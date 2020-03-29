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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Внеочередное заседание Рады намерены созвать завтра на 14:00 в сессионном зале, - Тимошенко

Внеочередное заседание Верховной Рады намерены созвать в понедельник, 30 марта, на 14:00 и провести его в сессионном зале.

Об этом заявила председатель фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра, как я понимаю, они хотят собираться на 14:00. То, что я слышу, пока хотят в зале Верховной Рады", - заявила Тимошенко после совещания председателей депутатских фракций и групп у спикера Верховной Рады в воскресенье вечером.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законы о земле и банках, предложения Кабмина и экспериментальные лекарства, - план на сессию ВР

Источник: https://censor.net.ua/n3185240
 
 
 Топ комментарии
 
Перезаразите там друг друга и подыхайте, сволочи...
У кого ещё хоть немного сохранился инстинкт самосохранения, тот просто не пойдёт на это сборище.
и кстати, а как же карантин, как предписание не больше 10 человек в магазин или в автобус?
Или 400 депутатам насрать на законы, предписания, ответственность и пойдут нарушать всё и вся во время карантина?
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свічка@svecha62 31 с

Ємець не писав заяву про відставку - прес-секретар міністра.
Про це Дехтяренко заявив НВ.
«По тій інформації, якою я володію, міністр збирається працювати далі», - сказав він.
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свічка@svecha62 31 с

Ємець не писав заяву про відставку - прес-секретар міністра.
Про це Дехтяренко заявив НВ.
«По тій інформації, якою я володію, міністр збирається працювати далі», - сказав він.
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віру людей у краще ...точніше він докрав недокрадене джмелярем ющенком
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В Венесуэле инфляция 800 тысяч процентов....Николас Мадуро продает нефть по 6 баксов за бочку...удар в спину РАБссии или Саудитов?
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Щось економіка Венесуели здихає, здихає та ніяк не подохне. Вони там в екваторіальному кліматі можуть взагалі без грошей існувати.
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Перезаразите там друг друга и подыхайте, сволочи...
У кого ещё хоть немного сохранился инстинкт самосохранения, тот просто не пойдёт на это сборище.
и кстати, а как же карантин, как предписание не больше 10 человек в магазин или в автобус?
Или 400 депутатам насрать на законы, предписания, ответственность и пойдут нарушать всё и вся во время карантина?
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Сборище настоящих 🤡🤢💩каллоборантов- марадеров ! Вовремя войны и чумы Землей Украины торговать !
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О! Бабушка украинской коррупции объявилась.
Я уже переживать начал, куда пропала.
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Конечно. Кто то должен зелёным палки в колёса вставлять. Тем более что они заслужили.
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вони землю у казлов 3,14здити будуть ...тут у їх спільні інтереси ...
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обов"язково ...хтось же має підтримати гніду желеножопу у крадіжці землі ...
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чет бабка юлька тамифлюшенко засуетилась
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шо, на сегодня юлькина паника нащщёт тамюфлей и масок уже не кажецца такой уж очень смешной?
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вы общаетесь с охметовской троллятиной
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насирова пригласите, он знает, что делать
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Бывший чувак Зели Богдан слил шэфа в инет.Секретные переговоры уже бурлят в Ютьюбе... Внеочередное заседание Рады намерены созвать завтра на 14:00 в сессионном зале, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6524
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Все депутаты завтра проголосуют, чтобы каждый депутат сдал по 1 млн.$ на борьбу с коронавирусом. Внеочередное заседание Рады намерены созвать завтра на 14:00 в сессионном зале, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5913
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Тимошенко прихлопнет зеленскую муху ?
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Борьба за власть,это вам не что либо как,а как либо что...
Михайло Старицький.За двома зайцями.Голохвастов.....
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Как горит пердак у Зе власти везде провал даже перечислять не буду куда ни ткни просто провал и гниение
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Ну-с, дорогие граждане уголовнички, приступим к делу.
Прежде всего, это касается вас, дорогой гражданин Янелох, или как вас там по-настоящему, не знаю.
Жаль! Жаль, что я не художник, я бы картины с него писал. Ну ладно, писать картины не сподобил меня Создатель.
Но некоторые маленькие тайны я угадывать умею.
И вот одну такую тайну из вашего не очень далёкого прошлого я вам сейчас поведаю.
Когда добрый молодец, Беня, уговаривал вас баллотироваться, вы, естественно, как всякий человек, с начала, как бы сказать, боялись и даже плакали, говорили, что никогда раньше этого не делали.
А он вам говорил, что никто никогда раньше этого не делал.
И что стоит только попробовать, как вы сразу убедитесь, как это легко и просто...
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... Потому что и делать вам ничего не придётся, потому что всё заключается в его умении кинуть ''фраера ушастого''.
Помните, Янелох? Помните...
Но вы и тут ему ещё не совсем поверили.
И он вам показывал Уголовный кодекс и говорил, что за мошенничество и мелкий развод лохов по статье Уголовного кодекса вам положен от силы ''трёшник''.
Да и это в самом пиковом случае, а такого случая при его умении и вашем артистическом таланте и быть не может!
И однажды уговорил...
Таким образом, возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье ''шайкой'', которое начало с большим успехом ''бомбить фраеров'' в различных учреждениях: в Офисе Президента, в Верховной Раде, в Кабмине, и даже при игре членом на рояле в филармонии. Внеочередное заседание Рады намерены созвать завтра на 14:00 в сессионном зале, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 179
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бабка воровка юлька тамифлюшенко может только хихикать...
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Она свое отхихикала. Очередь зетипиллов настала.
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А як же хотелки зеслуг Клоуна? На стадионе, на пляже в Омане. в лесу, в Альпах, в борделях? банально в сесионном зале решили..
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"За словами Тимошенко, на порядку денному буде законопроєкт про землю та бюджетні правки - скорочення видатків, зокрема видатки на субсидії та пільги, освіту та культуру".

https://www.5.ua/polityka/verkhovna-rada-zberetsia-o-1400-u-sesiinii-zali-tymoshenko-211523.html
Раніше заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує від України ухвалення закону про банки.
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