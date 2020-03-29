 Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина, - Шмыгаль

Об этом сообщил в Telegram глава правительства Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина. Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае также будет осуществляться с первого дня регистрации", - уточнил он.
Напомним, 25 марта правительство приняло решение, призванное защитить трудовые права работников и госслужащих в период ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.
Churchill's Bellybando
@BellybandoS
Хто ще помітив? Приходить повістка від суду США для Бені.
На носі голосування за "протиКоломойський" пакет законів, серед СН не вистачає кілька голосів за прийняття цього закону, і тут зовсім випадково починають вистрілювати ну дуже якісні зашквари проти ключових Беніних осіб.
До всього явне послаблення тиску на Порошенко, змінилася риторика проти нього, останнім часом його майже ні в чому не звинувачували, зовсім випадково активізується робота фонду та партії, ще й місце у штабі по боротьбі з коронавірусом дістав...
73% все на регистрацию.