 Все возвращающиеся в Украину принудительно пройдут обсервацию, - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала "Украина24", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что "опытные политики" "фальсифицируют" информацию, заявляя о закрытии границ для своих граждан. "Мы закрыли сообщения-регулярные и нерегулярные - но любой гражданин, едва живой или абсолютно здоровый, может прийти к украинской границе, и даже если он потеряет паспорт, мы его примем", - сказал Аваков.
По его словам, все, кто хочет пересечь границу, смогут это сделать.
"В ближайшие дни будут, в том числе, специальные авиарейсы, мы заберем людей из Вьетнама, из Бангкока", - сказал министр.
Аваков подчеркнул, что для этих людей будет действовать другой режим карантина.
"Самолет прилетит, все эти люди пройдут проверку и принудительно - обсервацию. Только потом - тест, и они выйдут на свободу", - пояснил глава МВД.
По словам Авакова, такой режим используют около 15 стран, это не новый подход к недопущению распространения коронавируса.
Напомним, с 28 марта в связи с распространением коронавируса Украина закрыла границы, чтобы прекратить пассажирское сообщение с другими странами.
Министерство иностранных дел обратилось ко всем гражданам Украины за рубежом с просьбой не покупать билеты на рейсы после 27 марта и рассмотреть возможность остаться на время карантина.
Ви навітт не знаєте хто првернувся і скільки їх.
Вон сегодня все видели видео, как прилетевшие из Вьетнама просто взяли и прошли из аэропорта на улицу. И никто их не смог остановить. Ни полиция, ни пограничники, ни гвардия... никто.
Никакая полиция, гвардия, СБУ, итд.. не в состоянии сдержать толпу...
Это наглядный пример того, что когда начнут массово толпами грабить магазины, заправки, дома зажиточных граждан, итд... никто не сможет остановить это по всей Украине, никто!
Аваков: - Треба терміново вивести на вулицю поліцію і нацгвардію, почати ******* людей, усіх посадити під домашній арешт, усе нахрін закрити, почати масові облави і затримання!
Шмигаль: - І це допоможе побороти коронавірус?
Аваков: - Який коронавірус?
Ну ей богу эти твари,что издеваються?
Кацапская подстилка и провокатор.
Я его в спам.
Мечта авакова - из Украины сделать Гулаг.
О самоорганизации
Общество / Видео 29-мар, 06:579 2 866 0
Сегодня в твиттере появилось любительское видео из Великобритании, на котором барышню парамедика, которая выходила из дому, чтобы отправиться на работу, где она лечит больных коронавирусом, соседи провожали аплодисментами. И что-то мне это напомнило. 2014 год, когда вот так провожали добровольцев на фронт прямо с Майдана.
А еще я помню, как люди собирали добровольцев на фронт. Покупали им камуфляж, берцы, рюкзаки, и другое снаряжение, которое можно было добыть за деньги.
Причем, о волонтерах мы потом много слышали, а иногда - слишком много, а вот о том, что люди собирали конкретного парня из своего дома почти не слышали и успешно об этом забыли.
А ведь такое было массовым явлением. Просто одного клича о том, что парень едет на войну было достаточно, поскольку страна лежала в руинах и особенно армия это ощущала предельно остро. Достаточно вспомнить тележки в каждом супермаркете, в которые люди складывали все, что считают нужным «на АТО».
Помню, как прошла информация о том, что ночью погибли наши бойцы, которые от переутомления просто уснули и враг застал их врасплох. Так на следующий день, тележки были до половины завалены различными упаковками с кофе.
Я это помню потому, что сам пошел покупать кофе, для этой цели и увидел, что не у одного меня были такие мысли. Горка упаковок кофе уже была в локоть высотой.
Что это было? А это было понимание того, что если ты не идешь (по разным причинам) на фронт, то ты обязан помогать тем, кто там, причем, тогда ни у кого не возникало мысли о том, куда смотрит руководство страны.
Все было понятно без лишних слов. А раз так, надо делать то, что можешь лично ты или группа близких людей или знакомых, пусть по тому же многоквартирному дому.
Сейчас просматриваются те же элементы угрозы и реакции на нее. Понятно, что руководство страны, а тем более - минздрав, самоустранились от того, что навалилось на нас и что мы еще увидим во всей красе буквально через неделю - 10 дней.
И вот со всех сторон уже слышно, что медики отказываются ехать на работу в общественном транспорте. Теперь он вообще стоит, но когда еще работал, выход нашло не правительство, а люди, которые взялись бесплатно довозить медперсонал до работы и обратно.
Теперь встал второй вопрос о том, что врачи не имеют защитной экипировки. А ведь они - правы. Италия показала, что эффективность работы медиков без нужного снаряжения - крайне низка и ситуация выливается в катастрофу просто потому, что медики выбывают из-за заражения вирусом.
Вот и пришла такая мысль, что ожидать «покращення» и эпохи чего-то там от этой шайки - бесполезно и надо действовать самостоятельно.
Например, мы знаем, кто в нашем большом доме работает в больнице, где будут принимать больных? Нет? Не знаем?
Передайте медикам, пускай они себя обозначат просто в своем дворе. Пускай это будет красный крест на белом фоне или что-то еще, чтобы все окружающие это знали. А еще лучше, чтобы под этим было написано, что конкретному медику нужно для безопасной работы.
Это - важный триггер коммуникации. Когда ясно кому и что нужно, дальше - дело техники.
Собирали бойцов на войну, соберем и врачей. Не хуже, чем их зарубежные коллеги.
Подумайте над этим, коллеги. Времени почти не осталось, но еще можно!
Линия Обороны