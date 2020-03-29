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 Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения совместно с главами ОГА и НСЗУ предусмотрело 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, - не пересекались с инфицированными коронавируса пациентами и безопасно проходили лечение", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что перечень больниц сформирован для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пациентов с COVID-19 38, с подозрение - 14, в реанимации - 4, из них 2 на кислородном обеспечении, - главврач Александровской больницы Антоненко. ФОТО

"Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не могут обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения. Это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов - температура выше 38, не сбивается, и затрудненное дыхание - звонить 103", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что в случае увеличения количества инфицированных пропорционально возрастет и количество больниц.

Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19 01

Напомним, на утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели.

Также читайте: В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3185235
 
 
 Топ комментарии
 
Так понимаю что "врачи" в этих больницах уже пишут заявы на отпуск, за свой счёт в связи с семейными обстоятельствами, и на увольнение...
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Так понимаю что "врачи" в этих больницах уже пишут заявы на отпуск, за свой счёт в связи с семейными обстоятельствами, и на увольнение...
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зачем все эти больницы, если ни семейные ни дежурные врачи не принимают пациентов? а при малейшем подозрении на ОРВИ шарахаются?
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зашибись организация мероприятий ?
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Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19.

А куда будут размещать вторую волну, а третью...?
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после закупки 240 мобильных крематориев.

Рупь за сто даю, что ни одна падла из сотен штабов об этом даже не подумала.
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та они от фонаря просто по назначали . даже не вникая . что это за здания . лишь бы медицинское название имело . для зебилов сойдёт . пусть хлопают в ладоши твари
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Мимо больниц,врач сказал в морг значит в морг.
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ну и шо понять в этом перечне зебильном ? посмотрел у меня в городе больницей для инфицированных значится детская поликлиника .
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так даже не больница .а именно поликлиника . а инфекционку видно на пятую волну готовят.
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Да, в стране, где все идет не так, по-другому не бывает:
"В международном аэропорту «Борисполь» произошла нештатная ситуация - эвакуированные из Вьетнама из-за пандемии коронавируса украинцы отказались от обсервации и силой прорвались из аэропорта

рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось, чтобы забрать в Украину украинских граждан.
Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по € 200 с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся граждане согласились, но по прилету что-то пошло не так», - сообщили в Telegram-канале Коронавирус онлайн"
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Из комментариев: Теперь вы понимаете, что в Украине не государство "плохое", а само общество гнилое. Государство просто им потакало все 30 лет. Наглецы и на голову сели, и ноги пустили, приведя в итоге к власти таких же самых - дурманов. Себя не жалко - хоть бы своих близких пожалели...
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Какое нахрен "согласие" ? Бумажку подписать давали? Если да -прямая задача для фейсбукминистра, если не давали - то же но по другим лицам, все данные у погранцов, или они и границу не открывали?
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Беня, поговаривают всего лишь штуку баксов просил вместо сотки для тех кто с Италии хотел на родинку, так что х-я не только например во мне изначально Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8891
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Не бачу там Олександрійську лікарню, це лікарня для ВІП-персон?
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А в Бразилии готовят все стадионы страны для приема пациентов
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А русня строит больницы с нуля по примеру китайцев.
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Если по состоянию старых больниц мы с руснёй ещё можем посоревноваться в ужасах, то по строительству новых нам до них как до Луны. Это не реклама, а грустный факт.
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Ты так говоришь будто я не знаю как строят гоффно на РАБссии
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"Я слушал "Ван дер Граф","Генесис","Ес",и"Шульце".
Я чуть не завернулся,но вовремя очнулся
.И только я покинул глубины подсоздания-Новая Волна меня покрыла з головой"/АЛИСА/
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Учитывая что критическое ухудшение наступает неожиданно и очень скоротечно, жителям глубинки Николаевской области на 103 можно и не звонить
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В дохлом сссре для приема к врачу приносили шариковую ручку запасной стержень к ней,общую тетрадь и карандаш Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3360кто то носил шампанское и коньяк...
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Вам не повезло. Специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй- не хуже.
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропискам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат /М.Жванецкий/

Столько лет прошло с краха Совка, а почти ничего не изменилось.
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Моя жена врач и как обстояли дела в дохлом ссре я в курсах...
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Да запомните вы наконец, вы н-р им всем не нужныб те кто больные чем то вам следует привыкнуть на будущие бчто если у вас нет достойных бабокб то вы изгои да , ну есть ещё люди среди врачей, но их 5 на 20, остальные барыги или тупые
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Надо звать Горбачева,перестройка перестроечного процесса и Ускорение помогут сто тонн.... Минздрав определил 240 больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3476
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