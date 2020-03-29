 Эвакуация украинцев из-за границы будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию: готовим перечень локаций, - Зеленский

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Среди прочего, решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта. Их последующее возвращение, самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком, должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит - будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию. Сейчас мы готовим перечень соответствующих локаций", - заявил Зеленский.
По его словам, такими локациями могут стать украинские гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности. "Каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения", - подчеркнул Зеленский.
Кстати, статистика: 1 зараженный коронавирусом - за 10 дней может заразить сам или через людей - до 59 ТЫСЯЧ человек...
Если среди въехавших по зову моники зелоха ХОТЯ БЫ 0.1 %(а их больше!) зараженных... т.е. всего-то 100 человек...
то через неделю-две получим в Украине 59 000 * 100 = 5.9 млн.чел...Т.е. более 12% населения Украины..
что там звЕздюк оманський трепалось о "5% населения и медицины в Украине не станет"?
Никаких тестов на вирус - личное обязательство и все.
Или это не считается?
Кстати, статистика: 1 зараженный коронавирусом - за 10 дней может заразить сам или через людей - до 59 ТЫСЯЧ человек...
Если среди въехавших по зову моники зелоха ХОТЯ БЫ 0.1 %(а их больше!) зараженных... т.е. всего-то 100 человек...
то через неделю-две получим в Украине 59 000 * 100 = 5.9 млн.чел...Т.е. более 12% населения Украины..
что там звЕздюк оманський трепалось о "5% населения и медицины в Украине не станет"?
Але ж зебіли, вони такі тупі зебіли...
А те, кто последние 2 недели заезжал ? Это же сотни тысяч по стране разъехались под честное слово, что будут самоизолироваться . . .
Падло кончене
Да хер люди забили на твою обсервацию...
Вон сегодня все видели видео, как прилетевшие из Вьетнама просто взяли и прошли из аэропорта на улицу. И никто их не смог остановить. Ни полиция, ни пограничники, ни гвардия... никто.
А вы прям хотите за месяц или два решить, где держать в карантине тех, кто будет вьезжать в страну.
Поспешишь, страну насмешишь! Хм, а разве не тем должны и заниматься комики и юмористы...