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 Кабмин сделал обязательной обсервацию для украинцев, возвращающихся из-за границы, - Криклий

Правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Об этом в Telegram написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", - написал Криклий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Фашисты", - эвакуированные из Вьетнама украинцы отказываются от прохождения обсервации в отеле и вырываются из "Борисполя". ВИДЕО

Кабмин сделал обязательной обсервацию для украинцев, возвращающихся из-за границы, - Криклий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185243
 
 
 Топ комментарии
 
до дупи, коли сотні тисяч носіїв розбіглися, ви вже всі там обсервались по повній, сцуки
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А що робити, якщо ідея платної обсервації тільки зараз прийшла в голову? Краще піздно.
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до дупи, коли сотні тисяч носіїв розбіглися, ви вже всі там обсервались по повній, сцуки
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От...
Зрозуміли, що просте відео і стравлювання нічого не дадуть...
Але от за рішення відповідати прийдеться...
І основне питання слідчих буде... Чому зволікали...
Хоча в Ізраїль майбутньому екс прем'єру поштою ці питання ніхто не відправить...
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Поздно батенька с ручника снялся заразы уже навезли.
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хотілось би, щоб так... але:"Меня терзают смутные сомнения..."
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Да перестаньте их пускать, пусть сидят там где были!!!
Какая нахрен демократия сейчас, вы же говорили что кто не успел останутся там и за ними будут следить консулы.
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Беня возит, ему бабло нужно, три шкуры за билеты сдирает.
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Власть сама себя опускает ниже плинтуса...
Сегодня все увидели на что вы - власть способны, когда толпа прилетела из Вьетнама, раскидала ментов и вышла на улицу из аэропорта...
Вы только языком, орально умеете работать... А на деле вы нули и гавно.
Об вас все ноги вытирают.
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аху***! какие молодцы... ну прямо на опережение идут...
нах послать некого, такие предусмотрительные...
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самыми прикольными по опережениям оказались все экстрасенсы мира и их шоу ))))) на века вперёд заглядывают ))))
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Прилетевшие из Вьетнама украинцы пытались вырваться из аэропорта.
В аэропорту "Борисполь" вечером 29 марта приземлился борт с украинцами из Вьетнама, которые отказались от обсервации.
Об этом в Facebook заявил журналист Виталий Глагола, опубликовав видео с места инцидента.
По его словам, "украинцы, которые прилетели в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта".
"Только что приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает", - рассказал он.
Как выяснил OBOZREVATEL, одна из пассажиров самолета сообщила, что им "дали бумажки на самоизоляцию", но ничего не говорили об обсервации.
"Уже на выходе нас задержали. Много военных. Мы не понимали, что происходит. Люди начали кипишевать. Возмущаться. Часть людей уже была за аэропортом, вышла, а нас не выпускали.
Потом извинились, сказали, что хотели сделать как лучше и подготовить специальные автобусы. Но нам не объясняли, если бы объяснили, то было бы ок. Ну и все, мы выехали без никаких обсерваций", - рассказала девушка.
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возвращаются люди, которые уехали 3-5 лет назад. ибо для них это был единственный шанс выжить после стремительных изменений под руководством ришучих сывочолых реформаторов
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Твари! Просто издеваются над всей страной.
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осел над тобой издевается? с особім цинизмом? кошмар...
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😃 на до мной? Ты зебилушка ошибаешься...это он над вами издевается...вы зебилы за него голосовали...а не я...
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Клоуни, ви не в кварталі граєте. До дупи вже обсервація.
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После того, как все спокойно разъехались по домам?...
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на основании какого закона. в конституции свобода перемещения, а ограничивать права можно только в режиме чп. зелибобы объявили режим чп?
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Ну попробуйте. Обосретесь. Снесут и полицию и Нацгвардию.
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Запізно. Ви вже інфікували всю країну. Сподіваюся все ваше кодло піде під суд, бажано суд Лінча
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Киевская областная администрация распорядилась об усилении ограничительных мер на территории региона в связи с пандемией коронавируса COVID-19 на территории отдельных населенных пунктов Обуховского и Киево-Святошинского районов.
Речь идет о населенных пунктах Козин и Лесники, на въезде в которые обустроят блок-посты. Их количество и место расположения будет определять полиция совместно с Национальной гвардией, Госпотребслужбой, местными органами власти и органами исполнительной власти.
Въезд и выезд из этих населенных пунктов с 29 марта по 24 апреля включительно будет возможен исключительно через КПП, где всем водителям и пассажирам, будут проводить обязательное измерение температуры.
(видио)
https://www.facebook.com/serg.marco/videos/2566483727002800/
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"они выйдут на свободу..." Мля, а по какому закону, за какое преступление их лишат свободы и заключат на 14 дней в помещениях с потенциально зараженными людьми???? Кто ответит если здоровые там заразятся, окажись среди них хоть один заражённый???? Вместо того чтобы помочь людям добраться домой, без лишних контактов, где они смогли бы безопасно самоизолироваться, устроили произвол. И не правда что нельзя проконтролировать соблюдение карантина дома. Достаточно лишь участковым поднять свои зады и и выйти на проверки. Не надо ко всем ходить, но каждый бы знал что могут проверить и сидели бы по домам как мышки. Но нет, наша доблестная власть как всегда решает проблемы пренебрегая своими гражданами, делают как им хочется, удобнее, и на сколько хватило ума. Люди вам не скот!!!! Когда они работая на чужбине, вливали в нашу экономику десятки миллиардов долларов, в то время когда наши толстосумы только выводят деньги из страны, тогда всё нравилось. А когда надо помочь, то власть мало того что не помогает, а дерёт три шкуры за билеты, так потом сажает как животных в клетки, не заботясь о последствиях
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А что такое-прогнозирование.Неизвестно,нет?(
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