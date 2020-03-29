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Все про:банки (1682) ВР (24677) Батькивщина (1854) Железняк Ярослав (16)

 "Батькивщина" и "За будущее" выступили против банковского законопроекта: его могут не включить в повестку дня внеочередного заседания, - нардеп от "Голоса" Железняк

Законопроект о невозможности возврата неплатёжеспособных банков бывшим владельцам могут не рассматривать в Верховной Раде на внеочередном пленарном заседании, поскольку фракция ВО "Батькивщина" и депутатская группа "За будущее" выступили против такого решения.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, некоторые фракции выступили против: это "Батькивщина" и группа "За будущее". Поэтому, как я понимаю, решения о включении этого вопроса в повестку дня не будет, то есть он не будет рассмотрен на этом внеочередном заседании. И будет ли ещё какое-то внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен этот законопроект, нам пока не известно: ни от президента, ни от представителей коалиции", - заявил Железняк после совещания председателей депутатских фракций и групп у спикера Верховной Рады в воскресенье вечером.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185244
 
 
 Топ комментарии
 
просто бабюле зашел транш от коломойши
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ну и?кому помогает жуля в данной ситуации?бене?или хуйлу напрямую?
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О, Беня решил действовать через свою старую проверенную консерву Юльку.
Видимо у "слугами" у него совсем плохи дела...
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Так Юля сама ж обьявила что перестает быть в оппозиции .
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Эта вскрытая консерва называется иначе(
Простое слово - *авно
Старое
С запахом
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ТЫ И ЕСТЬ " АВНО". СТАРОЕ И ТУПОЕ, СМЕРДЯЩЕЕ НА ВСЮ УКРАИНУ!
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Странно.Так Юля и против продажи земли.А его голосуют.Нестыковка.
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Ничего странного, там ей не занесли. Тогда ещё хватало деловых слуг.
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Зато баба юля не перестает оставаться в позиции
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Железнюк? Це той самий, у якого прадід був матросом?
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Чтоо и требовалось доказать, кто спосор.
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а если договорятся, то земля переместится в Австралию ?
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На проданій українцями землі своїх предків розташують Державу "Новий Ієрусалим" . За словами Ігоря Беркута перші 84 поселенці вже тут . Так свого часу арабами було прийнято закон про торгівлю землею і вже на другий день на проданій землі постала Держава Ізраїль .
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ну и?кому помогает жуля в данной ситуации?бене?или ***** напрямую?
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в тому то й справа. А щколота на кшалт ukrainec 3ae83688 - під впрливом Г+Г і мертвечуковських аналів й надалі вважають її дивоМарусею. За штатних графоманів юдьки - вже й згадувати не хочеться...
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Я вже писав, що якщо проголосує за землю, то для мене різниці нема з нею і зебобіками і песиками - скріньте. Але поки що вона сумлінно оберігає українську землю.
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Поки що, тільки Порох сказав, що він проти продажу землі, а ваша косата мовчить. Чекає указівки від бені, чи вже ділить?
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І мовчатиме так само як жодного разу не проголосувала за закони спрямовані проти Кацапії . Вуля кремля зозуля - концентрат популізму , брехні , аферизму .
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Я поняв, достатньо щоб одна фракція висловилась проти, і законопроект не включають, чи нас знову лошать? Чого тоді будуть розглядати землю, адже багато проти???
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Навіть голова ВР (головуючий на засіданні) може нвполягти і поставити на голосовання окремого питання (закону) про включення в порядок денний. А, якщо пропозиція Президента розглянути - то включається без голосування...
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Тобто планета шелезняка киздить. Що і треба було довести.
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Що там ставити, коли голосів не вистачає. Всього назбиралось десь 170 голосів, а щоб прийняти закон треба 226.
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каломойша видать нормально этим тварям отлистал)
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О, Беня решил действовать через свою старую проверенную консерву Юльку.
Видимо у "слугами" у него совсем плохи дела...
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Во сколько Ворюля обошлась бабушке Бене? Она не из дешёвых..
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Це товар із закінченим терміном придатності. Тому не так вже й багато.
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Сколько ей ни отстегивай - все равно по декларации она нищая как церковная мышка
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Пішли інформаціні вкиди, значить йде якась боротьба. Згідно слів цього утирка, то якась фракція не захотіла і не включають в порядок денний, але це якась х*ня, не вірю що таке може бути при монобільшості.
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Хто наразі утирок це ще питання.

"Расклад на сегодня таков, что голоса за закон о невозвращении банков могут дать лишь несколько групп и фракций: "Голос", "Довіра", ЕС и часть нашей фракции "Слуга народа"". https://censor.net.ua/n3184903
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А хіба хтось сумнівався?

