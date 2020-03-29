Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, - не пересекались с инфицированными коронавируса пациентами и безопасно проходили лечение", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что перечень больниц сформирован для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пациентов с COVID-19 38, с подозрение - 14, в реанимации - 4, из них 2 на кислородном обеспечении, - главврач Александровской больницы Антоненко. ФОТО

"Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не могут обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения. Это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов - температура выше 38, не сбивается, и затрудненное дыхание - звонить 103", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что в случае увеличения количества инфицированных пропорционально возрастет и количество больниц.

Напомним, на утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели.

Также читайте: В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский