
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Гы- гы -гы...))) *а у нас сегодня кошка родила вчера котят... Котята выросли немножко, но есть, как взрослые хотят...*
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ПРЄДАТЬ зрадника крїни, це значить, як найменше отямитись, до яких зралгників тебе занесла доля чи як мінімум покаятись...
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И шо?!Эта новость як одуванчик заходит в анал автору
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только что нам была продемонстрирована сценка ссоры Шуры Балаганова и Паниковского
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Два негодяя, которых лицедей взял в сн, теперь разваливают, по заданию своих ватажков сборище под названием сн.
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Слуга слуги народа сказал другому слуге слуги народа, что он не такой слуга, как другие слуги слуги народа... "Слуга народу" Тищенко:"Я викрив депутата Куницького у веденні телеграм-каналу "Темний лицар" і "зливі" даних роботи фракції - він негідник і зрадник" - Цензор.НЕТ 9
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так все привыкли уже. Клоуны и ожидать нечего. вы как вирус, лучше по немного зашквар выкладывать, главное не целуйтесь в губы, зараза опасная
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А эти поцы все в "Мафию" по зебанатски режутся
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Коломойский стал безполезен и даже вреден для Украины, национализацию нужно начинать с него.
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"На пироне встретились два "друга" ..." "Слуга народу" Тищенко:"Я викрив депутата Куницького у веденні телеграм-каналу "Темний лицар" і "зливі" даних роботи фракції - він негідник і зрадник" - Цензор.НЕТ 407
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