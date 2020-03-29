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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Эвакуация украинцев из-за границы будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию: готовим перечень локаций, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что решается вопрос возвращения домой украинских граждан, которые не успели вернуться домой до 28 марта, и чтобы он был максимально безопасным для окружающих.

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Среди прочего, решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта. Их последующее возвращение, самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком, должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит - будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию. Сейчас мы готовим перечень соответствующих локаций", - заявил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Фашисты", - эвакуированные из Вьетнама украинцы отказываются от прохождения обсервации в отеле и вырываются из "Борисполя". ВИДЕО

По его словам, такими локациями могут стать украинские гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности. "Каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения", - подчеркнул Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3185241
 
   
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Зеленський все вірно робить - Україна не РФія і своїх , в біді , не кидає !
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молодец- твой мальчик с задержкой в 2 месяца Эвакуация украинцев из-за границы будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию: готовим перечень локаций, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2242
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любишь сериальчики смотреть!?.. спецом для тебя "Новые Санжары" часть 2..
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Упоротый зебил, маски из Украины инфицированных в Украину.. это по-другому называется. Это вы делали в 30 годах.
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припини істерику , кацапа ...чи ти думаєш що тебе , в РФії , вірус не дістане ? Эвакуация украинцев из-за границы будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию: готовим перечень локаций, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4236
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Земразь ты конченная, я вчера в аптеке покупал маски по 35 гривен.
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Ну что ты такой упоротый, за 200 грн. людей обзываешь.
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ага.. а теперь беги и СОБИРАЙ ВСЕХ - кто уже разъехался по всей Украине и заразил кучу народа..
Кстати, статистика: 1 зараженный коронавирусом - за 10 дней может заразить сам или через людей - до 59 ТЫСЯЧ человек...
Если среди въехавших по зову моники зелоха ХОТЯ БЫ 0.1 %(а их больше!) зараженных... т.е. всего-то 100 человек...
то через неделю-две получим в Украине 59 000 * 100 = 5.9 млн.чел...Т.е. более 12% населения Украины..
что там звЕздюк оманський трепалось о "5% населения и медицины в Украине не станет"?
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Главное во время? Тупой и еще тупее, прям как название фильма.
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Так, звісно, молодець, евакуював 100 000 ціною життя 40 мільйонів людей, а карантин - це фігня....
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евакуював 100 000 українців - що не подобається ?
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Так уже несколько десятков тысяч человек ввезли!
Никаких тестов на вирус - личное обязательство и все.
Или это не считается?
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Я от за твоєю писаниною давно спостерігаю, і досі не визначився, бо іноді ти пишеш як ботяра, а іноді - наче недоумкувате.
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Що правильно ? Що інфікував всю країну, дозволивши приймати БЕЗ ОБЗЕРВАЦІЇ І ТЕСТУВАННЯ ? Ти з головою дружиш ?
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Поздно пить боржоми, если печень отвалилась.
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ага.. а теперь беги и СОБИРАЙ ВСЕХ - кто уже разъехался по всей Украине и заразил кучу народа..
Кстати, статистика: 1 зараженный коронавирусом - за 10 дней может заразить сам или через людей - до 59 ТЫСЯЧ человек...
Если среди въехавших по зову моники зелоха ХОТЯ БЫ 0.1 %(а их больше!) зараженных... т.е. всего-то 100 человек...
то через неделю-две получим в Украине 59 000 * 100 = 5.9 млн.чел...Т.е. более 12% населения Украины..
что там звЕздюк оманський трепалось о "5% населения и медицины в Украине не станет"?
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обсервація мала би бути давно передбачена! І мало би бути відповідне законодавство!
Але ж зебіли, вони такі тупі зебіли...
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Десятки тысяч уже прорвавшихся могут вздохнуть спокойно... им не придется платить гостеприимным "гостельерам"...
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после 100 тыс. завезенных главзебил решил взять ситуацию под контроль.
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дал..ба..**,с кацапеи привезенных тобою ублюдков просто так отпустили. И в Борисполе прорываются. Что несешь,нюхач коксовый?
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Подскажите эта консервация законом предусмотрена?
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Вовремя обсервацию задумал . . .
А те, кто последние 2 недели заезжал ? Это же сотни тысяч по стране разъехались под честное слово, что будут самоизолироваться . . .
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поздно пить боржоми. все гастрики уже давно бухают на шашлыках, успешно заражая всех - от своих детей до родственников в соседних селах... ви зробили це разом....
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зеленский отправил ленку и своих личинок в швецию - значит они не украинцы?!
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Де ти, ****, був два тижні тому, коли за цей час до України повернулося більше 120 тисяч людей?
Падло кончене
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Он знал, что делал. Можете не сомневаться. Это преступление!
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а нельзя было хотя бы перед отлетом обьявить тем "вьетнамцам",шо они едут в обсервацию?
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Не обсервація повинна бути, а обсерація🙄
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С обсерацией у Зе всё ОК .!! А вот с обсервацией , не очень . Эвакуация украинцев из-за границы будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию: готовим перечень локаций, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9054 .
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Просрался когда заразу по стране растащили что раньше мешало ? Дурак потому что. Если нет то это саботаж и угроза национальной безопасности государства
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Почему вовану доходит всё задним числом? Уже почти всех эвакуировали.
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он с ермаком на мерине по шлюхам гоцал, некогда было
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Почему задним? А у него больше думать нечем кроме задницы.
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Зеленский, не позорься...
Да хер люди забили на твою обсервацию...
Вон сегодня все видели видео, как прилетевшие из Вьетнама просто взяли и прошли из аэропорта на улицу. И никто их не смог остановить. Ни полиция, ни пограничники, ни гвардия... никто.
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він реально віслюк.... пізно пити боржомі, коли печінка відмовила....два тижня звозили людей з усього світу і розпускали по всій Україні, тепер коли закрили кордони - він вирішив примусову обсервацію робити? як у цього придурка діти народились - він кінчає з запізненням мінімум у 2 тижні
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Да что вы за торопыги такие!!! Все нужно хорошенько спланировать, нужно обдумать.
А вы прям хотите за месяц или два решить, где держать в карантине тех, кто будет вьезжать в страну.
Поспешишь, страну насмешишь! Хм, а разве не тем должны и заниматься комики и юмористы...
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