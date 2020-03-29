 Внеочередное заседание Рады намерены созвать завтра на 14:00 в сессионном зале, - Тимошенко

Об этом заявила председатель фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Завтра, как я понимаю, они хотят собираться на 14:00. То, что я слышу, пока хотят в зале Верховной Рады", - заявила Тимошенко после совещания председателей депутатских фракций и групп у спикера Верховной Рады в воскресенье вечером.
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Ємець не писав заяву про відставку - прес-секретар міністра.
Про це Дехтяренко заявив НВ.
«По тій інформації, якою я володію, міністр збирається працювати далі», - сказав він.
У кого ещё хоть немного сохранился инстинкт самосохранения, тот просто не пойдёт на это сборище.
и кстати, а как же карантин, как предписание не больше 10 человек в магазин или в автобус?
Или 400 депутатам насрать на законы, предписания, ответственность и пойдут нарушать всё и вся во время карантина?
Я уже переживать начал, куда пропала.
(простите за повтор)))))
Михайло Старицький.За двома зайцями.Голохвастов.....
Прежде всего, это касается вас, дорогой гражданин Янелох, или как вас там по-настоящему, не знаю.
Жаль! Жаль, что я не художник, я бы картины с него писал. Ну ладно, писать картины не сподобил меня Создатель.
Но некоторые маленькие тайны я угадывать умею.
И вот одну такую тайну из вашего не очень далёкого прошлого я вам сейчас поведаю.
Когда добрый молодец, Беня, уговаривал вас баллотироваться, вы, естественно, как всякий человек, с начала, как бы сказать, боялись и даже плакали, говорили, что никогда раньше этого не делали.
А он вам говорил, что никто никогда раньше этого не делал.
И что стоит только попробовать, как вы сразу убедитесь, как это легко и просто...
Помните, Янелох? Помните...
Но вы и тут ему ещё не совсем поверили.
И он вам показывал Уголовный кодекс и говорил, что за мошенничество и мелкий развод лохов по статье Уголовного кодекса вам положен от силы ''трёшник''.
Да и это в самом пиковом случае, а такого случая при его умении и вашем артистическом таланте и быть не может!
И однажды уговорил...
Таким образом, возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье ''шайкой'', которое начало с большим успехом ''бомбить фраеров'' в различных учреждениях: в Офисе Президента, в Верховной Раде, в Кабмине, и даже при игре членом на рояле в филармонии.
https://www.5.ua/polityka/verkhovna-rada-zberetsia-o-1400-u-sesiinii-zali-tymoshenko-211523.html
Раніше заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує від України ухвалення закону про банки.