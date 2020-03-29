 Эвакуация украинцев из-за границы будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию: готовим перечень локаций, - Зеленский

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Среди прочего, решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта. Их последующее возвращение, самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком, должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит - будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию. Сейчас мы готовим перечень соответствующих локаций", - заявил Зеленский.

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По его словам, такими локациями могут стать украинские гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности. "Каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения", - подчеркнул Зеленский.