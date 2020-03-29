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 Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль

Поздно вечером в воскресенье, 29 марта, Кабинет Министров провел внеочередное заседание.

Об этом сообщил в Telegram глава правительства Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина. Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае также будет осуществляться с первого дня регистрации", - уточнил он.

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Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль 01

Напомним, 25 марта правительство приняло решение, призванное защитить трудовые права работников и госслужащих в период ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3185239
 
 
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Churchill's Bellybando

@BellybandoS


Хто ще помітив? Приходить повістка від суду США для Бені.
На носі голосування за "протиКоломойський" пакет законів, серед СН не вистачає кілька голосів за прийняття цього закону, і тут зовсім випадково починають вистрілювати ну дуже якісні зашквари проти ключових Беніних осіб.
До всього явне послаблення тиску на Порошенко, змінилася риторика проти нього, останнім часом його майже ні в чому не звинувачували, зовсім випадково активізується робота фонду та партії, ще й місце у штабі по боротьбі з коронавірусом дістав...
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Регистрациею по безработице сыт не будешь.
73% все на регистрацию.
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