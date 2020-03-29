Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, - не пересекались с инфицированными коронавируса пациентами и безопасно проходили лечение", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что перечень больниц сформирован для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.
"Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не могут обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения. Это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов - температура выше 38, не сбивается, и затрудненное дыхание - звонить 103", - сообщили в Минздраве.
Отмечается, что в случае увеличения количества инфицированных пропорционально возрастет и количество больниц.
Напомним, на утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели.
А куда будут размещать вторую волну, а третью...?
Рупь за сто даю, что ни одна падла из сотен штабов об этом даже не подумала.
"В международном аэропорту «Борисполь» произошла нештатная ситуация - эвакуированные из Вьетнама из-за пандемии коронавируса украинцы отказались от обсервации и силой прорвались из аэропорта
рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось, чтобы забрать в Украину украинских граждан.
Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по € 200 с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся граждане согласились, но по прилету что-то пошло не так», - сообщили в Telegram-канале Коронавирус онлайн"
Я чуть не завернулся,но вовремя очнулся
.И только я покинул глубины подсоздания-Новая Волна меня покрыла з головой"/АЛИСА/
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропискам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат /М.Жванецкий/
Столько лет прошло с краха Совка, а почти ничего не изменилось.