"Хочу поблагодарить тебя в твой день рождения тебя за все. И за то что ты можеш быть настоящим другом и настоящим партнером во всех самых самых важных делах...".
«Целую, обнимаю». Тимошенко поздравляет Коломойским. https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=dZ9cWFNdOtk&feature=emb_logo
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Древняя шмонька и бенины сосалки . Какой трогательный натюрморт.
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Коаліція "За дефолт" = жопоблок + жЮлька + слуги каломойського.
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Старушка перед политической пенсией решила подзаработать.
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Так званий антиколомойський закон насправді звільняє від покарання Гонтарєву та інше керівництво Нацбанку, які протягом 2014-17 років знищили більшість банків України та розікрали їх майно. Люди та підприємства втратили від банкопаду понад 500 мільярдів гривень. Досі Фондом гарантування вкладів керує вірний соратник Порошенка Ворушилін. Який продовжує розкрадати банківські активи. Злодії мають бути покарані. Так званий банківський закон має бути відхилений.
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шарієвсько-дубінська мантра. Головні проблеми справ такого порядку розглядаються в Лондонському судді.
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Это уже второй зашквар после дубневича уже в этой зраде😷
Только Голос не зашквареный ☝
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просто ставки высоки как некогда, нечего личного просто бизнес ( баба юля)
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Вот и у Юльки закінчилась епоха бідності!
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Ну вот...... накинулись на Юлю скопом. "Батькивщина" и "За будущее" выступили против банковского законопроекта: его могут не включить в повестку дня внеочередного заседания, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 8779 Подзаработать не дают бедняжечке спокойно.
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тварь бабка юлька тамифлюшенка как всегда предавала так и сейчас предает украинский народ, просто гнусная старая тварь
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Ещё перед президентскими выборами Жулька просила Каломойшу поддержать ее, но он отказал ей (сам Каломойша это говорил). А теперь наверное нашли общий язык. Вывод; Украиной торгуют по полной, лишь бы дорваться до власти и набить карман. Украина этим всем гореполитикам нужна только для обогащения и не более. Просто мерзавцы и подонки.
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жЮля у шустіка на лайфі розказувала, що зустрічається щодня з преЗЕдентом. Очевидно що торгувалась, бо ще не всі посади міністрів заповнені. Якщо "Батьківщина" не голосує, значить не отримала "солоденьке".

"Батькивщина" и "За будущее" выступили против банковского законопроекта: его могут не включить в повестку дня внеочередного заседания, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1408
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В те времена это был мировой кризис и дефолт!
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Так и знал что Юлька баба Коломойського, ещё на этих выборах все про это говорили.
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Беня пообіцяв Юлі привести до влади спасітельніцей?
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Чего прицепились к бабуле, у нее только 24 штыка! И не факт, что половины вообще не будет...
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"Мы же пока цели не достигнем - не успокоимся" - сказала как-то по телефону Юля Коломойскому.

По-видимому их общая цель - грохнуть Украину.
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Юля прийде порядок наведе, да! свидетели Юли.
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Что за контора "За будущее"?
Думаю что Палица точно там и ещё там может бить И. Констанкевич.
Или нет?
Я реально не знаю просто ищу приближенных к Бене.
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А где наш Іван Сулима? Наверное занят- бабки пересчитывает. Которые воне беня за честность и принципиальность занёс.
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Posadyte Beniu za resotku i vse problemi otpadut.Smesno daze cytat kak odin celovek mozet vsio,jest zakon,jest prokuratura pust nim zajmutsia kak sledujet i deputov kotoryje ego poderzyvajet nado vziat na kontrol,podsluski i tak daleje.Po drugomu nekak
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Еще кормить эту падаль..! Дещевле просто грохнуть.
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Бєня запустив у ход свою останню тухлу тушківку ,у вигляді баби Жулі.
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Пока не произошел крах страны Зеленский должен пойти на союз Порошенко и назначить его премьером
Порошенко хорошо себя показал на должности кризис-менеджера в 14-15 году.
С должности премьера Порошенко сможет как справиться с сегодняшними вызовами для страны, так и угомонить распоясавшийся олигархат, рвущий страну на куски ради сиюминутной выгоды
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Порошенко не пойдет премьером к клоуну, никогда. Ибо клоун все равно все просрет и повесит на премьера.
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группа "За будущее" і за яке майбутнє ці персонажі?
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Запомните завтрашний день скучающие по тимошонке. Завтра она выстрелит в спину стране. В который раз.
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как бы не пришлось нам вскорости переизбирать ВР
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