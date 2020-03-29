 Кабмин сделал обязательной обсервацию для украинцев, возвращающихся из-за границы, - Криклий

Об этом в Telegram написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.
"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", - написал Криклий.
😁
Шось в лісі здохло.
Зрозуміли, що просте відео і стравлювання нічого не дадуть...
Але от за рішення відповідати прийдеться...
І основне питання слідчих буде... Чому зволікали...
Хоча в Ізраїль майбутньому екс прем'єру поштою ці питання ніхто не відправить...
Какая нахрен демократия сейчас, вы же говорили что кто не успел останутся там и за ними будут следить консулы.
Сегодня все увидели на что вы - власть способны, когда толпа прилетела из Вьетнама, раскидала ментов и вышла на улицу из аэропорта...
Вы только языком, орально умеете работать... А на деле вы нули и гавно.
Об вас все ноги вытирают.
нах послать некого, такие предусмотрительные...
В аэропорту "Борисполь" вечером 29 марта приземлился борт с украинцами из Вьетнама, которые отказались от обсервации.
Об этом в Facebook заявил журналист Виталий Глагола, опубликовав видео с места инцидента.
По его словам, "украинцы, которые прилетели в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта".
"Только что приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает", - рассказал он.
Как выяснил OBOZREVATEL, одна из пассажиров самолета сообщила, что им "дали бумажки на самоизоляцию", но ничего не говорили об обсервации.
"Уже на выходе нас задержали. Много военных. Мы не понимали, что происходит. Люди начали кипишевать. Возмущаться. Часть людей уже была за аэропортом, вышла, а нас не выпускали.
Потом извинились, сказали, что хотели сделать как лучше и подготовить специальные автобусы. Но нам не объясняли, если бы объяснили, то было бы ок. Ну и все, мы выехали без никаких обсерваций", - рассказала девушка.
Киевская областная администрация распорядилась об усилении ограничительных мер на территории региона в связи с пандемией коронавируса COVID-19 на территории отдельных населенных пунктов Обуховского и Киево-Святошинского районов.
Речь идет о населенных пунктах Козин и Лесники, на въезде в которые обустроят блок-посты. Их количество и место расположения будет определять полиция совместно с Национальной гвардией, Госпотребслужбой, местными органами власти и органами исполнительной власти.
Въезд и выезд из этих населенных пунктов с 29 марта по 24 апреля включительно будет возможен исключительно через КПП, где всем водителям и пассажирам, будут проводить обязательное измерение температуры.
(видио)
https://www.facebook.com/serg.marco/videos/2566483727002800/