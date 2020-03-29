 "Батькивщина" и "За будущее" выступили против банковского законопроекта: его могут не включить в повестку дня внеочередного заседания, - нардеп от "Голоса" Железняк

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"К сожалению, некоторые фракции выступили против: это "Батькивщина" и группа "За будущее". Поэтому, как я понимаю, решения о включении этого вопроса в повестку дня не будет, то есть он не будет рассмотрен на этом внеочередном заседании. И будет ли ещё какое-то внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен этот законопроект, нам пока не известно: ни от президента, ни от представителей коалиции", - заявил Железняк после совещания председателей депутатских фракций и групп у спикера Верховной Рады в воскресенье вечером.
Простое слово - *авно
Старое
С запахом
Видимо у "слугами" у него совсем плохи дела...
"Расклад на сегодня таков, что голоса за закон о невозвращении банков могут дать лишь несколько групп и фракций: "Голос", "Довіра", ЕС и часть нашей фракции "Слуга народа"". https://censor.net.ua/n3184903
"Хочу поблагодарить тебя в твой день рождения тебя за все. И за то что ты можеш быть настоящим другом и настоящим партнером во всех самых самых важных делах...".
«Целую, обнимаю». Тимошенко поздравляет Коломойским. https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=dZ9cWFNdOtk&feature=emb_logo
Только Голос не зашквареный ☝
По-видимому их общая цель - грохнуть Украину.
Думаю что Палица точно там и ещё там может бить И. Констанкевич.
Или нет?
Я реально не знаю просто ищу приближенных к Бене.
Порошенко хорошо себя показал на должности кризис-менеджера в 14-15 году.
С должности премьера Порошенко сможет как справиться с сегодняшними вызовами для страны, так и угомонить распоясавшийся олигархат, рвущий страну на куски ради сиюминутной выгоды