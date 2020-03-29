 Внеочередное заседание Рады намерены созвать завтра на 14:00 в сессионном зале, - Тимошенко

Об этом заявила председатель фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра, как я понимаю, они хотят собираться на 14:00. То, что я слышу, пока хотят в зале Верховной Рады", - заявила Тимошенко после совещания председателей депутатских фракций и групп у спикера Верховной Рады в воскресенье вечером.

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