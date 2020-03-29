 Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль

Об этом сообщил в Telegram глава правительства Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина. Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае также будет осуществляться с первого дня регистрации", - уточнил он.

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Напомним, 25 марта правительство приняло решение, призванное защитить трудовые права работников и госслужащих в период ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.